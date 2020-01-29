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Вирус из Китая ,  
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Поставщики сообщили о риске сбоя поставок китайской техники из-за вируса

Из-за продления каникул в Китае у продавцов могут возникнуть сбои при поставках потребительской электроники. Если простой производства продлится до конца февраля, то в преддверии 8 Марта на рынке может возникнуть дефицит
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Из-за вспышки коронавируса власти Китая приняли решение продлить официальные новогодние каникулы, которые обычно заканчиваются 30 января, до 2 февраля. Пока простой производства не вызывает опасений у поставщиков потребительской электроники в Россию, но если каникулы продлятся дольше, чем две недели, магазины могут не успеть пополнить склады в преддверии 23 Февраля и 8 Марта, когда традиционно возрастает спрос на эту продукцию, рассказали РБК опрошенные участники рынка.

На Китай приходится порядка 60% производства потребительской электроники, оценил директор по стратегическому развитию «Марвел-Дистрибуция» Михаил Фечин.

Как вспышка болезни отразится на производстве и российских покупателях, разбирался РБК.

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Будет ли дефицит техники

  • Китайские производители пока информируют дистрибьюторов о продлении новогодних каникул (в этом году пришлись на 24–30 января) до 2 февраля и возможной задержке поставок, сообщила РБК директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» (курирует всю компьютерную технику) компании Merlion Татьяна Скокова. Однако, по ее словам, дистрибьюторы всегда учитывают китайский Новый год при планировании поставок, и пока опасений нет.
  • Директор по дистрибуции дивизиона «Бытовая техника и электроника» Merlion Константин Десслер сообщил, что возможен временный дефицит ввиду нехватки рабочей силы. «От наших китайских партнеров поступает оперативная информация о том, что офисные работники выйдут вовремя или с задержкой до 2 или 9 февраля. Возможно, будут сложности с возвращением к месту работы из-за ограничений на передвижение», — отметил он. Из-за вспышки вируса также могут быть возможны дополнительные фитосанитарные досмотры грузов из Китая на таможне, что может увеличить время доставки. «Но сейчас низкий сезон, и повышения цен не стоит ожидать», — заверил Десслер.
  • Если после 3 февраля фабрики не заработают, запасы начнут заканчиваться у многих, считает руководитель проекта Accesstyle (бренд «Марвел-Дистрибуции») Андрей Никитин. «Те, кто размещал заказы на производство с намерением получить продукцию сразу после китайского Нового года, могут столкнуться с существенным дефицитом своего товара. Учитывая грядущие в России гендерные праздники, когда наблюдается всплеск продаж, ситуация с перебоями поставок может стать серьезной», — указал он.
  • По словам гендиректора Acer в России Дмитрия Кравченко, продление каникул до 2 февраля для компании некритично. «Если не будет значительных по срокам дальнейших продлений каникул, существенных перебоев с поставками в ретейле по компьютерной технике не должно быть», — считает он.
  • Директор департамента компонентов и ретейл-продуктов OCS Distribution Александр Родионов уверен, что повода для паники пока нет. «Китайский Новый год — это всегда длинные каникулы и довольно длительное восстановление производства после праздников. Если каникулы продлятся даже до середины февраля, это не отразится на текущих проектах», — говорит он.

По словам собеседника РБК на рынке онлайн-торговли, основной сложностью является не столько простой производства, сколько санитарные ограничения на передвижение людей. «С одной стороны, менеджеры не могут вернуться в офисы, с другой — могут возникнуть ограничения при передвижении комплектующих, которые производятся в разных провинциях», — сказал источник РБК. По его словам, в случае если простой производства продлится дольше, чем две недели, может возникнуть дефицит.

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Какими могут быть последствия

По словам Константина Десслера, если ситуация будет ухудшаться, будет введен карантин и закрыты производственные линии, может возникнуть дефицит и пересмотр цен, но он считает, что это произойдет не раньше, чем во втором квартале.

Источник РБК на рынке онлайн-торговли говорит, что покупатели не должны заметить дефицита, даже если он возникнет. «Скорее всего, в период праздников 23 Февраля и 8 Марта ретейлеры будут скромнее рекламировать товар и предлагать меньше промоакций», — пояснил он.

Ранее иностранные СМИ сообщили об угрозе производству Apple в Китае. Из-за карантина могут быть временно закрыты фабрики Foxconn, расположенные в 500 км от провинции Ухань. Кроме того, на Apple в Китае напрямую работают около 10 тыс. человек, еще несколько миллионов заняты в цепочке поставок для гаджетов. Они не выходят на работу из-за новогодних каникул. Источники Bloomberg сообщили, что на случай экстремального сценария у Apple есть еще несколько поставщиков, однако большинство сборочных работ выполняется в Китае. В Apple ситуацию пока не комментируют.

Впрочем, в крупнейших сетях по продаже электроники уверяют, что при любом сценарии запасов продукции, которая хранится на складах, хватит, чтобы удовлетворить спрос.

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Представитель компании «Связной-Евросеть» заявил, что все поставки товаров выполняются согласно обязательствам партнеров, поэтому у нее нет никаких опасений. В компании «ВымпелКом» также заявили, что не видят никаких рисков для поставок, и дефицита товара сейчас нет.

«В данный момент мы не ожидаем проблем. На российских складах большой запас гаджетов, которого хватит на три-четыре месяца бесперебойных поставок», — заявил представитель МТС Алексей Меркутов.

Представитель сети DNS заверил, что, даже если праздники продлятся на неделю или две дольше, запас товара позволит большинству покупателей практически не заметить дефицита. По его словам, китайские партнеры пока не предупреждали компанию о возможных сбоях, но, скорее, из-за того, что «масштаб проблемы не понятен никому». «Но, зная о том, как успешно ранее в Китае справлялись со вспышками новых штаммов гриппа, мы испытываем осторожный оптимизм», — отметил представитель DNS.

Представитель Huawei сообщил РБК, что вспышка коронавируса никак не повлияла на производство и поставки компании. Города закрыты только для передвижения людей, это никак не влияет на логистику.

Представитель группы «М.Видео-Эльдорадо» отказался от комментариев.

Авторы: Александра Посыпкина, Владислав Скобелев, Анастасия Скрынникова
При участии: Анна Левинская
Теги: китай, гаджеты, вирус, дефицит
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