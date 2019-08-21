Китайцы стали лидерами по тратам среди приезжающих в Россию иностранцев

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,57 -0,33 EUR Бирж. 73,87 -0,22 Brent 59,47 +0,22% USD Нал. 67,05 64,83 EUR Нал. 74,39 72,08 USD ЦБ 66,78 +0,18 EUR ЦБ 73,98 +0,03 EUR/USD 1,1098 +0,0019 BTC/USD Бирж. 10 234,00 -538,00 IMOEX 2 672,84 +0,93% RTSI 1 264,59 +1,37% DJIA 25 962,44 -0,66% Nasdaq 7 948,56 -0,68%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Норникель ₽17 918 (+18,27%) прогноз Sberbank Investment Research к 01.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,16%) прогноз FxPro к 10.09.19
Baidu $145 (+29,78%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
Target $99 (+14,37%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
QIWI ₽1 796,79 (+22,73%) прогноз Sova capital к 13.05.20
Норникель ₽17 918 (+18,27%) прогноз Sberbank Investment Research к 01.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,16%) прогноз FxPro к 10.09.19
Baidu $145 (+29,78%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
Target $99 (+14,37%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
QIWI ₽1 796,79 (+22,73%) прогноз Sova capital к 13.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 66,78 (+0,18) Quote, 20 авг, 12:30
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 73,98 (+0,03) Quote, 20 авг, 12:30
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet Бизнес, 07:30 На Украине отреагировали на пост Макрона о «глубоко европейской» России Политика, 07:26 7 бытовых вещей, которые внезапно стали «умными» Недвижимость, 07:10 Китайцы стали лидерами по тратам среди приезжающих в Россию иностранцев Бизнес, 07:00 Инвестиция для азартных: Минфин решил выпустить рискованные гособлигации Quote, 06:35 CNN узнал о согласии Макрона и Трампа об участии России в саммите G7 Политика, 06:28 СМИ узнали о приговоре офицеру ФГУП «Охрана» Росгвардии Общество, 06:16 Россия и Китай созвали заседание Совбеза из-за ракетных разработок США Политика, 05:16 Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию Финансы, 04:54 Президенты США и Румынии выступили против реализации «Северного потока-2» Политика, 04:53 В администрации Мадуро подтвердили контакты с властями США Политика, 04:28 В СК назвали причину падения воздушного шара в Московской области Общество, 03:47 Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии Политика, 03:33 Общественная палата захотела смягчить закон о государственном флаге Общество, 03:32
Бизнес ,  
0 
Китайцы стали лидерами по тратам среди приезжающих в Россию иностранцев
По итогам первого квартала ЦБ впервые за всю историю наблюдений признал китайских туристов лидерами по совокупным расходам в России. По мнению туроператоров, официальная статистика видит лишь малую часть трат приезжих из КНР
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В первом квартале 2019 года наибольшие совокупные траты в России «впервые в ряде наблюдений» осуществили граждане Китая, констатировал ЦБ в своем отчете «Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации». В январе—марте китайцы потратили в России $264 млн, что в 1,7 раз больше, чем годом ранее, констатировал финансовый регулятор.

В предыдущие два года по итогам первого квартала лидерами по совокупным расходам были граждане Украины. В январе—марте 2019 года их траты снизились на 11%, до $190 млн. В первые месяцы года, когда не начался туристический сезон и в Россию еще не приехали состоятельные путешественники из Европы, в первую пятерку вошли также Казахстан ($189 млн), Киргизия ($90 млн) и Узбекистан ($83 млн).

Сколько Россия в целом зарабатывает на иностранцах

В целом за первый квартал 2019 года ЦБ оценил экспорт услуг по статье «Поездки» (речь идет о расходах приезжающих в страну иностранцев) в $1,9 млрд, что на 4% меньше, чем годом ранее. Более половины — 55% — доходов от поездок принесли граждане из стран дальнего зарубежья, при этом их траты снизились на 5%. Подавляющая часть всех иностранцев — 59% — приезжали в Россию с деловыми целями, свидетельствуют материалы ЦБ.

