Московские власти предложили передать вывоз мусора единому оператору

По его словам, сейчас по госконтрактам столичные отходы вывозят только из многоквартирных домов, большая часть коммерческого сектора остается вне управления крупными операторами. Единый региональный оператор, по мнению Шипелова, необходим, чтобы внедрить систему раздельного сбора отходов и для населения, и для юридических лиц. Кроме того, он сможет выстроить систему взаимодействия с Московской областью на технологическом и законодательном уровнях.

РБК направил запросы в «Хартию» и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Представитель «Эколайна» отказался комментировать интерес к участию в тендере на статус единого регоператора Москвы из-за отсутствия его условий. Представители «Мск-НТ», «МКМ-Логистика» и департамента ЖКХ Москвы на запросы РБК не ответили.

Ежегодный объем мусора в Москве, который требует утилизации, составляет 8 млн т. По оценкам директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, если такой объем вывоза отходов получит единый регоператор, его выручка при текущих тарифах на вывоз отходов может составить около 26,3 млрд руб. в год. При этом инвестиции в создание инфраструктуры по вывозу и сортировке мусора он оценил в 5–7 млрд руб.

По расчетам советника губернатора Подмосковья, эксперта ОНФ Александра Когана, объем образования ТКО согласно терсхеме Москвы составляет 7,92 млн т в год, из них 5,37 млн т придется на зону деятельности будущего регоператора. В тарифах исполнителей госконтрактов, которые вывозят 2,55 млн т отходов в год, включены инвестиции в строительство новой инфраструктуры сортировки, переработки и захоронения отходов, замену мусоровозов. Средний тариф на вывоз мусора по госконтракту составляет 3872 руб. за 1 т из расчета на 2023 год. При такой же стоимости вывоза выручка регоператора Москвы может составить 20,8 млрд руб. в год с учетом обязательств по вложению в инфраструктуру по сортировке, переработке и захоронению отходов.

Станет ли монопольным рынок мусора Москвы

Как объяснил РБК источник в одной из работающих на рынке утилизации мусора компаний, выбор единого регионального оператора не повлияет на исполнение уже заключенных госконтрактов. Они должны будут исполняться и далее в соответствии с их условиями. В то же время действующими госконтрактами не покрывается и половины объема вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в Москве.

Назначение единого регоператора в Москве не превратит рынок вывоза мусора в монопольный, а сама процедура выбора оператора не противоречит антимонопольному законодательству, заметил исполнительный директор ассоциации операторов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» (туда входят в том числе пять крупных участников вывоза отходов в Москве. — РБК) Руслан Губайдуллин.

«По закону «Об обращении с отходами» каждый регион должен на конкурсе выбрать себе регионального оператора по вывозу отходов. Каждая из компаний сможет побороться за этот статус. Но власти сами решают, исходя из логистики, тарифа и других условий, выбрать одного или несколько участников по одному на каждую зону», — объяснил он. По словам эксперта, компании, работающие по госконтрактам, продолжат выполнять их и с приходом единого оператора, но в качестве его подрядчиков.

«Мусорная» реформа началась в России 1 января 2019 года, ее цель — создание новой мусороперерабатывающей структуры в масштабах страны и сокращение числа свалок. У Москвы и Санкт-Петербурга есть переходный период до 1 января 2022 года. Предварительно столичные власти обязаны выбрать одного или нескольких региональных операторов по вывозу отходов на конкурсной основе, принять территориальную схему обращения с отходами, нормативы и тариф на их вывоз для населения и юридических лиц.

Сейчас в 80 регионах России выбраны компании — регоператоры по вывозу отходов, определены нормативы накопления ТКО и установлены тарифы за вывоз мусора, прописанные отдельной строкой в платежке за коммунальные услуги. Всего на территории России действует 240 региональных операторов, 159 из них — в регионах, вошедших в реформу (по данным НАКДИ). В среднем стоимость коммунальной услуги по вывозу мусора на человека вице-премьер Алексей Гордеев оценивал в 120–130 руб. в месяц. В декабре 2018 года министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин говорил, что стоимость вывоза коммунальных отходов вырастет в 2019 году не более чем на 5%.