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Сбербанк и АФК выходят на промысел
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Газета
Сбербанк и АФК выходят на промысел
Газета № 211 (3169) (2612) Бизнес,
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Сбербанк и АФК выходят на промысел
У производителя гжельского фарфора сменился состав акционеров
Сбербанк и АФК «Система» приобрели по 37,5% в управляющей компании «Гжель», которая владеет заводом по производству керамики с этим видом народной росписи. Инвесторы рассчитывают на обновление ассортимента и увеличение турпотока
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Входящее в группу Сбербанка ООО «Сбербанк Инвестиции» в декабре 2019 года стало собственником 37,5% ООО «Управляющая компания «Гжель», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Приобретение доли подтвердил РБК через пресс-службу заместитель предправления Сбербанка Анатолий Попов. Цели и условия покупки в Сбербанке не раскрывают. Гендиректор и совладелец управляющей компании «Гжель» Александр Кочеров отказался комментировать сделку до выхода официального сообщения.

Поздно вечером 25 декабря корпорация АФК «Система» сообщила, что выкупила аналогичные 37,5% в ООО «Управляющая компания «Гжель» (покупателем выступила «дочка» АФК — ООО ГК «Народные художественные промыслы»). Представитель АФК уточнил, что сделка была закрыта в среду.

УК «Гжель» отвечает за операционную деятельность завода по производству керамики в Раменском районе Подмосковья. Управляющей компании принадлежат 95% ООО «Объединение Гжель» и 100% ООО «Гжель — Художественные мастерские». Кочеров владеет 25% УК и 5% объединения «Гжель».

Сделка со Сбербанком не связана с какими-либо кредитными обязательствами, а была денежной, уверяет источник, близкий к одной из сторон. По его словам, завод «Объединение Гжель» в последние годы находился в стадии банкротства, а сейчас планирует развитие. «Банкротство фактически завершено, и сейчас потребовался следующий этап — инвестиции», — отметил собеседник РБК. По его словам, УК «Гжель» и Сбербанк разрабатывают план развития завода. План будет готов к февралю-марту, он определит показатели, которых нужно достигнуть, и необходимый объем инвестиций.

«Вхождение в капитал УК «Гжель» — это пилотный проект по тестированию рынка народных художественных промыслов в России, — приводятся в сообщении АФК слова управляющего партнера АФК «Система» Сергея Егорова. — Проект обладает существенным потенциалом развития за счет модернизации производства, обновления ассортимента продукции и увеличения туристического трафика».

Достояние Подмосковья

Гжель — сине-белая роспись, которая производится на керамике кобальтом. Настоящей гжелью могут называться только изделия, изготовленные в одноименном регионе, который включает около 30 поселений в Раменском районе Подмосковья, в том числе деревню Турыгино, где находится завод «Объединение Гжель».

В гжельском регионе работает несколько фарфоровых заводов, гжель также изготавливают в домашних условиях. Всю гжельскую керамику изготавливают и расписывают вручную.

Стороны сделки

Сбербанк активно инвестирует в разные сектора экономики — от производства до ретейла. Как и для АФК, покупка доли в фарфоровом заводе — первая инвестиция банка в народные промыслы.

Новые инвесторы купили доли в управляющей компании у Кочерова и АО «Союз». Совладельцем УК «Гжель» «Союз» стал в октябре 2019 года, получив 60%. До этого УК контролировал сам Кочеров.

Александр Кочеров в 1980-х был сооснователем обувной компании «Эконика», затем занимался продажей вин и производством льна. В 2008 году он получил завод «Объединение Гжель» за долги, провел банкротство компании и начал развивать производство. В 2009 году долг объединения «Гжель», как писал журнал Inc., составлял 425 млн руб. Предприятие было «глубоко убыточным»: в штате числились около 500 человек, а реально работали едва ли десять.

Предмет сделки

Завод Ордена Дружбы Народов «Объединение Гжель» был крупнейшим производителем гжели в Советском Союзе. Компания называет себя «крупнейшей и старейшей» компанией, производящей гжельские изделия народного художественного промысла.

Судя по финансовой отчетности, «Объединение Гжель» могло утратить статус крупнейшего производителя. Выручка УК «Гжель» за 2018 год по РСБУ составила, по данным базы СПАРК, — 8,16 млн руб., «Объединения Гжель» — 8,04 млн руб., ООО «Гжель — Художественные мастерские» — 12 млн руб. В то же время выручка одного из конкурентов объединения — АО «Гжельский фарфоровый завод» — за 2018 год достигала почти 109 млн руб.

Кочеров два года назад говорил о больших планах по развитию завода. «Мы хотим вывести бренд «Гжель» на мировой рынок, чтобы продукция продавалась не только в нашем фирменном магазине или в Москве, но и по всему миру», — говорил он. Чтобы расширить аудиторию, Кочеров начал внедрять в классическую роспись новые мотивы: например, в 2017 году завод выпустил партию фарфоровых фигурок Ждуна.

Перспективы отрасли

Вся отрасль художественных промыслов сейчас находится в сложном финансовом положении, констатирует предправления ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин. По его словам, основная проблема в том, что практически нет инфраструктуры сбыта изделий. «Если производство еще теплится, то с продажей, с магазинами совсем плохо», — отмечает Дрожжин. По его словам, основными покупателями изделий народно-художественных промыслов сейчас выступают россияне, а не туристы.

Исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» (занимается развитием российско-китайского туризма) Александр Агамов уверен, что у наращивания продаж таких изделий среди туристов есть перспективы. Например, если туристы, едущие в Россию из Западной Европы, часто знают о промыслах в Гжели или Палехе, то китайским туристам российские бренды народных промыслов совсем плохо известны, говорит Агамов. По его словам, у туристов из Китая в целом есть интерес к русской идентичности, но сейчас они предпочитают покупать в России золото и янтарь.

«Уверен, что в будущем гжель в силу глубокой связи с региональной спецификой, с народностью имеет хорошие шансы стать популярным сувениром для туристов из Китая и в целом из стран Юго-Восточной Азии. Но для этого необходимо провести титаническую работу — рассказать, почему это важно», — поясняет Агамов, напоминая, что в Китае есть свои традиции фарфорового искусства, и для туристов важно не только показать красивую вещь, но и рассказать некую легенду, чтобы объяснить, почему эта вещь незаменима.

Автор: Надежда Федорова.
Теги: Сбербанк , гжель
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