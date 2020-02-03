Дедолларизация уперлась в китайскую стену

Доля американской валюты в экспортных расчетах России неожиданно выросла

Экспортные поставки российских компаний за доллары увеличились в третьем квартале 2019 года, главным образом за счет Китая, следует из статистики ЦБ. Аналитики предполагают, что с евро на доллар могли вернуться при поставках нефти

Фото: Sanjit Das / Bloomberg

Доля доллара в экспортных расчетах России подросла в третьем квартале 2019 года, а доля евро снизилась. Это произошло главным образом за счет экспорта в Китай, в котором доля выручки российских компаний в долларах выросла впервые с начала 2018 года — сразу на 6 п.п. (до 39,5%), следует из новых данных Банка России о валютной структуре внешнеторговых расчетов (.xlsx).

Пока не ясно, является ли этот откат в дедолларизации поставок в Китай разовым или более долговременным. Ранее эксперты отмечали тренд на евроизацию торговли с Китаем — и евро остается основной валютой российского экспорта в Китай с долей 45%. Но в третьем квартале доля европейской валюты сократилась впервые за семь кварталов. Во втором квартале она достигала пика на уровне 53% (см. инфографику).

Экспорта в евро все равно больше

Еще в начале 2018 года российские экспортеры в Китай получали почти 88% выручки в долларах и лишь 0,7% в евро. Спустя полтора года евровалюта уже опередила доллар — 53,1 против 33,5%.

Доля расчетов в евро при экспорте России в Китай превышает даже долю экспортных расчетов в евро со странами Европы (45,1% в третьем квартале против 33,3%).

Однако в целом в экспорте России во все страны мира доллар по-прежнему преобладает — 63% расчетов за третий квартал 2019 года (евро — только 18,9%).

Доля общемировых поступлений России в рублях за экспортные товары и услуги в третьем квартале выросла на 1 п.п., до 15,7%.

За январь—ноябрь 2019 года объем товарного экспорта в Китай, по данным ФТС России, составил почти $50,7 млрд — практически столько же было за аналогичный период годом ранее. За первые три квартала Россия экспортировала в Китай по $14–15 млрд товаров и услуг, следует из агрегированных данных ФТС и ЦБ.

В абсолютном выражении долларовый экспорт России в Китай вырос в третьем квартале ко второму кварталу более чем на $1 млрд (или 23%), следует из расчетов РБК, основанных на следующем принципе: валютная структура поступлений за экспорт в долях (по данным ЦБ) накладывается на статистику по совокупному экспорту товаров и услуг в стоимостном выражении (по данным ФТС и ЦБ). В третьем квартале средний курс евро к доллару был выше, чем во втором квартале, лишь на 1,8%, поэтому курсовой разницей можно пренебречь.

В пресс-службе Банка России уточнили в ответ на запрос РБК, что данные для расчета показателя «Валютная структура расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым договорам» формируются на основе платежей за поставки товаров и оказание услуг и эти данные напрямую не связаны с фактическими данными по статистике экспорта/импорта товаров и услуг.

Статистика ФТС по экспорту основана на таможенной стоимости перемещаемых товаров, а не на платежах компаний. Оплата товаров может не совпадать по времени с их пересечением границы (за счет выплаченных авансов или, наоборот, платежей, осуществленных позднее физической поставки). Однако поскольку экспорт в Китай достаточно стабилен и по объемам, и по структуре, этими различиями можно в значительной степени пренебречь.

Что Россия продает в Китай

Более 70% товарного экспорта в Китай в денежном эквиваленте приходится на нефть, нефтепродукты и уголь ($29 млрд за девять месяцев 2019 года). Поквартально объем экспорта энергоносителей практически не менялся в 2019 году, составляя в среднем $9,7 млрд за квартал.

На втором месте с большим отрывом — древесина и продукция деревообрабатывающей промышленности (6,3% экспорта). В течение года объем экспорта товаров этой категории колебался незначительно, в среднем составляя $850 млн за квартал.

