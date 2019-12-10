Верховный суд взялся за «принудительный» аргумент

В Великобритании начался финальный процесс по делу об украинских еврооблигациях

Верховный суд Великобритании начинает слушания по спору России и Украины о не погашенных Киевом евробондах на $3 млрд. Хотя Россия почти победила в предыдущих инстанциях, у Киева есть шанс затянуть дело еще на пару лет

Фото: Frank Augstein / AP

В Верховном суде Великобритании начинаются слушания по спору России и Украины о не выплаченных Киевом еврооблигациях на $3,075 млрд ($3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн). Первое заседание началось в понедельник, 9 декабря. Слушания будут продолжаться четыре дня — до 12 декабря, следует из информации на сайте суда.

Решение по итогам слушаний, вероятно, будет вынесено уже в 2020 году. Интересы Минфина России в этом деле представляет международная юридическая фирма Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

Верховный суд Великобритании — высший суд Соединенного Королевства. Он был создан в 2009 году. Дело России против Украины будут разбирать пять судей во главе с заместителем председателя суда, лордом Робертом Ридом, который с января 2020 года станет председателем Верховного суда.

Россия планирует обжаловать решение Апелляционного суда о необходимости проведения полномасштабного судебного разбирательства касательно аргумента об оказании давления, сообщили позднее в понедельник в Минфине. Москва полагает, что у этого аргумента нет ни фактических, ни правовых оснований, и считает, что Украина выдвинула его только ради того, чтобы избежать обязательств по еврооблигациям.

Предыстория спора

Спор тянется с декабря 2015 года, когда Украина отказалась возвращать России $3 млрд по евробондам, которые были выпущены администрацией экс-президента Украины Виктора Януковича в декабре 2013 года и целиком выкуплены российским суверенным фондом.

Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в Лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд. На невозвращенную сумму после дефолта должны начисляться дополнительные проценты (по ставке 8% годовых) и они достигли уже «нескольких сотен миллионов долларов», говорит РБК источник, близкий к процессу.

В марте 2017 года Высокий суд Англии вынес ускоренное решение (summary judgment), обязывающее Украину вернуть долг. Тогда судья посчитал, что в формальном смысле предметом иска является обычный долговой инструмент по английскому праву, по которому заемщик не исполнил обязательство, и поэтому у Киева «нет реальных перспектив защититься от исковых требований». Однако судья разрешил Украине подать апелляцию, и она этим правом воспользовалась.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех доводов Украины, на основании которых она отказывается платить. Но суд оставил ей шанс добиться полноценного судебного разбирательства по единственному аргументу — о том, что Россия якобы «принудила» Украину к выпуску облигаций в ее пользу через «политическое, экономическое и финансовое давление», включая торговые санкции. Это решение на Украине было воспринято как промежуточная победа в споре с Россией.

В конце 2018 года обе стороны обжаловали решение Апелляционного суда в Верховном суде Великобритании: Россия — оспорив украинский довод о «принуждении», Украина — защищая три ее аргумента, отклоненные Апелляционным судом. Апелляции России и Украины будут рассматриваться одновременно.

Что будет определять Верховный суд

При рассмотрении российской апелляции Верховный суд определит, справедливо ли рассудил Апелляционный суд, постановив, что украинский довод о «принуждении» заслуживает полного публичного судебного разбирательства. Украина утверждает, что евробонды были выпущены в пользу России под влиянием ее «противозаконных угроз» и под давлением.

Украинская сторона, в частности, ссылалась на переговоры 12 декабря 2013 года между делегацией из Киева и представителями российского Минфина, на которых Украине якобы был навязан именно кредит на $3 млрд (вместо $1,6 млрд, о которых изначально просили украинские переговорщики). На таких условиях якобы настаивал через министра финансов Антона Силуанова президент России Владимир Путин.

При рассмотрении украинской апелляции суд определит, прав ли был Апелляционный суд, когда отказал Украине в рассмотрении трех ее других аргументов. Эти аргументы следующие.

