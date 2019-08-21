Китайцы стали лидерами по тратам среди приезжающих в Россию иностранцев

По итогам первого квартала ЦБ впервые за всю историю наблюдений признал китайских туристов лидерами по совокупным расходам в России. По мнению туроператоров, официальная статистика видит лишь малую часть трат приезжих из КНР

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В первом квартале 2019 года наибольшие совокупные траты в России «впервые в ряде наблюдений» осуществили граждане Китая, констатировал ЦБ в своем отчете «Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации». В январе—марте китайцы потратили в России $264 млн, что в 1,7 раз больше, чем годом ранее, констатировал финансовый регулятор.

В предыдущие два года по итогам первого квартала лидерами по совокупным расходам были граждане Украины. В январе—марте 2019 года их траты снизились на 11%, до $190 млн. В первые месяцы года, когда не начался туристический сезон и в Россию еще не приехали состоятельные путешественники из Европы, в первую пятерку вошли также Казахстан ($189 млн), Киргизия ($90 млн) и Узбекистан ($83 млн).

Сколько Россия в целом зарабатывает на иностранцах

В целом за первый квартал 2019 года ЦБ оценил экспорт услуг по статье «Поездки» (речь идет о расходах приезжающих в страну иностранцев) в $1,9 млрд, что на 4% меньше, чем годом ранее. Более половины — 55% — доходов от поездок принесли граждане из стран дальнего зарубежья, при этом их траты снизились на 5%. Подавляющая часть всех иностранцев — 59% — приезжали в Россию с деловыми целями, свидетельствуют материалы ЦБ.

Сведения для оценки расходов иностранцев в России аналитики ЦБ, как уточнили в его пресс-службе, берут из различных источников, в их числе — данные турагентств о стоимости путевок для иностранцев, расценки на проживание в отелях, возможные расходы на питание и т.п. Подсчитанные таким образом расходы на одну поездку для приезжающих из разных стран затем умножаются на количество прибывших в Россию иностранцев, статистику которых ведет пограничная служба ФСБ.