Сведения для оценки расходов иностранцев в России аналитики ЦБ, как уточнили в его пресс-службе, берут из различных источников, в их числе — данные турагентств о стоимости путевок для иностранцев, расценки на проживание в отелях, возможные расходы на питание и т.п. Подсчитанные таким образом расходы на одну поездку для приезжающих из разных стран затем умножаются на количество прибывших в Россию иностранцев, статистику которых ведет пограничная служба ФСБ.

Стали ли китайцы тратить в России больше

У России с Китаем действуют безвизовые соглашения — группа от пяти человек может приехать в соседнюю страну без виз, по спискам. В первом квартале 2019 года турпоток из Китая вырос на 17%, до 342 тыс. человек, следует из данных ФСБ. С туристическими целями в Россию приехали 163 тыс. китайцев, с деловыми — 73 тыс., с частными — 28 тыс., на работу — 24 тыс., на учебу — 15 тыс. и т.д. В общем въездном турпотоке доля Китая составляет всего 6%, тогда как Украины — 23%.

Въезд из Китая действительно растет благодаря безвизовому соглашению и удовлетворенности туристов поездками, отмечает Александр Агамов, исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ», занимающейся развитием российско-китайского туризма. Но заявленная ЦБ оценка расходов китайских туристов вызывает у Агамова сомнения: государство и фискальные органы не могут корректно оценить объем оказанных китайским гражданам услуг из-за многочисленных серых схем, которые существуют на рынке.

В схемах, как сообщали СМИ, задействованы гиды и магазины: китайские фирмы продают туристам дешевые туры, зачастую по цене ниже себестоимости, а потом «отбивают» их за счет покупок в магазинах на территории России, где цены завышены в несколько раз. Значительная часть турпотока из Китая проходит через китайскую диаспору, которая через гидов контролирует в России размещение, питание и покупки своих соотечественников, в результате чего в российский бюджет попадает не так много денег, соглашается первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович.

Китайцы при оплате товаров за рубежом пользуются уже не наличными, а своими платежными сервисами (в частности — WeChat Pay), которые непрозрачны для российских налоговых органов, продолжает Агамов. Оплачивая покупки в магазинах или ресторанах, они переводят средства через WeChat Pay на счет китайской компании, и российские фискальные органы транзакцию не видят. Официальная цифра $264 млн — это не более 40% реально потраченной китайцами в России суммы, остальное — серые и черные схемы, оценивает руководитель китайского отдела туроператора UTS.Russia Михаил Вовченко.

Зафиксированный ЦБ рост расходов китайцев, по мнению Агамова, связан с тем, что рынок устал от серых и черных схем, а туристы реже на них соглашаются: обслуживающие китайцев компании «заводят в России юрлица, становятся на налоговый учет, и это отражено в статистике».

Сколько тратят китайские туристы

В этом году китайцы действительно увеличили расходы на покупку люксовых товаров в России, но не так существенно, считает Агамов. По его оценке, за одну поездку в Россию длительностью шесть дней китайский турист, по его словам, в среднем тратит на покупки и развлечения $600 при стоимости тура $1,3–1,5 тыс. Самые популярные покупки — ювелирные изделия, золото, янтарь, товары мировых брендов. Кроме того, накануне отъезда китайцы массово закупают продукты питания в рознице, чтобы забрать их с собой домой, отметил Агамов.

Сколько Россия заработала на ЧМ-2018

За весь 2018 год больше всего — $987 млн — в России потратили гости из Германии, следует из материалов ЦБ. Основной фактор, который вывел Германию в лидеры, — это прошедший в России чемпионат мира по футболу, указывает директор по маркетингу туроператора UTS.Russia Александра Петрова.

В год проведения чемпионата приехавшие в Россию иностранцы потратили, по данным ЦБ, $11,5 млрд (из них $7,5 млрд — граждане из стран дальнего зарубежья). Эта цифра больше, чем за предыдущие три года, но несколько меньше, чем до введения санкций. В 2014 году экспорт услуг по статье «Поездки» принес России $11,7 млрд, а в 2013-м — $11,9 млрд.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: Туризм, въездной туризм, Китай, Германия
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter