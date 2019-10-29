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ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях
ЦБ опубликовал данные о том, в каких валютах Россия торгует с Турцией — своим пятым по величине торговым партнером. За экспорт товаров и услуг Россия в основном получает доллары, а за треть импорта перечисляет рубли
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Банк России начал раскрывать валютную структуру двусторонней торговли России с Турцией. Первые данные (.xlsx) опубликованы за второй квартал 2019 года и в ретроспективе за все периоды начиная с 2013 года. До этого ЦБ раскрывал только долевое распределение по валютам в торговле с Евросоюзом, Китаем, Индией и странами ЕАЭС — Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией.

Решение ЦБ выглядит логичным: Турция — пятый крупнейший торговый партнер России (с товарооборотом $13,2 млрд в первом полугодии 2019 года и $15,4 млрд с учетом услуг), а совсем недавно Москва и Анкара подписали межправительственное соглашение о расчетах в национальных валютах.

Минфин России раскрывал РБК, что в 2018 году доля торговых расчетов между Россией и Турцией в рублях составила 21%, в долларах — 65% и в евро — около 13%, но без разбивки по экспорту и импорту.

В экспорте доллар по-прежнему главный

Теперь можно увидеть, что:

  • в первом полугодии 2019 года Россия в основном экспортировала товары и услуги в Турцию за американские доллары — 83,1%. В денежном выражении это более $8,5 млрд из общего экспорта на $10,28 млрд, следует из расчетов РБК на основе данных ЦБ и ФТС;
  • лишь 11,7% российского экспорта в Турцию номинировано в рублях (порядка $1,2 млрд);
  • 5% экспорта, по данным за первое полугодие, осуществлялось за евро и 0,2% — за другие валюты, включая турецкую лиру.

Валютная структура расчетов по российскому экспорту в Турцию за январь—июнь 2019 года почти в точности соответствует распределению за 2018 год. В прошлом иногда за рубли осуществлялось даже больше экспортных поставок в Турцию: так, в 2013 году доля рублевого экспорта в Турцию достигала 17,5%, в 2014 году — 13%. Доля доллара колеблется в диапазоне 80–90%.

Поставки оружия, вероятно, за рубли

Традиционно основная доля российского экспорта в Турцию приходится на нефть и газ, металлы и изделия из них. Так, в первом полугодии 2019 года около 58% всего экспорта товаров и услуг (или $5,9 млрд) пришлось на нефть, нефтепродукты и природный газ, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Значит, Россия по-прежнему поставляет энергоносители в Турцию за доллары. В американской валюте, вероятно, номинированы и поставки в Турцию российской металлургической продукции.

За рубли, скорее всего, осуществляется продажа российского оружия — особенно если учесть неблагоприятный санкционный фон как вокруг России, так и вокруг Турции, говорит РБК главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Об этом косвенно свидетельствует и опыт торговли России с Индией, где в первом полугодии произошел скачок экспорта в рублях до 76,5% (что совпало с новостями об очередных поставках российских вооружений в Индию), указывает Долгин. По данным ФТС, поставки из России в Турцию под секретным кодом SSSS (на уровне четырех знаков ТН ВЭД) в первом полугодии составили $45 млн, но в августе увеличились до $593 млн. Турция закупила у России четыре дивизиона зенитного ракетного комплекса С-400 за $2,5 млрд, часть денег уплатив авансом; первые поставки были намечены на 2019 год, говорил ранее в интервью «Коммерсанту» гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Турецкие строители в России платят в рублях

В импорте турецких товаров и услуг в Россию рубль занимает более весомое место. Общий импорт товаров и услуг из Турции составил $5,1 млрд за первое полугодие текущего года:

  • 39,7% этого объема было оплачено в долларах США;
  • 32,8% — в рублях;
  • 25,7% — в евро.

