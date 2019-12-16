Москва нашла куда валить

Три вопроса о предложенной столичной мэрией схеме вывоза коммунальных отходов

Московские власти подготовили территориальную схему обращения с бытовыми отходами до 2029 года. Согласно ей за десятилетие почти 60 млн т мусора будет направлено в Калужскую и Владимирскую области, а также в Подмосковье

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

На сайте мэрии Москвы опубликован проект новой территориальной схемы обращения с отходами в городе, которая учитывает перспективы образования, накопления, обработки, утилизации и переработки мусора на ближайшие десять лет — с 2020 по 2029 год. Этот проект корректирует действующую схему от 2016 года.

Из уведомления на сайте мэрии в разделе департамента ЖКХ Москвы следует, что замечания к документу можно было отправлять до 1 декабря, а его общественное обсуждение должно завершиться уже в понедельник, 16 декабря. Документ первым обнаружил Telegram-канал Trash economy.

В Москве в 2020 году образуется 8,1 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО), а к 2029 году их количество вырастет на 5%, до 8,5 млн т в год, следует из документа. Всего за десять лет авторы документа прогнозируют образование в совокупности почти 83 млн т мусора в столице.

РБК направил запрос в пресс-службу мэрии Москвы.

Куда поедет московский мусор

В проекте территориальной схемы указано три региона, куда будет направляться большая часть московского мусора (около 58 млн т).

Столичный мусор будут сортировать и размещать на 11 комплексах переработки отходов в Московской области, в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово, Аннино. Сейчас построено лишь четыре таких комплекса. С 2022 года мусор из Москвы повезут на четыре мусоросжигательных завода — в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске (по 350 тыс. т ежегодно), которые планирует построить «дочка» «Ростеха» «РТ-Инвест». «Мы являемся региональным оператором в Московской области и, соответственно, исполняем территориальную схему данного субъекта. Территориальная схема Москвы на нас не распространяется. Включение наших объектов в сводный перечень — это вопрос возможного взаимодействия Москвы и Московской области, которое решается на уровне субъектов», — сказал РБК представитель «РТ-Инвеста». Власти Москвы согласовали с Московской областью объем вывоза московских отходов — это 3,4 млн т в год с 2020 года, сообщил РБК представитель министерства ЖКХ Подмосковья. Таким образом, за десять лет в область будет вывезено около 34 млн т.

В Калужскую область планируется вывоз 1,56 млн т отходов из Москвы в год, за десять лет — около 15 млн т. Большая часть отходов поедет в экотехнопарк около деревни Михали, построенный на деньги комплекса городского хозяйства столицы (в связи с этим имели место массовые протесты жителей региона). Основным технологическим сооружением экотехнопарка является сортировочный комплекс мощностью 1 млн т в год. В пятницу, 13 декабря, вице-премьер Алексей Гордеев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов осмотрели этот экотехнопарк. «Мы решили предложить Москве создать у нас современное безопасное производство, которое бы позволяло решать проблему утилизации отходов для столицы, а у нас появился бы хороший инвестиционный проект с большим количеством привлекательных рабочих мест, хорошей налоговой базой», — отметил Артамонов.

В проекте территориальной схемы указано, что отходы с территории четырех административных округов Москвы (Центрального, Восточного, Северо-Восточного и Северного) будут вывозиться на «объекты во Владимирской области». Москва планирует захоранивать во Владимирской области 666 тыс. т мусора уже в 2020 году, говорится в документе. А с 2021 года — почти до 1 млн т. Всего же за десять лет планируется вывезти в этот регион около 9 млн т московского мусора. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин строил свою предвыборную кампанию в 2018 году на борьбе с мусором из Москвы и области. Однако ТКО из столицы продолжают поступать в регион, что вызывало протесты местных жителей. «По распоряжению губернатора Владимира Сипягина в скорректированной территориальной схеме обращения с отходами [Владимирской области] не предусмотрен ввоз на территорию Владимирской области мусора из соседних регионов. Любое иное взаимодействие по этому вопросу возможно только в рамках дополнительных соглашений, их в настоящее время не имеется» — так председатель комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области Григорий Белов прокомментировал в пятницу, 13 декабря, информацию о планах Москвы направлять значительную часть мусора в этот регион.

