Superjet 100 не дотянул до плана

«Гражданские самолеты Сухого» не достигают установленных показателей продаж в 2019 году

«Гражданские самолеты Сухого» не смогут продать 20 суперджетов за год, как было запланировано. Причины — отсутствие сервисных центров и имиджевые потери. Перевозчики также могут откладывать закупки из-за вводимых льгот по НДС

Sukhoi Superjet 100 (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Сколько Superjet 100 будет продано в 2019 году

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год. По состоянию на середину декабря компания поставила один самолет. В апреле этого года «Коммерсантъ» сообщил, что годовой план поставок самолетов составлял около 20–25 машин. Из отчетности ГСС следует, что в 2019 году компания скорректировала планы и намеревалась поставить уже 16 самолетов.

В ближайшие дни ГСС может заключить контракт на поставку еще пяти SSJ. Соответствующая информация размещена в документации тендера на лизинг SSJ100, объявленный «Аэрофлотом» 12 декабря. Компания планирует заплатить за каждый по $46,92 млн (или примерно 3 млрд руб.). Согласно документам, все самолеты должны быть поставлены в декабре 2019 — январе 2020 года. Тендер проводится в рамках соглашения от сентября 2018 года о поставке «Аэрофлоту» ста самолетов SSJ100.

«Наша компания — единственный разработчик и производитель воздушных судов SSJ100 — подтвердила готовность обеспечить поставку самолетов в заявленные сроки», — сказал РБК официальный представитель ГСС.

«Аэрофлот» намерен разместить в декабре еще один тендер на пять самолетов и успеть подписать с победителем контракт по финансированию, сообщили РБК два источника, знакомых с ходом переговоров. Всего по обоим контрактам (5+5) в 2019 году планируется к поставке шесть машин, остальные — в 2020 году, уточнил РБК один из источников, знакомых с ходом переговоров. РБК направил запрос в «Аэрофлот».

Также поставку одного SSJ100 в этом году ожидает авиакомпания «Северсталь», рассказали РБК в ее пресс-службе. Но даже если все указанные самолеты будут поставлены в 2019 году, план ГСС не будет выполнен.

«Гражданские самолеты Сухого» — компания-производитель Superjet 100 и Sukhoi Business Jet. Компания входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), которая принадлежит «Ростеху». Несмотря на ежегодный рост выручки, последние пять лет компания остается убыточной. Чистый убыток по МСФО по итогам 2018 года составил около 6,8 млрд руб., следует из базы данных СПАРК.

Почему в ГСС не выполнили план

Перевозчикам стоит повременить с поставками, потому что с 2020 года нулевая ставка НДС будет распространяться и на самолеты отечественного производства, сказал РБК исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

«Вторая причина, которая повлияла на реализацию планов ГСС, — длительные переговоры по поставкам с «Аэрофлотом». Из ста самолетов [по контракту от сентября 2018 года] было принято решение только по первой партии. Конечно, для переговоров о поставках новым клиентам негативным фоном стала майская авиакатастрофа», — пояснил эксперт. Пантелеев пояснил также, что на поставки ГСС повлияли затянувшиеся испытания и сертификация самолетов с новыми законцовками крыла.

5 мая в аэропорту Шереметьево потерпел крушение Sukhoi Superjet 100 — лайнер загорелся при приземлении. Трагедия унесла жизни 41 человека. Виновным СК назвал командира экипажа Дениса Евдокимова. Пилот не признал свою вину. В сентябре глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК сообщил о возможном ребрендинге самолета Superjet 100. «Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название», — сообщил Чемезов.

Почему иностранцы отказывались от SSJ

В феврале 2019 года единственная европейская компания, эксплуатирующая Superjet, — ирландская CityJet — отказалась от этих самолетов.

Контракт на поставку 16 SSJ100 с опционом еще на 15 был подписан с ирландцами в конце 2015 года. CityJet работает по модели «мокрого» лизинга: выполняет на своих судах полеты для других авиакомпаний. Все ее SSJ100 летали по маршрутам Brussels Airlines. Но вскоре Brussels Airlines отказалась арендовать SSJ100, объяснив, что из-за нехватки запасных частей эти самолеты слишком долго простаивают.

Источники «Ведомостей» указали на проблемы в так называемой горячей части двигателя SaM146, где сжигается топливо. SSJ100 комплектуется двумя SaM146, они созданы специально под этот проект. Моторы производит совместное предприятие российской «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) и французской Safran — PowerJet. «Горячую часть», в которой обнаружены проблемы, поставляет Safran. Источник РБК в ОАК утверждает, что проблемы были не только в комплектующих: «Из-за санкций сложно было проводить расчеты, деньги зависали».

В августе от SSJ100 отказался последний зарубежный эксплуатант — мексиканская Interjet, который являлся вторым по величине после «Аэрофлота» покупателем. Причиной стало тяжелое финансовое состояние Interjet. Однако в ГСС отказ Interjet от SSJ100 опровергают. После этого сорвалась продажа Sukhoi Superjet 100 в Африку. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров пояснял, что сделка по продаже российского самолета в Замбию заморожена из-за нехватки финансирования.

Проблема не в том, что зарубежные компании отказываются от российского лайнера, а в том, что нет новых покупателей, считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. «Это последствия изначальной стратегической ошибки производителя», — уверен эксперт. Самолет, говорит Гусаров, оказался в «самом невостребованном» сегменте на рынке — маленький лайнер на сто пассажиров. «Изначально он создавался как региональный самолет, но в итоге модель изменили, количество мест увеличили и получили что-то среднее — ни региональный, ни магистральный», — поясняет Гусаров.

У SSJ100 остаются проблемы с постпродажным обслуживанием и поставкой запчастей. Создание сервисных центров и складов — большая статья расходов «на миллионы долларов», продолжает эксперт. Но для этого нужны заказы и концентрация в одном регионе хотя бы десяти самолетов, чтобы под них там имело смысл создавать сервисную инфраструктуру. «Получается замкнутый круг. Нет продаж — нет развития сервиса», — заключил Гусаров.

Каковы дальнейшие перспективы SSJ100

Несмотря на проблемы SSJ на международном рынке, норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, которая входит в тройку европейских бюджетных компаний (лоукостеров), заключила с ГСС меморандум о поставке 40 самолетов SSJ100 с возможностью летать по транссибирскому маршруту, писал в октябре РБК.

Источник РБК в ОАК сообщил, что в конце сентября в ходе стамбульского фестиваля авиации Teknofest были достигнуты предварительные договоренности о поставках SSJ100 в Турцию. «Переговоры могут не ограничиться поставками самолетов, обсуждается также локализация производства», — сказал он. Ранее по итогам авиакосмического салона МАКС, где президент Владимир Путин лично представил президенту Турции Реджепу Эрдогану ряд российских гражданских самолетов, лайнеры МС-21 И SSJ100 были направлены для участия в выставке в Турции. Изначально этого не было в программе, сказал источник РБК в ОАК.