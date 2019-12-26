Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Футурология
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,25 61,47 EUR Нал. 69,00 68,16 USD Бирж. 61,77 -0,08 EUR Бирж. 68,49 -0,19 USD ЦБ. 61,72 -0,45 EUR ЦБ. 68,41 -0,50 EUR/USD 1,11 -0,00 BTC/USD Бирж. 7222,00 -10,20 IMOEX 3025,31 -0,18% RTSI 1542,75 -0,09% Brent 67,40 -0,38% DJIA 28515,45 -0,13% Nasdaq 8952,88 +0,08%
Минтруд выступил на стороне трудовых споров
Лента новостей
Выживание и сокращения: как халвинг повлияет на Bitcoin 10:15, Крипто Покупатель «Трансконтейнера» заявил об интересе к FESCO 10:12, Бизнес Сказка о будущем: каким видели наше настоящее футурологи прошлого 10:01, Футурология  Михаил Прохоров: один из мощнейших двигателей успеха — глубокие комплексы 10:01, PRO Калви выразил надежду на реформы в России после дела Baring Vostok 10:00, Финансы «Жду еще больше удачи в любви»: чего бизнесмены ждут от нового года 10:00, Бизнес Компании начнут получать цифровые паспорта в 2020 году 10:00, Технологии и медиа Зачем государство выдает заводам цифровые паспорта 10:00, PRO В Гидрометцентре назвали самые заснеженные регионы России 09:54, Общество Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью 09:51, Общество Топ-11 крупных утечек данных за девять лет 09:49, РБК и Microsoft Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров 09:47, Бизнес На станции метро «Китай-город» мужчина упал на пути 09:37, Общество «Плати 1,4 млн, иначе эвакуируем»: москвичей лишили парковки у дома 09:36, Авто МИД назвал вариант ответа на санкции против «Северного потока-2» 09:25, Политика Сделать дом уютнее: 5 функциональных вещей — себе или в подарок 09:19, Партнерский материал Курсант задержал в московском метро ударившую ножом пассажирку женщину 09:15, Общество Новак рассказал о плане приватизации «Россетей» 09:15, Бизнес В Приморье мальчик застрелил сестру из оставленного родителями оружия 09:11, Общество Дом на безликой улице: банки прибирают рынок недвижимости к рукам 09:09, PRO «Татнефть», МТС, «Яндекс»: за какими котировками следить сегодня 09:04, Quote Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь 09:04, Общество В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод 09:02, Финансы Как разработать план на случай форс-мажора 08:54, РБК и Инфосистемы Джет Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца 08:49, Общество Власти уточнили число госпитализированных из-за аварии Ми-8 в Сибири 08:43, Общество Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 16 человек 08:37, Общество Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе 08:31, Технологии и медиа
Газета
Минтруд выступил на стороне трудовых споров
Газета № 211 (3169) (2612) Финансы,
0
Минтруд выступил на стороне трудовых споров
Ведомство Максима Топилина не поддержало предложения банков по борьбе с обналичиванием
Минтруд посчитал избыточными предложения банков ужесточить оформление документов от комиссий по трудовым спорам (КТС). Ранее участники рынка жаловались на рост популярности схем по обналичиванию денег с использованием решений КТС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС). Это следует из письма министерства в Ассоциацию банков России (есть у РБК, его содержание подтвердил источник в банковской сфере). Ранее участники рынка предлагали реформировать институт КТС, жалуясь на то, что банки являются заложниками ситуации: они обязаны проводить операции по решениям комиссий, даже если требования клиентов вызывают у них подозрения.

КТС в России могут выносить решения по индивидуальным спорам между работниками и работодателями, например о выплате задолженности по зарплате. Эти решения имеют силу исполнительного документа, которые можно использовать для принудительного взыскания. Если банк получает такой документ с требованием перечислить деньги, он обязан в течение трех дней провести транзакцию. Отказ карается штрафом до 1 млн руб. (он предусмотрен ст. 17.14 КоАП). В октябре 2019 года инцидент с переводом 5,5 млн руб. по КТС произошел в Тинькофф Банке, тогда владелец компании, с чьих счетов ушли деньги, посчитал их похищенными. После этого скандала банки активизировали усилия по искоренению схемы обналичивания через листы КТС.

