Атака на ФСБ
Газета № 207 (3165) (2012) Общество, 19 дек, 19:04
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Атака на ФСБ
В Москве неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ накануне Дня чекиста. Есть раненые, один сотрудник ФСБ погиб. Что известно — в материале РБК
Что произошло
- Вечером 19 декабря у здания ФСБ в Москве началась стрельба.
- По данным источника РБК, близкого к этой спецслужбе, стрельбу открыли из автомата Калашникова в приемной ФСБ. Позднее в самой Федеральной службе безопасности официально заявили, что нападавший не проникал в здание.
- Агентство «Москва» со ссылкой на официальный комментарий ФСБ сообщило, что стрелявших было трое, но позднее аннулировало этот материал.
- ФСБ официально опровергла информацию о трех нападавших.
- По словам источника РБК в ФСБ, стрелявший был один, он был ликвидирован силовиками. Это позднее подтвердила и ФСБ.
- В операции по нейтрализации стрелка, по данным источника РБК, близкого к ФСБ, участвовали бойцы подразделения «Альфа».
- Место происшествия обследовали взрывотехники ФСБ на предмет установки взрывных устройств.
- Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
- Предполагаемый стрелок оказался жителем Московской области, сообщил РБК источник в ФСБ.
- Очевидцы сообщали, что прохожие укрылись в прилегающих зданиях. Один из них рассказал РБК, что сотрудники полиции просили прохожих спускаться в метро.
- По данным источника РБК, близкого к ФСБ, и источника в ГУ МВД по Москве, в столице введены усиленные меры безопасности. В подразделениях ФСБ и МВД проводится сбор личного состава, на месте происшествия проводятся специальные технические мероприятия: глушат мобильную связь.
- На улице Большая Лубянка перекрывали движение. На место происшествия прибыл спецназ.
- Президенту Владимиру Путину, который находится на концерте в честь Дня работника органов безопасности России (отмечается 20 декабря. — РБК), доложили о случившемся.
Пострадавшие и погибшие
- Минздрав сообщил, что в результате перестрелки пострадали пять человек.
- Четверо из пострадавших — сотрудники спецслужб, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам. Позднее СК подтвердил эту информацию. Один пострадавший оказался гражданским.
- Погиб сотрудник ФСБ.
- Нападавшего ликвидировали силовики.
Что известно о стрелке
- Это житель Московской области, сообщил РБК источник, близкий к ФСБ. Официальной информации о личности злоумышленника нет.
- По данным РЕН ТВ и Baza, его зовут Евгений Манюров, ему 39 лет. Из открытых источников известно, что человек с таким именем участвовал в турнирах по стрельбе, был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Электростали (в 2015 году прекратил работу в качестве ИП).
- Мать предполагаемого стрелка рассказала, что он не служил в армии, работал в охранных предприятиях и увлекался стрельбой. По ее словам, от его коллеги она узнала, что ее сын давно уволился.