Украинское государство не имело правомочий выпускать эти облигации, поскольку не были соблюдены надлежащие процедуры украинского законодательства (в частности, выпуск на $3 млрд выходил за пределы установленного лимита госзаимствований на 2013 год).

Министерство финансов Украины не было уполномочено выпускать эти бонды от имени государства, поскольку, в частности, итоговые параметры выпуска не были согласованы с кабинетом министров Украины (они включали несколько нестандартных условий, которые украинская защита называет «кабальными»).

Украина была вправе отказать России в возврате долга, поскольку это было «подходящей и пропорциональной контрмерой» в ответ на предполагаемое нарушение Россией международного права — в частности, «оккупацию» Крыма.

Нужно, однако, учитывать, что шансов на то, что Верховный суд поддержит какой-либо из этих доводов, у Киева заведомо немного, поскольку они уже были аргументированно отклонены Высоким судом и Апелляционным судом.

Может ли Россия проиграть

Шансы вернуть дело в Высокий суд Англии на полноценное публичное рассмотрение и тем самым затянуть спор еще как минимум на пару лет у Украины есть. России для окончательной и безоговорочной победы в Верховном суде нужно одновременно выполнение нескольких условий: суд должен отказать Украине в разбирательстве по доводу о «принуждении» и подтвердить, что другие ее аргументы (три) не могут быть рассмотрены, говорит РБК источник, близкий к процессу.

«Если Верховный суд вынесет решение по аргументу об оказании неправомерного давления в пользу трасти и откажет в удовлетворении жалобы Украины по оставшимся аргументам, Российская Федерация будет иметь право на получение всей суммы задолженности по еврооблигациям, а также на дополнительные проценты, и в дальнейшем обжаловать это решение уже будет невозможно», — пояснили в российском Минфине.

В любом другом случае исход слушаний в Верховном суде будет для России равносилен промежуточному поражению.

Суд либо отправит дело обратно в Высокий суд Англии, но уже для полноценного разбирательства с публичными прениями сторон по крайней мере по одному из четырех доводов Украины.

Либо Верховный суд признает, что ключевой аргумент Киева о «принуждении» в принципе может быть рассмотрен английской судебной системой, но это невозможно до тех пор, пока относящиеся к международному праву вопросы (об «угрозах» России Украине и о «давлении» на Украину) не будут разрешены вне английского права — например, в Международном суде ООН.

В последнем случае суд приостанавливает на неопределенный срок решение Высокого суда от марта 2017 года, признавшее дефолт Украины по евробондам, — Украина фактически получит основание не платить в течение неопределенного периода времени.

Что будет, если спор вернут в Высокий суд Англии

Если спор будет возвращен в Высокий суд Англии, например по доводу о «принуждении», бремя доказывания в отношении аргумента о том, что платежные обязательства по еврооблигациям не были исполнены Украиной, будет лежать на доверительном управляющем (фактически на России), даже несмотря на то что этот факт признают обе стороны, говорит источник РБК, близкий к процессу.

На Украину же будет возложена обязанность по доказыванию фактических утверждений, связанных с «принуждением» (или любыми иными обстоятельствами, которые будут предъявлены к рассмотрению в рамках судебного разбирательства). Но представить доказательства будут вправе обе стороны, и на практике Law Debenture и Российская Федерация также представят опровергающие доказательства того, что в действительности никакого давления не было, объясняет собеседник РБК.

Помимо этого будет проведена процедура «раскрытия информации», в рамках которой каждая из сторон будет вправе запросить у другой стороны находящуюся в ее распоряжении информацию и документацию. «Если Украина запросит документы, являющиеся конфиденциальными или составляющие государственную тайну, или попросит российских официальных лиц дать показания, содержащие конфиденциальную или секретную информацию, Российская Федерация будет возражать против такого запроса», — утверждает источник.