Россияне за пять лет стали есть меньше рыбы и картофеля

Россияне за пять лет стали есть меньше рыбы и картофеля

Росстат проанализировал изменения в рационе населения за пять лет: единственным продуктом, который с 2013 года стали потреблять существенно больше, оказались яйца. Рыбу, мясо, хлеб, овощи и фрукты стали есть меньше

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Росстат представил 12 декабря результаты своих выборочных наблюдений за рационом питания. Подобное исследование проходит раз пять лет и охватывает 45 тыс. домохозяйств: 96,4 тыс. респондентов оценивают свои возможности при обеспечении питанием, состояние здоровья, наличие заболеваний, связанных с едой. Кроме того, участники опроса рассказывали о том, как готовят, какие используют продукты и т.п.

Первое такое исследование Росстат проводил в 2013 году. В новом — ведомство оценило изменения в потреблении продуктов за пять лет отдельно у мужчин и женщин. Изменения отслеживались в 12 общих продовольственных категориях.

Больше всего за пять лет снизилось потребление рыбы — на 29% у женщин и на 28% у мужчин, отчитался Росстат. В 2018 году в среднем россияне съедали 14,4 кг и 19,5 рыбы соответственно, в виде приготовленных дома блюд или готовых продуктов, съеденных дома или в заведении общепита в пересчете на сырой продукт. Пять лет назад это были 20,4 и 27,1 кг рыбы и продуктов из нее.

Существенно меньше россияне стали есть и картошки: и для женщин, и для мужчин падение составило 26% — до 43,8 и 64,4 кг в год.

Резко уменьшилось потребление овощей и бахчевых: у женщин — на 21%, до 78,1 кг в год, у мужчин — на 17% до 97,2 кг в год. Потребление хлеба, макарон, кондитерских изделий и других хлебных продуктов у россиян обоего пола снизилось за пять лет на 10% (до 68,5 кг и 100,6 кг), мяса и мясных продуктов — на 4% у женщин (до 68,5 кг) и на 5% у мужчин (115,4 кг).