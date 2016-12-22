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Белоусов назвал «крайне нежелательным» повышение ставки ЦБ
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Белоусов назвал «крайне нежелательным» повышение ставки ЦБ
Финансы, 09:57
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Белоусов назвал «крайне нежелательным» повышение ставки ЦБ
Повышение ставки Центробанка затормозит инвестиционную активность и рост экономики, заявил помощник президента Андрей Белоусов. По его словам, это вызовет увеличение расходов бюджета
Андрей Белоусов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Повышение ключевой ставки Центробанка было бы крайне нежелательным действием, несмотря на то, что некоторые основания для этого есть, заявил помощник президента России Андрей Белоусов.​

«Возможность есть, есть и некие основания для этого, но я считаю, что это будет крайне нежелательное действие, потому что это затормозит инвестиционную активность и экономический рост, а также приведет к дополнительным расходам бюджета», — цитирует Белоусова ТАСС.

Банк России 27 июля третий раз подряд отказался изменять ключевую ставку и сохранил ее на уровне 7,25%. Тогда в регуляторе отметили, что баланс инфляционных рисков смещен в сторону проинфляционных ожиданий. «Сохраняется неопределенность относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неопределенность развития внешних условий», — заявили тогда в ЦБ.

Это не первая рекомендация властей в адрес ЦБ за последние дни. 6 сентября, выступая на Московском финансовом форуме, глава правительства Дмитрий Медведев говорил, что «необходимо перейти от нейтрального к стимулирующему регулированию сферы кредитования». «Даже несмотря на те успехи сдерживания инфляции, которые мы имеем, ставки все равно остаются довольно высокими, и в этом смысле мы рассчитываем на активную позицию Банка России в этом вопросе», — подчеркнул тогда премьер.

Настроение и решение: повысит ли Банк России ставку
Мнение

По мнению аналитика Rabobank Петра Матиса, слова Медведева могли посеять в участниках рынка сомнения в независимости ЦБ и оказать давление на рубль, который в тот день, 6 сентября, обновил минимумы к доллару и евро с весны 2016 года.

В вышедшем на прошлой неделе бюллетене «О чем говорят тренды» (.pdf), подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ, отмечается что «динамика ставок на российском денежном рынке указывает на ожидаемое рынками повышение ключевой ставки Банка России в ответ на повышение инфляционных рисков». При этом в бюллетене указано, что выводы и рекомендации, содержащиеся в нем, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

«Банк России не будет предпринимать очень активных действий по ужесточению денежно-кредитной политики, а только сильно ужесточит риторику на своем следующем заседании 14 сентября. А вот если цена нефти будет снижаться, то повышения ставки избежать не удастся — даже в отсутствие изменений в санкционном режиме», — написал для РБК главный экономист «Ренессанс Капитал» в России и СНГ Олег Кузьмин.
 

Автор: Владислав Гордеев.
При участии: Георгий Перемитин.
Теги: Центробанк , ключевая ставка , Андрей Белоусов
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