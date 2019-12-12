Росстат обнаружил избыточный вес у трех из пяти россиян

Как Росстат выявлял лишний вес
Специалисты ведомства впервые учли индекс массы тела (ИМТ) в своем исследовании. ИМТ — соотношение массы тела и роста человека. Хотя этот показатель не единственный, который применяется для диагностики ожирения, его часто используют для диагностики этого заболевания и избыточного веса у взрослых.
Индекс рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2). До 19 лет при вычислении ИМТ также учитывается возраст.
По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, диагноз «избыточный вес» у взрослых ставится, если ИМТ больше или равен 25, «ожирение» — если ИМТ больше или равен 30. В 2018 году Росстат впервые включил этот фактор в обследование рационов питания. Кроме того, эксперты службы сопоставляли этот показатель с суточным рационом и калорийностью продуктов.
В каких регионах больше всего людей с ожирением
Лидером по числу пациентов, наблюдающихся с диагнозом «ожирение», в 2018 году стал Алтайский край. Такие данные приводит Минздрав в своем статистическом сборнике. 5,6% жителей региона официально поставлен диагноз «ожирение» — это почти 131 тыс. человек. У 16% из них он был поставлен в 2018 году.
В Ульяновской области половина всех пациентов с ожирением впервые услышали о своем диагнозе в 2018 году. Это означает, что только 9,5 тыс. человек, которым он был поставлен ранее, в 2018 году повторно пришли к врачу на консультацию. Между тем, в 2017 году в регионе было почти 20 тыс. пациентов с ожирением.
Чем опасен избыточный вес
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что основная причина избыточного веса и ожирения — потребление излишнего числа калорий, то есть человек, страдающий лишним весом, потребляет больше энергии, чем расходует. Этому способствуют привычка к калорийным продуктам и снижение физической активности.
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян считает, что россияне недостаточно информированы о правильном питании. «Больше двух третей детей едят продукцию с высоким содержанием сахара: фастфуд, колбасные изделия. Витамины принимают меньше половины. Проблема ожирения не может не волновать, ею нужно заниматься и с детства воспитывать пищевые привычки и поведении», — считает Тутельян.
По его словам, избыточная масса тела может вести к возникновению множества заболеваний, в том числе к инфаркту с осложнениями. «Атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, метаболический синдром, — все эти болезни характерны для ожирения», — перечисляет он.
Ожирение сказывается как на качестве жизни, так и на ее продолжительности. «Сейчас проблема перешла из разряда пугалок в реальность, и, к примеру, научно доказано, что 10 кг лишнего веса сокращают продолжительность жизни на год», — утверждает Григорьян.
Кроме болезней сердца, диабета и сосудов лишний вес может спровоцировать нарушения опорно-двигательной системы (особенно остеоартрит — крайне инвалидизирующее дегенеративное заболевание суставов), указывает ВОЗ. С избыточным весом связывают и риск некоторых онкологических заболеваний (рак эндометрия, молочной железы, яичника, предстательной железы, печени, желчного пузыря, почки и толстой кишки). Риск этот растет с увеличением индекса массы тела.
Чтобы избежать проблем со здоровьем, связанных с лишним весом, ВОЗ рекомендует ограничить калорийность рациона, снизить количество потребляемых жиров и сахара; увеличить потребление фруктов и овощей, бобовых, цельных злаков и орехов, быть физически активным (60 минут занятий спортом в день для детей и 150 минут в неделю для взрослых).