В территориальной схеме нет скандального проекта «Шиес» в Архангельской области. Но столичный чиновник, знакомый с процессом подготовки документа, сказал РБК, что это не означает, будто Москва отказалась от планов вывозить туда мусор. «Если строительство объекта все-таки согласуют, схему можно будет скорректировать. Но сейчас включение Шиеса в территориальную схему могло бы повлиять на усиление общественных протестов», — объяснил он. Ранее планировалось, что московский мусор попадет в Шиес уже с 2020 года и далее его будут размещать по 0,5 млн т в год в течение 20 лет. С 2018 года в регионе проходят многотысячные митинги против этого проекта, в июне 2018 года строительство было приостановлено. «Я очень сильно сомневаюсь, что кто-то ждет московский мусор. Ждать могут фракции, которые могут быть переработаны. Это уже не мусор, это сырье для дальнейшей переработки — пластик, бумага, картон, стекло», — говорил в интервью РБК в ноябре 2019 года Денис Буцаев, на тот момент гендиректор «Российского экологического оператора» (курировал реализацию реформы обращения с отходами, стартовавшую 1 января 2019 года). Он тогда отмечал, что в Москве есть программа, связанная с утилизацией отходов в других регионах, но не захоронение на свалке, а переработка.

Кто будет вывозить московский мусор

Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.

Региональный оператор, выбранный на конкурсе, получит право вывозить столичный мусор по утвержденному тарифу и под обязательство вкладываться в инфраструктуру по сбору, хранению, переработке и захоронению ТКО. Предельный тариф на вывоз мусора для него составит в 2020 году 5,13 тыс. руб. за тонну (с НДС), к 2029 году вырастет до 5,5 тыс. руб., говорится в документе.

С 2014 года весь мусор в Москве собирают и утилизируют пять операторов, с которыми заключены 15-летние госконтракты. Самые крупные из них — «Хартия» бизнесмена и сына генпрокурора Игоря Чайки, которая занимается вывозом отходов из Северо-Восточного и Восточного округов (сумма контрактов — 42,6 млрд руб.) и оператор «МКМ-Логистика», который вывозит отходы из Юго-Западного и Западного округов (40,1 млрд руб.). В июле 2019 года акционеры компании «Эколайн», которая обслуживает Центральный и Северный округа (25,6 млрд руб.), приобрели «МКМ-Логистику». Кроме того, северо-запад Москвы обслуживает компания «Спецтранс» (12,4 млрд руб.), а Восточный и Зеленоградский округа — «МСК-НТ» (21,4 млрд руб.). Эти пять компаний продолжат свою работу на весь срок контрактов, после их завершения (в 2029 году) вывоз отходов из этих административных округов Москвы перейдет к единому региональному оператору.

Присоединение Москвы к реформе предполагает появление отдельной строчки в платежном документе за коммунальные услуги за вывоз отходов, а также раздельный сбор мусора. В 2020 году на долю оператора придется вывоз 4,7 млн т смешанных отходов и 853 тыс. т раздельно собранных. К 2029 году это будет 5,8 млн и 1,9 млн т в год соответственно.

Единому оператору, выигравшему конкурс, достанется вывоз отходов нежилых помещений и бизнеса. В проекте территориальной схемы предполагается значительный рост платы за эти услуги для бизнеса (для жителей многоквартирных домов изменения не предусмотрены). В частности, в документе указано, что торговым центрам, рынкам и кладбищам придется платить за вывоз отходов с каждого квадратного метра общей, а не торговой площади, в отличие от универмагов или продовольственных магазинов. Сейчас торговые центры платят за вывоз мусора по факту, то есть по объему вывезенных ТКО, говорит директор по ретейлу компании CBRE Марина Малахатько. По ее словам, плата за вывоз твердых бытовых отходов сейчас составляет около 0,5% бюджета эксплуатации торговых центров. «Я не понимаю, как и зачем нужно привязывать физический объем вывозимого мусора к общей площади торгового центра, это выглядит по меньшей мере странно», — признается она.

Как рынок отнесся к проекту территориальной схемы

Среди опрошенных РБК участников рынка вывоза отходов Москвы и крупных региональных операторов проект территориальной схемы столицы видели только в компании «Хартия». По словам первого заместителя гендиректора «Хартии» Михаила Минчакова, компания ознакомилась с документом и замечаний к нему не посылала. «Мы будем работать по той схеме, которая будет принята», — отметил он.

Глава комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Альбина Дударева заявила РБК, что московская мэрия не доводила до Общественной палаты содержание проекта. «Они документ не показывали ни нам, как общественности, ни компаниям отрасли. И замечаний до 1 декабря по этой причине мы прислать не успели», — сказала она. По мнению Дударевой, новая территориальная схема не дает полной информации, где конкретно и в каком количестве будут размещены московские отходы, какая их часть будет захоронена, а какая переработана. «Это нервирует и будоражит людей, вызывая недоверие к властям. Протесты граждан и неопределенность с тарифами приводят к тому, что инвесторы не хотят вкладывать средства в этот рынок», — отмечает она.