По остальным категориям (на уровне двух знаков товарной номенклатуры ТН ВЭД) квартальные объемы поставок в Китай существенно меньше — исчисляются десятками, реже двумя-тремя сотнями миллионов долларов:

экспорт руды вырос в третьем квартале по сравнению со вторым на $300 млн (с $288 млн до $588 млн);

экспорт масложировой продукции — на $84 млн (с $124 млн до $208 млн);

экспорт черных металлов вырос на $33 млн (с $75 млн до $108 млн);

экспорт товаров по секретному коду (зачастую это военная продукция) вырос с $180 млн до примерно $500 млн.

Почему доллара стало больше

Поскольку ни в одной из категорий не отмечается резкого роста экспорта на сумму, близкую к $1 млрд, и сами эти категории, за исключением одной, включают поставки на сумму меньше $1 млрд, можно предположить, что переход на долларовые расчеты произошел по топливным контрактам. Впрочем, нельзя исключать и того, что эта сумма складывается из ряда небольших поставок товаров разных категорий.

Руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев согласен, что, исходя из товарной структуры российского экспорта в Китай, изменения валюты могли произойти в контрактах на поставку нефти или нефтепродуктов. «С какого-то момента у компаний начало появляться ощущение, что существенной эскалации санкций в отношении России не будет — будут точечные раунды вроде мер против газопровода Nord Stream 2, и поэтому можно частично вернуться к доллару в двусторонней торговле», — рассуждает он.

Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов тоже предполагает, что скачок долларовых расчетов связан с нефтяными контрактами. Однако он уверен, что о какой-либо тенденции говорить не стоит, это временный эффект. В перспективе доля доллара в нефтяных расчетах с Китаем все равно будет падать, утверждает эксперт.

«Основным поставщиком нефти в Китай является «Роснефть». В октябре [глава компании Игорь] Сечин выступил с яркой речью на форуме в Вероне, в которой сказал, что надо сделать все, чтобы снизить долю доллара в нефтяных расчетах», — напомнил Симонов. По его мнению, «Роснефть» будет придерживаться этого курса. Осенью компания сообщала, что перевела все экспортные контракты в евро.

РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза».

На экономическом форуме в Вероне в октябре 2019 года Сечин назвал серьезной ошибкой стремление изолировать Россию и под надуманными предлогами ограничить ее возможности поставок нефти и газа в Европу. «В условиях, когда США манипулируют процентными ставками и злоупотребляют положением в мировой экономике, необходимо еще раз задаться вопросом: должен ли доллар быть мировой резервной и торговой валютой? Можно ли в нынешних условиях полагаться на США как на источник стабильности мировой экономики и энергетики? Вопрос риторический», — заявил он.

Рубли за экспорт

Доля рубля в экспортных расчетах с Китаем немного увеличилась в третьем квартале — с 7,7 до 8,3%. Кроме того, подросли и расчеты в «иных валютах» (подразумевается, что это юань) — с 5,7 до 7,1%.

Особенно значимо выросла доля рублевого экспорта в Индию — до 85,5%. В 2018 году она составляла лишь 38%. Вероятно, это связано с тем, что значительная часть российского экспорта в Индию приходится на поставки вооружений (российский «Рособоронэкспорт» изолирован от долларовых расчетов из-за санкций США).

Ранее Минэкономразвития предлагало закрепить внешнеторговые ключевые показатели эффективности, в частности достижение доли рублевых расчетов во внешнеторговом обороте (экспорт плюс импорт) планки в 30% к 2024 году. По итогам трех кварталов 2019 года этот показатель составляет более 21%.

Некоторый разворот обратно к доллару зафиксирован Банком России и в торговле с рядом других стран. Так, доля доллара в экспорте в страны ЕС выросла в третьем квартале на 1,9 п.п., в страны БРИКС — на 2,4 п.п., в Белоруссию — на 1,5 п.п., в Казахстан — на 1,1 п.п.