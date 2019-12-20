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Атака на ФСБ
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Газета
Атака на ФСБ
Газета № 207 (3165) (2012) Общество,
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Атака на ФСБ
В Москве неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ накануне Дня чекиста. Есть раненые, один сотрудник ФСБ погиб. Что известно — в материале РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Что произошло

  • Вечером 19 декабря у здания ФСБ в Москве началась стрельба.
  • По данным источника РБК, близкого к этой спецслужбе, стрельбу открыли из автомата Калашникова в приемной ФСБ. Позднее в самой Федеральной службе безопасности официально заявили, что нападавший не проникал в здание.
  • Агентство «Москва» со ссылкой на официальный комментарий ФСБ сообщило, что стрелявших было трое, но позднее аннулировало этот материал.
  • ФСБ официально опровергла информацию о трех нападавших.
  • По словам источника РБК в ФСБ, стрелявший был один, он был ликвидирован силовиками. Это позднее подтвердила и ФСБ.
  • В операции по нейтрализации стрелка, по данным источника РБК, близкого к ФСБ, участвовали бойцы подразделения «Альфа».
  • Место происшествия обследовали взрывотехники ФСБ на предмет установки взрывных устройств.
  • Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
  • Предполагаемый стрелок оказался жителем Московской области, сообщил РБК источник в ФСБ.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Фоторепортаж Еще 10 фото
Фотогалерея

  • Очевидцы сообщали, что прохожие укрылись в прилегающих зданиях. Один из них рассказал РБК, что сотрудники полиции просили прохожих спускаться в метро.
  • По данным источника РБК, близкого к ФСБ, и источника в ГУ МВД по Москве, в столице введены усиленные меры безопасности. В подразделениях ФСБ и МВД проводится сбор личного состава, на месте происшествия проводятся специальные технические мероприятия: глушат мобильную связь.
  • На улице Большая Лубянка перекрывали движение. На место происшествия прибыл спецназ.
  • Президенту Владимиру Путину, который находится на концерте в честь Дня работника органов безопасности России (отмечается 20 декабря. — РБК), доложили о случившемся.

Пострадавшие и погибшие

  • Минздрав сообщил, что в результате перестрелки пострадали пять человек.
  • Четверо из пострадавших — сотрудники спецслужб, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам. Позднее СК подтвердил эту информацию. Один пострадавший оказался гражданским.
  • Погиб сотрудник ФСБ.
  • Нападавшего ликвидировали силовики.

Что известно о стрелке

  • Это житель Московской области, сообщил РБК источник, близкий к ФСБ. Официальной информации о личности злоумышленника нет.
  • По данным РЕН ТВ и Baza, его зовут Евгений Манюров, ему 39 лет. Из открытых источников известно, что человек с таким именем участвовал в турнирах по стрельбе, был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Электростали (в 2015 году прекратил работу в качестве ИП).
  • Мать предполагаемого стрелка рассказала, что он не служил в армии, работал в охранных предприятиях и увлекался стрельбой. По ее словам, от его коллеги она узнала, что ее сын давно уволился.
Авторы: Юлия Сапронова, Дмитрий Серков, Роман Кирьянов.
При участии: Маргарита Алехина.
Теги: стрельба , ФСБ
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