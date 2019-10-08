Чукотка стала лидером по смертности от алкоголя среди регионов

На алкогольную кардиомиопатию (сердечная недостаточность, вызванная употреблением спиртного) приходится примерно треть всех смертей, связанных с алкоголем. Еще около трети приходится на разные отравления алкоголем.

Другие причины смерти от алкоголя По данным Международного агентства онкологических исследований (часть Всемирной организации здравоохранения), существует доказанная причинно-следственная связь между употреблением алкоголя и появлением злокачественных новообразований в ротовой полости, гортани, носоглотке, пищеводе, ободочной и прямой кишке, печени, грудных железах. Другие исследования показывали связь потребления алкоголя с гипертензивной болезнью сердца (гипертонией), ишемической болезнью сердца (ее острое проявление — инфаркт миокарда), депрессией и эпилепсией. В 2018 году рак кишечника и прямой кишки был в тройке самых распространенных в России онкологических заболеваний. Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смерти россиян, свидетельствуют данные Росстата. «Вклад злоупотребления алкоголем значим для других причин смерти, обычно не указываемых в алкогольной статистике. Одной из таких причин являются суициды, причем даже не в состоянии опьянения, а из-за сложной жизненной ситуации. Завершенные суициды в большинстве случаев являются следствием депрессии, однако именно алкоголь и другие психоактивные вещества усугубляют, а нередко вызывают депрессивные расстройства и одновременно придают решимости совершить суицидальный акт», — отметила в ответе РБК и.о. главы управления здравоохранения Липецкой области Галина Левакова.

В каких регионах чаще умирают от алкоголя

Лидируют по смертности из-за алкоголя регионы Дальнего Востока. В Чукотском автономном округе коэффициент смертности по этой причине составил почти 13 человек на 10 тыс. населения, свидетельствуют данные местной службы статистики. Фактически это означает, что каждый девятый человек, скончавшийся на Чукотке в 2018 году, официально умер из-за алкоголя.

В Магаданской области от алкоголя умерли десять человек на 10 тыс. живущих, то есть один из каждых 11 умерших в 2018 году. При этом на Чукотке и в Магаданской области не фиксировались случаи смертельного отравления алкоголем. В Ивановской области показатель превысил девять человек на 10 тыс. живущих всех возрастов, а в Новгородской приблизился к этой цифре. В Ярославской области связана с алкоголем каждая 20-я смерть в 2018 году. Во всех регионах почти все умершие — мужчины, свидетельствуют полученные РБК данные региональных служб статистики.

Как регионы борются с алкоголизацией

РБК направил запросы в департаменты и министерства здравоохранения регионов с самыми высокими уровнями смертности от алкоголя и в федеральный Минздрав.

«Такие показатели смертности от причин, связанных с алкоголем, обусловлены высокой заболеваемостью населения хроническим алкоголизмом», — ответил РБК министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергей Чеканов. По его словам, регион многие годы лидировал в России по уровню заболеваемости хроническим алкоголизмом, а сейчас находится на шестом месте по этому показателю.

Росстат и Минздрав не публикуют данные о заболеваемости алкоголизмом в регионах. Однако, по данным последнего, лидерами по числу новых выявленных случаев алкоголизма в 2018 году стал Чукотский автономный округ — 29 случаев на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК). На втором месте — Ненецкий автономный округ, где на каждых 500 взрослых пришелся один человек, которому впервые поставили диагноз «синдром зависимости от алкоголя». На третьем месте — Пензенская область, где на учет встали 1470 новых пациентов (18 человек из каждых 10 тыс. взрослых жителей региона).

«Магаданская область является приполярной территорией. Высока доля в численности населения лиц коренных народов Крайнего Севера, имеющих низкую толерантность к алкоголю. Практически треть работающего мужского населения области работают вахтовым методом, в отрыве от семьи, а в межвахтовый период имеют слишком много свободного времени», — отметил Чеканов. В области для борьбы с алкогольной смертностью работают патронажные медико-социальные группы, в которые входят фельдшер, соцработник и участковый. Патронажем охвачены находящиеся под наблюдением наркологов, а также семьи, в которых, по информации комиссии по делам несовершеннолетних, пьют родители или дети.

В управлении информационной политики администрации губернатора Новгородской области сообщили, что в 2018 году в регионе разработана «дорожная карта» по раннему выявлению патологии, связанной с употреблением алкоголя. Для профилактики заболеваемости власти публикуют в СМИ информацию о вреде алкоголя, разрабатывают антиалкогольные плакаты, памятки и буклеты, распространяют их в образовательных организациях и трудовых коллективах, проводят семинары в школах и выступления на родительских собраниях, а также профилактические беседы во время медосмотров при приеме на работу.

«В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Тульской области широко практикуются профилактические медосмотры на рабочем месте. В состав врачебной бригады входят и специалисты областного наркологического диспансера. Для выявления склонности к злоупотреблению алкоголем они проводят тесты на определение уровня карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT, лабораторный маркер, признанный мировым медицинским сообществом наиболее специфичным показателем хронического алкоголизма. — РБК). В 2019 году патологическое значение CDT выявлено у 18 человек», — сообщили РБК в минздраве Тульской области. В регионе в 2018 году от причин, связанных с алкоголем, умерли 1047 человек. Коэффициент смертности — 70,2 умершего на 100 тыс. населения — более чем в два раза превышает средний по России.

Исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Ивановской области Алексей Буянкин сообщил РБК, что в части муниципалитетов региона действуют программы по формированию здорового образа жизни, а в учебных заведениях проводится профилактическая работа.