Ассоциация банков России (АБР) предлагала депутатам внести поправки в Трудовой кодекс. Соответствующее письмо она в конце октября направила главе комитета по труду и социальной политике Ярославу Нилову. Документ есть у РБК, представитель ассоциации подтвердил факт обращения. В частности, предлагалось исключить из него статьи, которые касаются комиссий по трудовым спорам, и ликвидировать этот институт как таковой. Участники рынка указывали, что решения КТС могут быть изготовлены «буквально двумя физическими лицами, работающими в организации», и использоваться для сомнительных операций. «Для своей реальной цели, а именно упрощения взыскания заработной платы, комиссия по трудовым спорам не используется», — говорится в обращении ассоциации.

Банкиры были готовы и на более мягкий вариант решения проблемы — не ликвидацию КТС, а усиление контроля за документами таких комиссий. Они предлагали заверять решения КТС у государственных инспекторов труда — госслужащих, которые контролируют соблюдение прав работников. В таком случае, если инспектор убедится в достоверности решения КТС, документ получит статус исполнительного.

В 2019 году Росфинмониторинг зафиксировал рост сомнительных операций с использованием исполнительных документов. Например, объем подозрительных транзакций с исполнительными надписями нотариусов вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, говорил глава службы Юрий Чиханчин. Масштаб обналичивания с использованием КТС Росфинмониторинг не раскрывал.

Почему Минтруд против ликвидации КТС

Как следует из ответа Минтруда, ведомство считает, что предложение банков ликвидировать комиссии по трудовым спорам угрожает правам работников. Министерство обращает внимание, что индивидуальные трудовые споры в России могут рассматривать только КТС и суды. Ликвидация КТС «лишит работника одного из способов защиты его трудовых прав и снизит гарантированную Конституцией защиту трудовых прав», говорится в письме.

Минтруд также считает, что новые правила исполнения решений КТС будут избыточны: государственная инспекция труда и сейчас может направлять предписания работодателям, но не должна вмешиваться в индивидуальные споры, которые решаются в КТС.

Не поддержав идеи банков, Минтруд согласился с тем, что необходимо снизить риски незаконного использования решений КТС. Вопрос прорабатывается профильными ведомствами, говорится в письме.

Представитель АБР сказал РБК, что «Минтруд понимает озабоченность банков рисками неправомерного использования механизма исполнения решений комиссий по трудовым спорам и прорабатывает с заинтересованными органами исполнительной власти предложения по корректировке этого механизма». Ассоциация предлагала внести поправки по КТС в законопроект, который рассматривался в Госдуме этой осенью. Но в итоговый текст идеи банкиров не вошли, документ был окончательно принят 21 ноября без этих поправок.

Альтернативные предложения

  • Просьбы бизнеса в отношении проблемы с решениями КТС собирал и Национальный совет финансового рынка (НСФР), в частности он предлагал усилить проверку решений КТС и ужесточить ответственность за подделку таких документов.
  • Свой вариант решения проблемы подготовил Минюст. Согласно его поправкам, как рассказал РБК представитель министерства, уполномоченный правительством орган будет проверять подлинность выданных КТС и направлять их на принудительное исполнение в Федеральную службу судебных приставов в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица уполномоченного органа. Такая мера позволит минимизировать риски принудительного исполнения удостоверений КТС, считает он. В правительство законопроект пока не направлен.
  • «Схема нуждается в совершенствовании, так как сейчас фактически является дырой в законе, позволяющей обналичивать средства. Об этом, в частности, говорит и тот факт, что Росфинмониторинг включил листы КТС в список самых популярных схем по обналичиванию», — отмечает представитель Тинькофф Банка. Он уточнил, что банк поддерживает предложения НСФР.
  • Пока изменения в законодательство не внесены, можно скорректировать практику банков по проведению операций с КТС, говорит представитель Альфа-банка. Банк поддерживает предложения рынка, но предлагает альтернативу: «Возможно, стоит предоставить банкам возможность привлечения к согласованию подобного рода документов Росфинмониторинга».
Автор: Юлия Кошкина.
Теги: банки , обналичивание , КТС
Материалы по теме
Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием Финансы
FATF раскритиковала ЦБ за редкие антиотмывочные проверки банков Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter