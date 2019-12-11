«Хартия» Игоря Чайки построит мусоросортировочный завод в Щелково

Один из крупнейших операторов по обращению с отходами «Хартия» Игоря Чайки собирается построить в подмосковном Щелково комплекс по сортировке и переработке отходов в 2020 году. Компания оценивает инвестиции в проект в $4 млн

«Хартия» бизнесмена и сына генпрокурора России Игоря Чайки собирается построить завод по сортировке и переработке мусора в Щелково. Об этом РБК рассказал заместитель генерального директора компании Владимир Новиков. По его словам, мощность завода составит 1-1,2 млн т в год.

На заводе можно будет как сортировать отходы, так и перерабатывать упаковку ПЭТ, макулатуру и алюминиевую тару. Сжигания отходов с выработкой энергии не планируется.

«Такого уровня завод, построенный в Европе, стоил бы $5-7 млн, но в Подмосковье с использованием технологий российских ученых мы сможем уложиться в $4 млн», — сказал Новиков. По его словам, Российская академия наук обещала разработать для компании соответствующее оборудование по европейским образцам.

Новиков сказал, что сейчас готовится проектная документация завода, район в Щелково, где он будет построен, еще не определен. «Хартия» рассчитывает на меры господдержки по этому проекту, но они пока не утверждены. Строительство может начаться уже в 2020 году, добавил топ-менеджер.

Подобный завод уже есть в Зеленодольске (Татарстан). Он принадлежит компании «Экопэт». По словам Новикова, этот завод выпускает упаковку для зефира из переработанных неопасных отходов. Завод «Хартии» также будет производить упаковку из остатков ПЭТ, как для пищевых продуктов, так и для средств гигиены, например шампуня, отметил он.