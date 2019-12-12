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Россияне за пять лет стали есть меньше рыбы и картофеля
Росстат проанализировал изменения в рационе населения за пять лет: единственным продуктом, который с 2013 года стали потреблять существенно больше, оказались яйца. Рыбу, мясо, хлеб, овощи и фрукты стали есть меньше
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Росстат представил 12 декабря результаты своих выборочных наблюдений за рационом питания. Подобное исследование проходит раз пять лет и охватывает 45 тыс. домохозяйств: 96,4 тыс. респондентов оценивают свои возможности при обеспечении питанием, состояние здоровья, наличие заболеваний, связанных с едой. Кроме того, участники опроса рассказывали о том, как готовят, какие используют продукты и т.п.

Первое такое исследование Росстат проводил в 2013 году. В новом — ведомство оценило изменения в потреблении продуктов за пять лет отдельно у мужчин и женщин. Изменения отслеживались в 12 общих продовольственных категориях.

Больше всего за пять лет снизилось потребление рыбы — на 29% у женщин и на 28% у мужчин, отчитался Росстат. В 2018 году в среднем россияне съедали 14,4 кг и 19,5 рыбы соответственно, в виде приготовленных дома блюд или готовых продуктов, съеденных дома или в заведении общепита в пересчете на сырой продукт. Пять лет назад это были 20,4 и 27,1 кг рыбы и продуктов из нее.

Существенно меньше россияне стали есть и картошки: и для женщин, и для мужчин падение составило 26% — до 43,8 и 64,4 кг в год.

Резко уменьшилось потребление овощей и бахчевых: у женщин — на 21%, до 78,1 кг в год, у мужчин — на 17% до 97,2 кг в год. Потребление хлеба, макарон, кондитерских изделий и других хлебных продуктов у россиян обоего пола снизилось за пять лет на 10% (до 68,5 кг и 100,6 кг), мяса и мясных продуктов — на 4% у женщин (до 68,5 кг) и на 5% у мужчин (115,4 кг).

Фрукты и ягоды — единственная категория, где женщины едят активнее мужчин: согласно последним данным, 77,5 кг против 66,4 кг в год. Но потребление в этой категории за пять лет также снизилось: у женщин на 7%, у мужчин — на 8%.

На фоне падения потребления основных продовольственных групп зафиксировано резко возросшее потребление яиц. С 2013 года женщины стали есть их на 29% больше — в прошлом году россиянка съела в среднем 220 штук. У мужчин потребление выросло на 22%, до 364 яиц в 2018 году. На то, что в России употребляют слишком много яиц, указывали аналитики Sberbank Investment Research: по их данным, в год россиянин ест на 20 яиц больше нормы. Средний житель России, по их оценкам, съедает 280 яиц в год, что больше, чем в США или Евросоюзе.

Женщины увеличили в своем рационе количество молочных продуктов: с 2013 года рост на 3,3%, до 285,5 л в год в пересчете на молоко. Показатели для мужчин: снижение на 2%, до 310,8 л в пересчете на молоко в год.

В рационе мужчин на 12% снизилось количество сахара, а у женщин оно осталось на уровне 2013 года (27,2 кг и 23,3 кг в год на человека соответственно). Мужчины, в отличие от женщин, стали пить немного меньше безалкогольных напитков: в год средний россиянин выпивает 366 л, а россиянка — 315,1 л.

Что касается алкогольных напитков, в опубликованных материалах Росстата нет информации по динамике потребления и приводятся данные только за 2018 год. Женщины в среднем выпили 0,37 л в пересчете на чистый алкоголь, мужчины — почти в пять раз больше, 1,78 л.

Автор: Елена Сухорукова
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