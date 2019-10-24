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Сечин предупредил об угрозе глобальной валютной войны и мировой рецессии
По словам главы «Роснефти», такая война может привести к крайне непредсказуемым последствиям, одним из которых может стать глобальная рецессия
Роснефть RU000A0JXQK2 ₽1 092,24 -0,06% Купить
Игорь Сечин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Действия стран, намеренно ослабляющих свои валюты, могут вылиться в глобальную валютную войну, которая наряду с продолжающимся экономическим противостоянием США и Китая и санкциями против крупных производителей нефти грозит загнать мировую экономику в рецессию. Об этом заявил на Евразийском экономическом форуме в Вероне глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, все участники рынка сейчас недооценивают риски нестабильности, а мировая экономика впервые в истории столкнулась с таким набором угроз. Последствия же глобальной валютной войны, по мнению Сечина, могут быть крайне непредсказуемыми.

«На фоне предстоящих через год выборов администрация США может принять новые меры, чтобы «сделать Америку великой». Так, около двух недель назад ФРС объявила о планах направлять ежемесячно до $60 млрд на приобретение долговых обязательств правительства США для финансирования бюджета. Это приведет к избыточному вливанию долларов в мировую экономику», — отметил Сечин (текст его выступления есть в распоряжении РБК).

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Глава «Роснефти» назвал серьезной ошибкой стремление изолировать Россию и под надуманными предлогами ограничить ее возможности поставок нефти и газа в Европу. Навязывание «американской повестки» на глобальных рынках, по словам Сечина, приводит к негативным последствиям для конечного потребителя.

«В условиях, когда США манипулируют процентными ставками и злоупотребляют положением в мировой экономике, необходимо еще раз задаться вопросом: должен ли доллар быть мировой резервной и торговой валютой? Можно ли в нынешних условиях полагаться на США как на источник стабильности мировой экономики и энергетики? Вопрос риторический», — заключил он.

В середине октября Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что темпы роста мировой экономики замедляются на фоне эскалации геополитической напряженности и появления новых барьеров в международной торговле, в том числе из-за противостояния между США и Китаем. Согласно обновленному прогнозу МВФ в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.

18 октября Национальное бюро статистики КНР (National Bureau of Statistics of China, NBS) сообщило, что в третьем квартале 2019 года темпы роста ВВП страны замедлились до 6% в годичном исчислении. По данным издания South China Morning Post (SCMP), последний индикатор оказался ниже ожиданий аналитиков (прогнозировали 6,1%) и стал минимальным с начала публикации данных в марте 1992 года. 

Автор: Евгений Калюков
Теги: Игорь Сечин, валютные войны
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