Росстат обнаружил избыточный вес у трех из пяти россиян

Росстат впервые обнародовал данные о распространенности ожирения и предожирения среди населения страны. Избыточный вес оказался у 15% подростков и более чем у 30% детей до 13 лет; среди взрослых ожирением страдает каждый пятый

Трое из пяти россиян старше 18 лет страдают избыточным весом. К такому выводу пришел Росстат, исследовав питание населения в 2018 году. Результаты обследования, в котором участвовали 45 тыс. домохозяйств (около 96,4 тыс. респондентов) служба представила в декабре 2019 года.

Избыточный вес также обнаружен у 31% детей от трех до 13 лет, у каждого девятого ребенка этого возраста диагностировано ожирение. Среди подростков в возрасте 14–18 лет избыточный вес у 15%. Среди взрослых почти у 62% лишний вес, из них ожирение (по критерию индекса массы тела) оказалось у каждого пятого. У 40% взрослых россиян, согласно этому же критерию, — предожирение.

В 2018 году в России, согласно данным Минздрава, под наблюдением врачей были более 2 млн человек с ожирением — 1,4% населения, в том числе более 485 тыс. детей.

Ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии» Ольга Григорьян сообщила, что ожирение сегодня стало детским заболеванием. «Тенденции [в проблеме ожирения] абсолютно совпадают со статистикой [Росстата]. Ожирение по темпам прироста с каждым годом не снижается во всех возрастных группах, но особенно сильно стала выделяться молодая группа: детсадовский возраст и подростковый», — сказала она РБК.

«Есть много факторов, которые оказывают влияние на вес тела: стиль жизни семьи с точки зрения физической нагрузки, образ питания, подвижность. В настоящее время дети ведут сидячий образ жизни и получают нервные перегрузки из-за работы за компьютером, что также вызывает желание поесть», — пояснила Григорьян.