Сечин предупредил об угрозе глобальной валютной войны и мировой рецессии

По словам главы «Роснефти», такая война может привести к крайне непредсказуемым последствиям, одним из которых может стать глобальная рецессия

Игорь Сечин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Действия стран, намеренно ослабляющих свои валюты, могут вылиться в глобальную валютную войну, которая наряду с продолжающимся экономическим противостоянием США и Китая и санкциями против крупных производителей нефти грозит загнать мировую экономику в рецессию. Об этом заявил на Евразийском экономическом форуме в Вероне глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, все участники рынка сейчас недооценивают риски нестабильности, а мировая экономика впервые в истории столкнулась с таким набором угроз. Последствия же глобальной валютной войны, по мнению Сечина, могут быть крайне непредсказуемыми.

«На фоне предстоящих через год выборов администрация США может принять новые меры, чтобы «сделать Америку великой». Так, около двух недель назад ФРС объявила о планах направлять ежемесячно до $60 млрд на приобретение долговых обязательств правительства США для финансирования бюджета. Это приведет к избыточному вливанию долларов в мировую экономику», — отметил Сечин (текст его выступления есть в распоряжении РБК).

Глава «Роснефти» назвал серьезной ошибкой стремление изолировать Россию и под надуманными предлогами ограничить ее возможности поставок нефти и газа в Европу. Навязывание «американской повестки» на глобальных рынках, по словам Сечина, приводит к негативным последствиям для конечного потребителя.