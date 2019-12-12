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Президенту отдали на попечение закон о сиротах
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Газета
Президенту отдали на попечение закон о сиротах
Газета № 201 (3159) (1212) Политика,
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Президенту отдали на попечение закон о сиротах
Какие предложения члены СПЧ представили на встрече с Владимиром Путиным
Президенту России переданы предложения экспертов, как реорганизовать систему семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В них допускается изъятие взрослых из семьи и возможность временного устройства
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Изъятие родителя из семьи

10 декабря во время ежегодной встречи Владимира Путина с членами президентского Совета по правам человека ему были переданы предложения фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», как реформировать систему опеки и семейного устройства людей, оставшихся без попечения родителей. В этом документе (есть у РБК) предлагается создать единый алгоритм для профилактики социального сиротства.

Эксперты предлагают изменить законодательство следующим образом.

  • Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».

  • Функции помощи семье и выявления нарушения прав детей организационно разделить.

  • Ориентировать органы опеки на помощь семье в преодолении кризиса, устранение угрозы и на возвращение ребенка в семью, если родители не совершали преступлений против его жизни, здоровья или половой неприкосновенности. Сейчас Семейный кодекс при изъятии ребенка из семьи предусматривает только возможность в семидневный срок подать иск о лишении родительских прав, о помощи семье в нем ничего не сказано, пояснила РБК заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина.
  • Удалять из семьи не ребенка, а взрослого, который представляет для него угрозу, или переместить ребенка с родителем, который для него угроз не представляет. «Нормы по изъятию родителя сейчас нет, и даже когда мы пытаемся выселить из квартиры родителя-алкоголика, лишенного прав, суды отказывают в принудительном выселении», — прокомментировала это предложение Пушкина.
  • В случае если ребенка все же изъяли из семьи, перемещать его не в детский дом, а к родным и близким семьи, а если таковых нет, то во временную приемную семью, пока ведется работа с его кровной семьей.
  • Решение о перемещении ребенка должно приниматься в течение 12 часов.

На фоне новой драмы

Дискуссия о работе органов опеки активизировалась после публикации онлайн-ресурса «Медуза» о пятилетней девочке, которая с рождения живет в перинатальном центре «Мать и дитя». Ее мать Татьяна Максимова считает ребенка неизлечимо больным, однако врачи утверждают, что девочка совершенно здорова. Несмотря на соответствующее решение суда, родители девочку так и не забрали, хотя формально она выписана. По данным «Медузы», родители пять лет оплачивали услуги нянь и нахождение ребенка в отдельной палате.

После публикации в департаменте труда и социальной защиты Москвы заявили, что подадут исковое заявление об ограничении отца и матери ребенка в родительских правах. Столичные власти подготовили ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы ребенка и ее родителей и направили в перинатальный центр специалистов опеки и попечительства.

Родители девочки после этого обратились к уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой повлиять на органы опеки и помешать им вмешиваться в семью. Омбудсмен посчитала, что у родителей были основания сделать такое заявление, потому что «они не лишены родительских прав, все обязательства исполняют и заботятся о своем ребенке». Кузнецова уверена, что мать девочки искренне тревожится за ее здоровье, поэтому «поместила ее в одну из лучших больниц и продолжает заботиться».

Профессиональные замещающие семьи

Правозащитники предлагают также разработать отдельные программы подготовки и сопровождения для создания профессиональных замещающих семей.

Замещающие семьи должны будут проходить специальную подготовку для работы со сложными детьми и обеспечивать их контакты с родственниками, если они перемещены во временную семью на ограниченный срок. Как считают в фонде, необходимо выстроить систему сопровождения таких семей, доступную по всей стране.

Потенциальные усыновители и опекуны должны будут проходить полноценное обследование у психиатра в амбулаторном режиме, а не краткую проверку. Подготовка людей, готовых принять ребенка в семью, должна будет различаться в зависимости от того, временно или постоянно его планируется переместить. Подготовку опекунов также нужно варьировать в зависимости от особенностей ребенка — возраста, здоровья и так далее.

Также фонд предложил наладить подготовку и переподготовку специалистов, работающих с оказавшимися в кризисной ситуации детьми. Их подготовка должна быть практико-ориентированной, сказано в документе. В общеобразовательных учреждениях предлагается ввести для педагогов курсы и модули по работе с сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Вопрос квалификации работников органов опеки и попечительства стоит крайне остро, сказал РБК депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, в 2009–2019 годах уполномоченный по правам детей в Москве. «В отличие от учителей, которые получают образование, непонятно, кто работает в органах опеки и попечительства, — пояснил он. — Нет ни одного учебного заведения, которое готовит такого рода людей, социальных работников, в органы опеки и попечительства, которые решают серьезнейшие вопросы для ребенка и семьи». По словам Бунимовича, в столице открылись курсы переподготовки для сотрудников опеки, но в других регионах пока такого обучения нет. «Но это не заменяет базового образования людей, связанных с социальными вопросами», — уверен эксперт.

Также, по мнению Бунимовича, необходимо работать с общественным мнением, формируя верный образ социальных работников. «Очень часто они воспринимаются как эрзац-прокуратуры — пришли, отняли ребенка, залезли в холодильник, хотя сегодня главная задача эти служб — профилактика и сопровождение», — пояснил он. По словам Бунимовича, необходимо сделать так, чтобы люди понимали, что опека — «это те, кто первым придет на помощь в случае чего».

Что еще СПЧ обсуждал с президентом

Владимир Путин встретился с представителями СПЧ в День прав человека. Это была первая встреча в новом составе и с новым главой Валерием Фадеевым. Во время мероприятия обсуждались дело «Нового величия», ликвидация движения «За права человека» правозащитника Льва Пономарева, ситуация в Донбассе.

Путин согласился с идеей наказывать чиновников, которые оскорбляют граждан. Отвечая на реплику Фадеева: «брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку», президент заявил, что каждый имеет право высказывать свою точку зрения, но только законными средствами. «Бросил какой-то там стаканчик в представителя органов власти. Бросил — ничего, потом пластиковую бутылку — опять ничего, потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого», — прокомментировал «московское дело» глава государства.

Новый глава СПЧ заявил также, что летние акции оппозиции в Москве привели к массовым беспорядкам и он выступил против внесения фигурантов «московского дела» в списки на амнистию к 75-летию Победы, как предлагали члены совета.

Автор: Евгения Кузнецова.
При участии: Полина Химшиашвили.
Теги: Совет по правам человека , опека , дети
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