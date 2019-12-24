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«Газпром» делает потоковую рокировку
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Газета
«Газпром» делает потоковую рокировку
Газета № 209 (3167) (2412) Бизнес,
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«Газпром» делает потоковую рокировку
Россия нашла способ увеличить поставки газа в Европу в обход Украины
Газопровод Eugal, построенный для доставки газа из «Северного потока-2» конечным потребителям, заработает с 2020-го, несмотря на санкции США. «Газпром» сможет перенаправить в эту трубу газ из «Северного потока-1», считают эксперты
Фото: DPA / ТАСС

Мощности сухопутного газопровода Eugal, построенного специально для доставки конечным потребителям газа из морского газопровода «Северный поток-2», могут позволить «Газпрому» увеличить поставки в Европу в обход Украины, несмотря на то что США ввели санкции против прокладки «Северного потока-2», сказали опрошенные РБК эксперты.

Оператор Gascade Gaspransport, подконтрольный «Газпрому» и немецкой Wintershall Dea, с 1 января 2020 года введет в эксплуатацию первую из двух ниток газопровода Eugal мощностью 30,9 млрд куб. м газа в год (общая мощность трубы должна составить 55 млрд куб. м), которая пройдет из немецкого Грайфсвальда на берегу Балтийского моря на юг до границы с Чехией, сообщила 20 декабря пресс-служба Eugal. А на следующий день стало известно, что европейская компания-трубоукладчик Allseas приостановила строительство «Северного потока-2» (должен прокачивать 55 млрд куб. м в год) в Балтийском море.

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Eugal пройдет вдоль другого наземного отвода OPAL мощностью 36 млрд куб. м, построенного для прокачки газа из первого балтийского газопровода «Газпрома» и партнеров — «Северный поток-1», который заработал на полную мощность 55 млрд куб. в год еще в октябре 2012 года. С 2013 года «Газпром» из-за ограничений мог пользоваться 50% мощностей Opal, а в 2016 году компания получила разрешение подключиться к 90% мощностей трубопровода. Однако в сентябре 2019 года «Газпром» был вынужден снизить прокачку газа по OPAL, а вслед за ним и по «Северному потоку-1» из-за решения Европейского суда, который по иску Польши ограничил поставки почти вдвое — с 90 до 50% мощности, или до 18 млрд куб. м в год.

Как «Газпром» сможет нарастить поставки в Европу в обход Украины

«Запуск Eugal обеспечит полную загрузку «Северного потока-1». По новому наземному газопроводу можно будет поставлять объемы газа, потерянные из-за ограничений, введенных из-за победы Польши в суде, — около 20 млрд куб. м в год», — сказал РБК директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Оставшиеся 17–20 млрд куб. м «Газпром» может прокачивать по второму отводу от морского газопровода — NEL, который идет только по территории Германии на запад от Грайфсвальда, поэтому Польша не могла добиться ограничений на его мощности.

На пике мощности по OPAL прокачивалось до 103 млн куб. м газа в сутки, из-за решения Европейского суда транзит снизился до 50 млн куб. м. На прошлой неделе он упал до 12 млн куб. м в сутки. Это связано с увеличением поставок в газопроводе NEL до 115 млн куб. м в сутки, а также с ростом транзита в Европу через территорию Украины, указывает Корчемкин.

«Сейчас большая часть газа из «Северного потока-1», который продолжает работать на проектной мощности, направляется на рынки северо-западной Европы через NEL, то есть ограничение использования OPAL по решению Европейского суда практически не сказалось на загрузке «Северного потока», — добавил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической политики Алексей Гривач. По его словам, после ввода Eugal часть газа может пойти в Центральную Европу через новый наземный газопровод в зависимости от актуальных потребностей рынка и оптимизации экспортного портфеля «Газпрома».

Возможность использования Eugal для прокачки газа «Газпрома», несмотря на грядущие санкции США, еще в ноябре признавал Арно Букс, главный коммерческий директор газотранспортного оператора Fluxys, который является миноритарным акционером Gascade. По его словам, начиная с 2020 года от 80 до 90% мощности Eugal уже забронировано на 20 лет на аукционах. «Поскольку транспортные мощности зарезервированы на условиях ship-or-pay («транспортируй или плати»), потенциальные задержки проекта «Северного потока-2» не влияют на доходы Eugal», — говорил он «Интерфаксу», отмечая, что потоки из газопровода «Северный поток-1» могут направляться через Eugal.

«Мы не можем предсказать объемы, которые будут транспортироваться через Eugal, поскольку это зависит от заявок транспортных клиентов», — сообщил РБК 23 декабря пресс-секретарь Gascade Георг Вюстнер, отказавшись уточнить, начнутся ли с 1 января поставки газа из «Северного потока-1» по новому наземному трубопроводу. Представитель «Газпром экспорта» отказался от комментариев, в пресс-службе Nord Stream AG (оператор проекта «Северный поток-1») не ответили на запрос РБК.

Контекст

20 декабря Россия и Украина договорились об условиях и объеме транзита российского газа в Европу на пять лет с 1 января 2020 года. Общий объем поставок топлива составит 225 млрд куб. м, при этом они будут сокращаться: в 2020 году их объем достигнет 65 млрд куб. м (против около 90 млрд куб. м в 2019 году), а начиная с 2021 года — лишь 40 млрд куб. м ежегодно. Снижение поставок через Украину объясняется вводом новых экспортных газопроводов. Помимо двух «Северных потоков» (несмотря на американские санкции, «Газпром» намерен «Северный поток-2» достроить) 8 января 2020 года в Стамбуле будет запущен газопровод «Турецкий поток» по дну Черного моря мощностью 31,5 млрд куб. м в год.

В 2018 году «Газпром экспорт» поставил в европейские страны рекордные 200,8 млрд куб. м. Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье по итогам 2019 года может составить 198 млрд куб. м, говорил в конце ноября менеджер «Газпром экспорта» Андрей Зотов.

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко.
Теги: «Северный поток - 2» , Северный поток , газопровод OPAL
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