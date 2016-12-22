Украина добилась продолжения судебного спора с Россией в Англии

Апелляционный суд Англии постановил провести судебный процесс по аргументу Украины в споре с Россией по долгу на $3 млрд. Россия намерена подать апелляцию в Верховный суд Великобритании на это решение

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Апелляционный суд вынес постановление о проведении судебного процесса для установления доказательств, подтверждающих четвертый аргумент Украины в споре с Россией по долгу на $3 млрд, следует из решения суда, с которым ознакомился РБК. Украина утверждает, что она выпустила еврооблигации, подвергнувшись неправомерному давлению в 2013 году.

Суд отказал в рассмотрении трех из четырех аргументов Украины, заявленных ею с целью избежать выплаты $3 млрд по еврооблигациям, принадлежащим России. Ранее Высокий суд отказал в рассмотрении тех же трех аргументов защиты, вынеся определение, согласно которому эти аргументы не отвечают минимальным критериям, позволяющим рассматривать их в судебном процессе.

Четвертый аргумент Украины заключается в том, что она выпустила еврооблигации, подвергнувшись неправомерному давлению. Украина заявила, что Россия ей угрожала и ввела против нее осенью 2013 года, непосредственно перед выпуском еврооблигаций в декабре 2013 года, несправедливые торговые ограничения. По утверждению Украины, из-за этого давления ей пришлось отказаться от подписания с предполагаемого договора об ассоциированном членстве с Евросоюзом, что она утратила доступ к международным источникам финансирования, в результате чего у нее не осталось иного выбора, как выпустить еврооблигации в пользу России. Украина заявила, что она выпустила еврооблигации под принуждением в результате предполагаемого давления, оказываемого на нее со стороны России, и что данный факт является правомерным аргументом защиты применительно к ее платежным обязательствам в соответствии с английским правом.

Россия полагает, что Апелляционный суд вынес неверное решение по вопросу о четвертом аргументе защиты и что этот аргумент, как и остальные три заявленные Украиной, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса, следует из заявления Минфина России. «Минфин России поручил трасти подать в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение по четвертому доводу Украины», отмечается в заявлении. Россия считает, что, даже если исходить из предположения о том, что приводимые Украиной факты соответствуют действительности, заявление Украины о неправомерном давлении не является правовым аргументом защиты применительно к ее платежным обязательствам в соответствии с английским правом и что судебный процесс для разрешения данного вопроса не требуется.

Еврооблигации были выпущены Украиной и приобретены по подписке Россией в декабре 2013 года. Процентная ставка по еврооблигациям составляла 5% и была ниже рыночной ставки для украинского долга на тот момент. После трех платежей в счет процентов Украина не осуществила платеж в счет основной суммы долга по еврооблигациям, которая должна была быть оплачена 21 декабря 2015 года, а также не осуществила последнего платежа в счет процентов. После этого министерство финансов России, являясь единственным держателем еврооблигаций, поручило трасти начать судебный процесс против Украины в Высоком суде Англии.