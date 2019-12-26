Москва и Минск отложили наднациональный вопрос

Почему Россия и Белоруссия не смогли решить все проблемы интеграции

Согласование последней, 31-й «дорожной карты» по интеграции России и Белоруссии, предлагающей создание наднациональных органов, отложено на следующий этап обсуждения, утверждают источники РБК. Все остальное стороны согласовали

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Соглашение без одной карты

Подписание 31-й «дорожной карты» по интеграции отложено на следующий этап обсуждения, сообщили РБК два источника, знакомые с ходом российско-белорусских переговоров. Отвечая на соответствующий вопрос РБК, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что согласованы все карты, кроме одной, но и без нее можно начинать работу по другим вопросам. «Безусловно, можно [начать реализацию согласованных «дорожных карт»] и очевидно, что работа уже будет вестись», — сказал Песков.

23 декабря на встрече с журналистами премьер Дмитрий Медведев объявил о том, что Москва и Минск согласовали программу углубленной экономической интеграции, описанной в соответствующих картах. До этого было известно, что всего их 31. Однако перейти к исполнению последней карты, по словам Медведева, можно будет после выполнения всех предыдущих. Она предусматривает создание наднациональных органов, единого эмиссионного центра и введение единой валюты, сообщил премьер.

При этом Минск публично категорически отказывался обсуждать создание наднациональных структур, хотя они и предусмотрены договором о создании Союзного государства от 1999 года, лежащим в основе нынешних переговоров об углубленной интеграции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» подтвердил, что 31-я карта предусматривает создание наднациональных органов, добавив при этом, что из переговоров ее обсуждение было исключено. «Мы два суверенных государства. Да, мы продвигаем интеграцию, но ту, которая не ущемляет суверенитет. Это 31-я «дорожная карта», или план строительства наднациональных органов. Мы с Путиным вообще исключили разговоры об этом — еще в Сочи, — сказал белорусский лидер. — Но кому-то хочется. И все подсовывают, особенно через правительство. Недавно прочитал: Дмитрий Анатольевич об этом снова высказался».

О создании наднациональных органов «на данном этапе» речи не идет, заверил РБК один из источников, знакомый с переговорами с российской стороны. Как минимум из-за сроков реализации предложений: кратчайший срок исполнения самых простых «дорожных карт» — 2021 год, говорит он. Собеседник РБК уточнил, что на реализацию других карт отведено еще больше времени — 2023 год или даже к 2024-й, поэтому перспектива создания наднациональных органов или единого эмиссионного центра очень далека.

В сентябре о том, что принципиальная договоренность исключить из переговоров между президентами обсуждение наднациональных структур существует, в интервью РБК говорил и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Он также однозначно заявил, что создание единого эмиссионного центра на этих переговорах не обсуждается и в программу включено не будет. Об этом же уже после заявления Медведева заявил и Нацбанк Белоруссии.

В воскресенье в Белоруссии пройдут очередные протесты против интеграции и за сохранение суверенитета страны (они продолжаются весь декабрь). Ядро протеста, по словам Лукашенко, составляет 400 человек. «И я их понимаю. Я не отвергаю их точку зрения, мы должны с этим считаться», — заявил он. Однако, по мнению белорусского президента, люди выходят на улицы, потому что «кто-то там подсказал, проплатил». Организаторами акций являются оппозиционные активисты, в том числе из движения «Европейская Беларусь».

Заявление Медведева о том, что все «дорожные карты» по интеграции согласованы, стало неожиданным, так как еще в пятницу, 20 декабря после встречи Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге оставались нерешенными принципиальные вопросы в отношениях между странами — газовый, нефтяной и унификация налоговых законодательств. Об этом по итогам встречи заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

Последние два вопроса идут в привязке друг к другу и концептуально были согласованы еще перед встречей президентов в Санкт-Петербурге, писал РБК. Именно через унификацию налоговых кодексов будет решен вопрос с компенсацией за налоговый маневр, которую требует Минск (это один из самых болезненных вопросов для Белоруссии), за счет введения обратного акциза для белорусских НПЗ. Унификация налогообложения должна быть проведена в течение 2020–2021 годов и реально заработать с 2022 года, говорил в начале декабря посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

«Дополнительные формы сотрудничества возможны, только если эти «дорожные карты» будут исполнены, воплотятся в законы. Тогда можно будет говорить и о компенсации налогового маневра, вернее, о так называемом обратном акцизе, когда у нас будут унифицированы налоговые правила», — сказал в понедельник Медведев. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.

В понедельник одновременно с Медведевым первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой, который в тот момент находился на торжественном новогоднем приеме российского посольства в Минске, заявил, что в течение ближайших двух-трех дней правительства планируют согласовать весь пакет интеграционных соглашений, чтобы потом президенты стран могли подписать его в торжественной обстановке.

Однако открытым остается вопрос о цене на газ с 2020 года: действующий договор о поставках российского газа истекает 31 декабря, а стороны пока не конкретизировали параметры новой сделки. 24 декабря в интервью «Эху Москвы» Лукашенко сказал, что конкретных цифр и контрактов еще нет. «Они должны быть. Я надеюсь, будут. Хотя опять из правительства [России] некие сигналы идут», — сказал белорусский президент. Сейчас Россия продает газ Белоруссии по $127 за 1 тыс. куб. м. Тогда же Лукашенко заявил, что Россия хочет повысить стоимость газа для Белоруссии в 2020 году до $152 за тысячу кубометров. Минск же запрашивает цену ниже $100 за 1 тыс. куб. м, рассказывал РБК источник, знакомый с ходом переговоров. Пресс-секретарь российского президента в среду подтвердил, что также нерешенным остается вопрос по нефти и газу, «там продолжается работа».