Смертность в других странах ВОЗ оценивает алкогольную смертность в России как одну из самых высоких в мире. В докладе Global status report on alcohol and health, опубликованном в 2018 году, подсчитана смертность, связанная с алкоголем, по более широкому кругу причин, чем у Росстата. Согласно этому докладу, в 2016 году почти 22% смертей в России были связаны с употреблением алкоголя. Выше этот показатель только в Молдавии, Литве и Белоруссии — 24–26%. В докладе также приводится оценка доли взрослого населения (старше 15 лет) в состоянии «пагубное употребление алкоголя» в соответствии с Международной классификацией болезней. В России эта доля одна из самых высоких в мире — 11,6%. Выше только в Венгрии — 11,7%.

Как связаны смертность и продажи алкоголя

Некоторые регионы, в которых фиксируется высокая смертность от алкоголя, являются и лидерами по розничным продажам крепких напитков. На Чукотке и в Магаданской области продажи вина и крепкого алкоголя превышают среднероссийские в два раза, свидетельствует статистика Росалкогольрегулирования. По расчетам РБК, в 2016–2019 годах в среднем каждый человек старше 18 лет там покупал более 20 л алкогольных напитков с акцизными марками в год (за исключением слабоалкогольных). В Ярославской области этот показатель в 1,4 раза выше среднероссийского — более 16 л, в Новгородской — в 1,2 раза выше российского (около 14 л), а в Ивановской области близок к среднероссийскому — 12,4 л на взрослого человека в год.

В Липецкой области потребление вина и крепкого алкоголя ниже среднероссийского — примерно 8,8 л на человека в год, но смертность от алкоголя — одна из самых высоких в России. В 2018 году такую причину указали в свидетельстве о смерти у каждого двадцатого умершего в регионе — всего у 824 человек, сообщили РБК в Липецкстате.

По данным главы управления здравоохранения области, неучтенное потребление алкоголя примерно соответствует объемам официальных продаж. «Потребление алкоголя и наркотиков является главным фактором, способствующим смертности от внешних причин. Высокая смертность от алкоголя связана с накоплением среди населения области проблем со здоровьем, связанных с многолетними и укоренившимися алкогольными традициями, в том числе традициями самогоноварения. Наличие высокомобильного молодого населения с преобладанием мужского пола, отсутствие в период формирования промышленного кластера Липецкой области комплексной антиалкогольной политики, сложные бытовые условия и высокий уровень социального стресса вкупе с утратой привычных традиций привели к широкому распространению и укоренению злоупотребления алкоголем», — объясняет и.о. начальника управления здравоохранения Липецкой области Галина Левакова.

Она считает, что без активной работы участковых и глав органов самоуправления по борьбе с продажей самогона и контрафактного спиртного любые антиалкогольные мероприятия обречены на неудачу. Смертность по причинам, связанным с употреблением алкоголя, в регионе снизилась на 11% с 2016 года, свидетельствуют данные Липецкстата.

В Тульской области продажи алкоголя также ниже среднероссийских, но смертность от алкоголя превышает российский уровень более чем в два раза. «В прошлом году 66% умерших от алкоголя составили лица трудоспособного возраста. Более половины (54,9%) смертей были связаны с отравлением суррогатами алкоголя», — рассказали РБК в министерстве здравоохранения Тульской области. Там отметили, что в регионе активно ведется борьба с контрафактной продукцией, в 2018 году сотрудники областного УМВД изъяли из незаконного оборота 8,2 тыс. декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Легально было продано 931 тыс. декалитров — изъятый контрафакт составил менее 1% от проданного легально алкоголя.

Где пьют больше всего

В Сахалинской области самое высокое легальное потребление алкоголя на душу населения в России, почти 27 л в год в среднем в 2016–2019 годах, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования. Высокий уровень продаж также в соседних Хабаровском и Приморском краях и Еврейской автономной области, причем это едва ли можно связать с продажей алкоголя туристам и китайским экспатам, считает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Смертность по причинам, связанным с алкоголем, в этих регионах не самая высокая в России — в 2018 году от них в Сахалинской области умерли 222 человека, коэффициент смертности — 45,3 на 100 тыс. населения. Это выше среднего по России, но значительно ниже, чем в регионах-лидерах. Показатель вырос на 23% с 2016 года.

На Сахалине тратят значительные средства на антиалкогольную пропаганду, свидетельствуют данные портала госзакупок. Только с начала 2019 года правительство региона заключило 91 контракт на размещение рекламы на телевидении и в местных газетах на сумму более 98 млн руб. «Водитель! Не теряй человеческое лицо! Пьянство за рулем влечет снижение концентрации внимания», — говорится в роликах ГТРК «Сахалин». В 2018 году правительство региона заключило только 11 таких контрактов.

Почему россияне пьют

Согласно обследованию Росстата, проведенному в 2019 году, 73% россиян объясняют употребление алкоголя традицией отмечать праздники со спиртным. Вторая по популярности причина — испытываемое в результате удовольствие (27,8%) и чувство успокоенности (25,3%). 2,4% всех опрошенных, отвечая на вопрос о причинах употребления выпивки, заявили, что «без этого просто невозможно жить».

По данным Росстата, за первые семь месяцев 2019 года от отравлений алкоголем умерли 5,5 тыс. россиян. Это на 17% больше, чем годом ранее. Сильнее всего показатель вырос в Татарстане — с пяти до 70 человек. Выросло в несколько раз число случаев отравления алкоголем также в Еврейской автономной области, на Камчатке и в Алтайском крае.