В пятницу Владимир Путин и Александр Лукашенко предпримут, возможно, последнюю в этом году попытку подписать программу интеграции двух стран. Скорее всего, им удастся договориться только о цене на газ для Минска, считают эксперты

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Последняя попытка

Последний раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались меньше двух недель назад, 7 декабря. Планировалось, что президенты подпишут план сближения экономик двух стран еще тогда, но этого не произошло: сторонам не удалось согласовать восемь «дорожных карт» интеграции из 31. Скорее всего, сторонам не удастся договориться и в этот раз, потому что так и не решены ключевые вопросы, считают опрошенные РБК эксперты.

Не нужно драматизировать то, что происходит на переговорах с Минском, сказал РБК собеседник с российской стороны, знакомый с содержанием переговоров. Когда год назад страны решили ускорить интеграцию, «мы поняли: за те 20 лет, что прошли с подписания договора, наши экономики так далеко ушли друг от друга, что их теперь очень сложно гармонизировать», пояснил он. Российская экономика, говорит источник РБК, стала рыночной, белорусскую такой назвать нельзя. Но в ходе интеграции Минску придется пойти по пути либерализации, резюмировал собеседник РБК.

Перспективы переговоров измеряются не численностью нерешенных проблем, а тем, будут ли на них разрешены основные противоречия, уверен белорусский политический аналитик Артем Шрайбман. «Большинство из уже согласованных «карт» — это абстрактные рыхлые документы о том, что необходимо гармонизировать законодательства и так далее, но ключевые вопросы при этом не снимаются. Эти вопросы: газ, нефть и налоги», — сказал он в разговоре с РБК.

Шрайбман отметил, что на прошедшей 19 декабря пресс-конференции Владимир Путин указал на еще одно важное противоречие в подходах к интеграции: российский лидер заявил, что для решения отдельных вопросов необходимо создание «общих наднациональных органов, контрольных и эмиссионных». Это заявление не соотносится с публичной позицией Минска, где сейчас отказываются говорить о наднациональных структурах, хотя они и предусмотрены Договором о создании Союзного государства от 1999 года.