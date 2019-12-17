Болезни в рационе

По данным Росстата, 40% населения подорвало здоровье неправильным питанием

Более половины населения России не могут назвать состояние своего здоровья хорошим, показал опрос Росстата. На что чаще всего жалуются россияне в связи с неправильным питанием — в материале РБК

Фото: Елена Афонина / ТАСС

На что жалуются россияне

Двое из пяти россиян имеют заболевания, вызванные неправильным питанием. Это следует из данных опроса, проведенного специалистами Росстата в 2018 году (есть у РБК). Чаще всего среди проблем со здоровьем, связанных с питанием, россияне называли высокое артериальное давление и заболевания пищеварительной системы. В обследовании Росстата участвовали граждане старше трех лет.

Росстат проводит выборочное наблюдение рациона питания населения во второй раз (впервые оно состоялось в 2013 году, исследование проводится раз в пять лет). Оно охватывает 45 тыс. домохозяйств, порядка 96,4 тыс. респондентов. Период проведения последнего исследования Росстата — май—июнь 2018 года. Участники оценивали свои возможности в обеспечении питания, состояние здоровья и наличие заболеваний, связанных с питанием, а также определяли количество и состав пищи. Результаты обследования были опубликованы в декабре 2019 года.

Хорошим назвали свое состояние здоровья только 46% опрошенных. На повышенное артериальное давление пожаловались 28% респондентов. Резкий рост числа жалоб на гипертонию начинается после 35 лет: каждый девятый гражданин в возрасте 35–40 лет отметил, что его давление выше нормы, а среди россиян старше 55 лет таких больше половины. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает неправильное питание как одну из причин высокого давления. Среди других причин — курение и употребление алкоголя, а также стрессы и низкая физическая активность.

Каждый девятый опрошенный отметил, что у него высокий уровень холестерина в крови — это один из факторов риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний. На высокий холестерин начинают жаловаться люди старше 55 лет, хотя отмечают этот фактор и более молодые россияне.

На заболевания ЖКТ пожаловались 15% опрошенных. Кроме того, 6% указали, что у них повышен сахар в крови или поставлен диагноз «диабет». При этом люди с избыточной массой тела (предожирением) оценивают в среднем свое состояние здоровья так же хорошо, как люди с нормальной массой тела. Большая часть людей с первой степенью ожирения — 85% — также оценивают свое здоровье как хорошее или удовлетворительное. Более 20% людей со второй и третьей степенью ожирения считают свое состояние здоровья плохим.

Что такое неправильное питание

В рекомендациях ВОЗ по здоровому питанию указано, что жиры должны обеспечивать не более 30% калорийности рациона. Обследование Росстата показывает, что рацион россиян содержит больше жиров, чем следует, — в среднем это 40% калорийности рациона. Кроме того, судя по данным исследования, россияне едят слишком много соли: около 11 г в день. ВОЗ указывает, что для профилактики гипертонии, уменьшения риска развития болезней сердца и инсульта среди взрослых следует есть не более 5 г добавленной соли в день.

Четверть всех потребляемых углеводов в рационе среднего россиянина приходится на добавленный сахар — это минимум 12% калорийности рациона. ВОЗ рекомендует, чтобы количество добавленного сахара — не из овощей и фруктов, а к примеру, из сладостей и напитков — не превышало 5% калорийности рациона. Это, как и снижение потребления жирной пищи, помогает предотвратить набор лишнего веса и связанные с ним проблемы.

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян говорил РБК, что россияне недостаточно информированы о правильном питании. «Больше двух третей детей едят продукцию с высоким содержанием сахара: фастфуд, колбасные изделия. Витамины принимают меньше половины. Проблема ожирения не может не волновать, ею нужно заниматься и с детства воспитывать пищевые привычки в поведении», — считает Тутельян.

По его словам, избыточная масса тела может вести к возникновению множества заболеваний, в том числе к инфаркту с осложнениями. «Атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, метаболический синдром — все эти болезни характерны для ожирения», — перечисляет он.