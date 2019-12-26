Минтруд выступил на стороне трудовых споров

Ведомство Максима Топилина не поддержало предложения банков по борьбе с обналичиванием

Минтруд посчитал избыточными предложения банков ужесточить оформление документов от комиссий по трудовым спорам (КТС). Ранее участники рынка жаловались на рост популярности схем по обналичиванию денег с использованием решений КТС

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Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС). Это следует из письма министерства в Ассоциацию банков России (есть у РБК, его содержание подтвердил источник в банковской сфере). Ранее участники рынка предлагали реформировать институт КТС, жалуясь на то, что банки являются заложниками ситуации: они обязаны проводить операции по решениям комиссий, даже если требования клиентов вызывают у них подозрения.

КТС в России могут выносить решения по индивидуальным спорам между работниками и работодателями, например о выплате задолженности по зарплате. Эти решения имеют силу исполнительного документа, которые можно использовать для принудительного взыскания. Если банк получает такой документ с требованием перечислить деньги, он обязан в течение трех дней провести транзакцию. Отказ карается штрафом до 1 млн руб. (он предусмотрен ст. 17.14 КоАП). В октябре 2019 года инцидент с переводом 5,5 млн руб. по КТС произошел в Тинькофф Банке, тогда владелец компании, с чьих счетов ушли деньги, посчитал их похищенными. После этого скандала банки активизировали усилия по искоренению схемы обналичивания через листы КТС.

Ассоциация банков России (АБР) предлагала депутатам внести поправки в Трудовой кодекс. Соответствующее письмо она в конце октября направила главе комитета по труду и социальной политике Ярославу Нилову. Документ есть у РБК, представитель ассоциации подтвердил факт обращения. В частности, предлагалось исключить из него статьи, которые касаются комиссий по трудовым спорам, и ликвидировать этот институт как таковой. Участники рынка указывали, что решения КТС могут быть изготовлены «буквально двумя физическими лицами, работающими в организации», и использоваться для сомнительных операций. «Для своей реальной цели, а именно упрощения взыскания заработной платы, комиссия по трудовым спорам не используется», — говорится в обращении ассоциации.

Банкиры были готовы и на более мягкий вариант решения проблемы — не ликвидацию КТС, а усиление контроля за документами таких комиссий. Они предлагали заверять решения КТС у государственных инспекторов труда — госслужащих, которые контролируют соблюдение прав работников. В таком случае, если инспектор убедится в достоверности решения КТС, документ получит статус исполнительного.

В 2019 году Росфинмониторинг зафиксировал рост сомнительных операций с использованием исполнительных документов. Например, объем подозрительных транзакций с исполнительными надписями нотариусов вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, говорил глава службы Юрий Чиханчин. Масштаб обналичивания с использованием КТС Росфинмониторинг не раскрывал.

Почему Минтруд против ликвидации КТС

Как следует из ответа Минтруда, ведомство считает, что предложение банков ликвидировать комиссии по трудовым спорам угрожает правам работников. Министерство обращает внимание, что индивидуальные трудовые споры в России могут рассматривать только КТС и суды. Ликвидация КТС «лишит работника одного из способов защиты его трудовых прав и снизит гарантированную Конституцией защиту трудовых прав», говорится в письме.

Минтруд также считает, что новые правила исполнения решений КТС будут избыточны: государственная инспекция труда и сейчас может направлять предписания работодателям, но не должна вмешиваться в индивидуальные споры, которые решаются в КТС.

Не поддержав идеи банков, Минтруд согласился с тем, что необходимо снизить риски незаконного использования решений КТС. Вопрос прорабатывается профильными ведомствами, говорится в письме.

Представитель АБР сказал РБК, что «Минтруд понимает озабоченность банков рисками неправомерного использования механизма исполнения решений комиссий по трудовым спорам и прорабатывает с заинтересованными органами исполнительной власти предложения по корректировке этого механизма». Ассоциация предлагала внести поправки по КТС в законопроект, который рассматривался в Госдуме этой осенью. Но в итоговый текст идеи банкиров не вошли, документ был окончательно принят 21 ноября без этих поправок.

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