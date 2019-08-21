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«Мусорная» госкомпания выбрала претендентов на господдержку
Российский экологический оператор отобрал 15 проектов обработки мусора, которые смогут претендовать на господдержку. На них приходится сортировка только 3% отходов в России
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Кто сможет претендовать на господдержку

Госкомпания Российский экологический оператор выбрала 15 из 165 проектов по сортировке отходов по всей России, которые смогут претендовать на господдержку. Об этом говорится в письме гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, которое он отправил вице-премьеру Алексею Гордееву, курирующему реформу обращения с отходами, стартовавшую в России с начала года.

У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил замглавы Российского экологического оператора Вячеслав Духин. Первым об этом сообщил Telegram-канал «Зеленый змий».

«За основу брали те [проекты], где выход полезных вторичных ресурсов [при обработке отходов] составил не менее 20%», — сказал Духин.

Проекты, которые отобрал Российский экологический оператор

— сортировка смешанных твердых коммунальных отходов в Москве компании «Хартия», принадлежащей бизнесмену и сыну генпрокурора Игорю Чайке,

— три проекта в Ленинградской области: компании «Профспецтранс», принадлежащей предпринимательнице Ольге Жук, Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области, подконтрольной консалтинговой группе «Профит», и коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая», принадлежащий петербургской компании «Новый свет-Эко» (среди ее совладельцев «Автопарк № 1 «Спецтранс»)

— три проекта в Башкирии — «Эко Уфа» (контроль у гендиректора Николая Штоля), региональный оператора «Эко сити» (37% у гендиректора Семена Земсоква) и ООО «Полигон», подконтрольный бизнесмену Руслану Латыпову

— два проекта в Орловской области — «Экоград» и «Экосити», которые принадлежат разным физическим лицам

В этот список также входит четыре проекта ручной сортировки отходов в Архангельской (ООО «АМПК»), Воронежской («Содружество управляющих компаний «Регион-95»), Калужской («Прогресс-Транспортные технологии») областях и Ставропольском крае (МС ст. Незлобная), и два проекта автоматизированной сортировки — «Экоград» в Орловской области ЗДРО № 1 МСК в Ульяновской области.

Эти 15 проектов будут включены в «Библиотеку лучших практик по используемым технологиям [обработки отходов]» и смогут получить субсидии на модернизацию установок для роста объема сортировки мусора и компостирования органической части, которая может использоваться в качестве удобрений или для дальнейшего разложения без необходимости вывоза на свалки.

«Цель модернизации — создать на указанных предприятиях мощности для утилизации органической части ТКО (твердых коммунальных отходов — РБК) для повышения эффективности производств и снижения их негативного воздействия», — говорится в письме Буцаева. Создание дополнительных мощностей позволит снизить процент захораниваемых на свалках отходов, объем и инструменты поддержки будут определены в случае одобрения вице-премьера, пояснил РБК Духин.

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Представитель вице-премьера Алексея Гордеева не ответил на запрос РБК.

Эти 15 проектов в совокупности способны сортировать лишь 2,07 млн из 70 млн т отходов (менее 3%), которые ежегодно производятся в России, следует из письма Буцаева. Но информация из регионов продолжает поступать, работа по отбору продолжается, уточняет Духин.

Согласно мусорной реформе, к 2024 году в России уровень утилизации отходов должен вырасти с 7 до 36%, а переработка отходов — до 60%. К этому времени также должно быть введено 37,1 млн т мощностей по переработке твердых коммунальных отходов. Сейчас Россия генерирует около 70 млн т мусора в год, более 90% вывозится на полигоны. Для того, чтобы уменьшить объем захоронения отходов, в рамках нацпроекта «Экология» предусмотрено 296,2 млрд руб. (из них почти 108 млрд из федерального бюджета), которые пойдут на рекультивацию свалок и строительство перерабатывающих и сортирующих мусор заводов. Часть этих средств и должен распределить в виде субсидий Российский экологический оператор.

Из 15 проектов, отобранных Российским экологическим оператором, только три предприятия полностью соответствуют критериям эффективности, установленным нацпроектом «Экология» (извлечение полезных фракций не менее 20%), а также одновременно используют технологии по утилизации органического мусора. Это «Экосити» и «Экоград» в Орловской области и Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» — в Ленинградской области, говорится в письме Буцаева.

Комплекс «Старообрядческая», принадлежащий петербургской компании «Новый свет-Эко» (среди ее совладельцев «Автопарк № 1 «Спецтранс», который занимается транспортировкой отходов) извлекает 24% полезных фракций и компостирует 44% органических отходов, «Экосити» — 25 и 34%, а «Экоград» — 17 и 30%, соответственно. «Экоград» и «Экосити» принадлежат физическим лицам (например, единственный владелец «Экограда» — его гендиректор Дмитрий Хроменков), следует из данных СПАРК. Совокупные мощности этих трех установок рассчитаны на обработку лишь 382 тыс т отходов в год.

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Кто не получит поддержку

В «Библиотеку лучших практик» включены лишь действующие проекты обработки отходов и не попали объекты, которые находятся в стадии строительства или реализация которых только планируется, отметил Духин. В этом перечне не оказались проекты крупных региональных операторов, например «дочки» «Ростеха» «РТ-Инвест» (собирается строить заводы по переработке и сжиганию отходов в Подмосковье и Татарстане) и «Чистого города» (работает в семи регионах — от Архангельской области до Краснодарского края).

Руководитель «Чистого города» Полина Вергун сказала РБК, что участники рынка отходов используют схожие технологии сортировки мусора. «Добиться 20% извлечения вторичных материальных ресурсов удастся, если на установку придет «коммерческий мусор» (упаковка, тара и т.д. — РБК). Если же на установку поступают обычные бытовые смешанные отходы, то процент выхода полезных фракций будет ниже», — предупредила она. Для того, чтобы достигнуть показателя утилизации отходов в 60–80%, потребуется модернизация, чтобы утилизировать органический мусор, а для этого необходима господдержка, отметила Вергун. По ее словам, «Чистый город» подавал заявки на поддержку восьми проектов на 6 млрд руб. РБК направил запрос в «РТ-Инвест».

От размера субсидии будет зависеть уровень тарифа на вывоз отходов для населения, сказал РБК председатель совета директоров регионального оператора Ивановской области (владеет Ивановским мусоросортировочным заводом, который вошел в список из 15 объектов, отобранных Российским экологическим оператором) Владимир Ярченков. «Если это будет льготный кредит на 50% стоимости проекта, который оценивается в 300-500 млн руб, то скачок тарифа может составить 30% от текущего, если это будет невозвратная субсидия в том же размере — не более 15%», — сказал он РБК.

Но поддерживать только модернизацию сортировочных мощностей без выстраивания работы всей цепочки, включающей сбыт вторичных ресурсов и захоранивание оставшегося мусора на полигоне, нецелесообразно, заявила РБК исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светална Бик. «Бывает, что хорошая сортировка мусора построена далеко от полигона, а отсортированное стекло и ряд других вторичных ресурсов очень сложно продать переработчикам. В итоге, мусор опять возвращается на свалки», — указывает она.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: вывоз мусора, сортировка мусора, Алексей Гордеев
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