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«Подряд» уйдет из сроков
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Газета
«Подряд» уйдет из сроков
Газета № 207 (3165) (2012) Политика,
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«Подряд» уйдет из сроков
Зачем Владимир Путин предлагает внести изменения в Конституцию
Владимир Путин на своей большой пресс-конференции предложил убрать слово «подряд» из конституционной статьи об ограничении сроков президентской власти. Эксперты полагают, что это даст ему больше контроля над будущим преемником
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Что допустил Путин и как это объяснил

В четверг, 19 декабря, президент Владимир Путин провел традиционную ежегодную пресс-конференцию. Отвечая на вопрос о возможных изменениях в Конституции России, глава государства отметил, что неприкосновенна только первая глава Основного закона.

«Я понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Связано это как раз с расширением прав парламента, с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства, но это все можно делать после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе, очень аккуратно. Что касается прежних изменений, они были, насколько мне известно, связаны с количеством сроков. Но, что можно было бы сделать <...> отменить оговорку «подряд», — заявил Путин (цитата по сайту Кремля).

Президент напомнил, что находится у власти «уже второй срок подряд», а также сказал, какой вариант изменений в соответствующей статье Конституции возможен. «[Я] потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд, — сказал он. — Но [эта оговорка] некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает, можно было бы ее убрать, наверное».

Согласно ст. 81 главы 4 Конституции одно и то же лицо не может занимать должность президента больше двух сроков подряд, президент избирается на шесть лет.

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Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Почему Путин заговорил о пересмотре Конституции

Тема возможного ограничения срока работы президента прозвучала ввиду возможного прихода к власти новых людей, считает политолог Константин Калачев. «Таким образом Путин обеспечивает коллегиальность руководства страной в будущем и дает себе больше инструментов для контроля преемников», — поясняет он.

Ограничение количества сроков означает, что ни Путин, ни его преемник в дальнейшем не смогут использовать сценарий 2008 года. Однако Калачев не сомневается, что нынешний российский лидер сохранит реальную власть и контроль над страной. «Как власть это обставит — вопрос открытый, но принцип легитимности будет соблюден», — говорит он.

При этом, добавляет эксперт, слова президента можно трактовать двояко — и как отмену любых ограничений на количество сроков.

Что Путин ранее говорил об изменениях в Основном законе

В 2012 году, будучи премьер-министром, Путин уже заявлял, что не исключает возможности внесения изменений в п. 3 ст. 81. «По поводу того, чтобы убрать из Конституции «два срока подряд», а сделать просто «два срока», я считаю, что это разумно, — говорил он. — Вполне можно подумать».

В обеих палатах Федерального собрания назвали возможным внесение в Конституцию таких изменений.

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Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сказал РБК, что это открытые для обсуждения темы — как и когда менять Конституцию и как относится к этому общество. «С учетом всего этого на холодную голову, то есть в момент, когда не предвидится президентских выборов в ближайшее время, нужно принимать решение через Госдуму и Совет Федерации», — пояснил он. При этом на вопрос о том, является ли настоящий момент подходящим для изменения Конституции, парламентарий ответил уклончиво. «С точки зрения времени — да, а с точки зрения среза общества — я пока не очень знаю, — сказал Крашенинников. — Социологии у нас на этот счет пока нет, это надо обсудить».

При этом депутат заявил, что, на его личный взгляд, Конституция должна быть стабильным документом и «каждая запятая что-то меняет». Сам Крашенинников не планирует вносить предложения по изменению Основного закона.

Председатель аналогичного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил РБК, что Конституционный суд «может дать соответствующее толкование п. 3 ст. 81 Конституции и без внесения изменений в текст, если поступит соответствующий запрос».

Кто еще предлагал изменить Конституцию

Представители российской государственной элиты не раз выступали с предложениями об изменении Конституции. В последний раз это сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Летом в статье, опубликованной в «Парламентской газете», он предложил расширить полномочия парламента и усилить его контроль над деятельностью правительства. «Пока позиция на этот счет не сформулирована и каких-либо работ в этом контексте не производится», — прокомментировал тогда его предложения пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В прошлом году «точечные» изменения в Конституции допустил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Среди недостатков нынешнего Основного закона он назвал разграничение полномочий между федеральным и региональным уровнями, «крен» в сторону исполнительной ветви власти, нечеткое распределение полномочий между президентом и правительством. Кроме того, недостатки связаны с определением статуса президентской администрации, а также полномочий прокуратуры, указал Зорькин и отметил «отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов».

Чем займется Путин после окончания нынешнего срока

Высказывание президента о возможности изменения Конституции свидетельствует о том, что сценарий нового президентского срока он не рассматривает, полагает политолог Евгений Минченко. Судя по тому, что похожую мысль он высказывал и в 2012 году, решение не идти на пятый срок Путин принял еще тогда, посчитал эксперт.

Однако это не значит, что в Кремле не рассматриваются другие варианты, которые позволят Путину остаться у власти. Таких вариантов может быть немало, допускает Минченко. Путин может возглавить какую-то новую структуру, к примеру Госсовет, или вернуться в правительство, расширив его полномочия. «Более того, я думаю, что этот сценарий является базовым из пяти-шести сценариев транзита власти в 2024 году, которые изучаются сейчас», — добавил эксперт.

Рано говорить о том, что Путин определился со своим будущим после 2024 года, считает политолог Виталий Иванов. «Слишком много времени остается, слишком многое может произойти, — говорит он. — По существу Путин просто констатировал, что в настоящее время не намерен менять Конституцию ради получения права выдвинуться еще раз и он готов править данную норму, лишь имея в виду следующих президентов». После своей отставки с президентского поста Путин обязательно возглавит какое-то объединение или орган, но конкретный формат его будет определен не раньше 2023 года, считает Иванов.

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Как можно менять Конституцию

Согласно самой Конституции, предложения о поправках в нее могут вносить президент, палаты парламента, правительство, региональные заксобрания либо группы сенаторов и депутатов численностью не менее одной пятой от всего состава палаты. Главы 1, 2 и 9 — они касаются основ конституционного строя, прав и свобод человека и пересмотра Конституции — пересматриваться не могут.

Автор: Евгения Кузнецова.
При участии: Елизавета Антонова.
Теги: Владимир Путин , большая ежегодная пресс-конференция Путина , Конституция
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