Больше половины турецкого экспорта в Россию — это оказание услуг. В частности, стоимость туристских услуг, оказанных россиянам в Турции, относится к российскому импорту услуг. Однако российские туроператоры рассчитываются по контрактам с турецкими партнерами в евро, а «в рублях не расплачиваются», сказала РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Самим туристам, по ее словам, в Турции рублями расплачиваться неудобно и невыгодно из-за плохого курса.

У «Пегас Туристик» расчеты по контрактам с Турцией идут в евро, подтвердила РБК гендиректор компании Анна Подгорная. Раньше туроператоры вели расчеты с турецкими партнерами в долларах, но затем турецкие отели, ориентируясь на европейские рынки, стали выставлять цены в евро. В ноябре 2018 года на новую систему расчетов перешел Coral Travel, который уведомил турагентов, что будет принимать оплату за туры в рублях по внутреннему курсу евро. Затем такие же правила ввели Anex Tour и Sunmar.

Другой канал возможных перечислений рублей за импорт из Турции — продажа в Россию строительных услуг и стройматериалов, полагает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. В целом доля расчетов в национальных валютах при торговле между странами тем больше, чем больше у них взаимных инвестиций и присутствия аффилированных компаний в различных секторах-партнерах, говорит директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Александр Кнобель. В качестве примера он тоже приводит строительную отрасль, расчеты в которой между Россией и Турцией могут осуществляться в рублях. «Турция имеет определенные инвестиции в этот сектор. Если фирма работает на территории России и продает услуги тут, то, конечно, у нее выручка в рублях. И вполне разумно осуществлять закупки тоже в рублях, если это связано с какими-то аффилированными компаниями в Турции», — пояснил эксперт.

Генеральный директор АО «Ренейссанс Констракшн» (входит в турецкий Ronesans Holding) Андрей Власенко подтвердил РБК, что все расчеты компании с российскими заказчиками идут в рублях, в рублях же средства поступают головной турецкой компании.

Евро стало главной валютой российского экспорта в Китай

Новая статистика ЦБ показала продолжение тенденции по «евроизации» торговли России и Китая. По подсчетам РБК на основе данных Банка России и ФТС, доля доллара в российско-китайском обороте товаров и услуг во втором квартале 2019 года впервые упала ниже 50%, составив 49,3%. Доля евро выросла до 29,6% по сравнению с 21,8% в первом квартале и лишь 3% в первом-втором кварталах прошлого года.

  • На расчеты в рублях и юанях во втором квартале 2019 года приходилось около 21% взаимной торговли Москвы и Пекина.
  • Во втором квартале 2019 года впервые в истории больше половины — 53,1% — российского экспорта в Китай было оплачено в евро. А доля долларового экспорта из России в Китай опустилась до 33,5%, хотя еще год назад достигала 87%.
  • За первое полугодие примерно $12,6 млрд российского экспорта в Китай (в долларовом эквиваленте) из $27,7 млрд было оплачено в евро. При этом 64% экспорта (порядка $17,8 млрд) приходится на нефть и нефтепродукты.

То есть значительная часть нефтяных поставок из России в Китай (но не все) уже оплачивается в евро. Ранее в октябре глава «Роснефти», крупнейшего экспортера российской нефти, Игорь Сечин сообщил, что компания перевела все экспортные контракты в евро.

«Судя по всему, Китай — это то направление, где этот процесс [дедолларизации нефтяных расчетов] успешен. У Китая тоже есть стимулы уходить от доллара, в данном случае у России и Китая совпадают интересы», — сказал РБК Дмитрий Долгин. «Вообще в том, что касается экспорта, есть желание уйти от доллара как валюты поставок нефти, но от доллара можно уйти только в пользу какой-то резервной валюты — и это евро. Это логично, потому что основной покупатель российской нефти — Евросоюз», — указал он.

Авторы: Иван Ткачёв, Елена Сухорукова, Анна Гальчева
Теги: Турция, экспорт, импорт, торговля, Банк России
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