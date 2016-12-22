Россия vs Украина: какие сценарии возможны в споре о $3 млрд

Верховный суд Великобритании начинает рассмотрение спора России и Украины по поводу украинских облигаций на $3 млрд. РБК разобрался, как могут развиваться события вокруг этой тяжбы

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Россия подала апелляцию на сентябрьское решение Апелляционного суда Англии по спору с Украиной о невыплаченных $3 млрд. Спор продолжается уже почти три года и теперь дошел до Верховного суда Великобритании.

Краткая хронология спора

В декабре 2015 года Украина отказалась возвращать России $3,075 млрд по еврооблигациям, выпущенным в конце 2013 года в пользу Фонда национального благосостояния России.

В феврале 2016 года Россия через компанию Law Debenture (трасти по выпуску облигаций) подала иск против Украины в Высокий суд Англии.

В марте 2017 года Высокий суд вынес ускоренное решение (summary judgment), обязывающее Украину вернуть долг, но Украина подала апелляцию.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех оснований защиты Украины, но оставил ей шанс добиться пересмотра по одному аргументу (о «принуждении» к выпуску облигаций в пользу России) через полноценное разбирательство в Высоком суде.

Как могут развиваться события

Россия подала апелляцию в Верховный суд, рассчитывая, что суд окончательно отклонит и четвертый довод Украины, сообщил 14 ноября российский Минфин. Украина тоже подала апелляцию в Верховный суд — на сентябрьское решение Апелляционного суда, отказавшего Киеву в праве на всеобъемлющее судебное рассмотрение других аргументов, сообщила РБК пресс-служба Верховного суда Великобритании.

Апелляции России и Украины, вероятно, будут рассматриваться одновременно. При этом Украина также подала в Верховный суд ходатайство о рассмотрении отдельной апелляции по поводу отказа Апелляционного суда принять показания экспертов, сообщил представитель Верховного суда. Суд согласится рассмотреть эту жалобу, только если сочтет вопрос достаточно «общественно значимым».

Верховный суд может:

пересмотреть решение Апелляционного суда, подтвердив решение Высокого суда без принципиальных оговорок: в этом случае решение поставит точку в споре — Украина будет обязана платить;

подтвердить решение Высокого суда о том, что английская судебная система неправомочна рассматривать дело о принуждении Украины к выпуску облигаций, поскольку не может рассматривать межгосударственные вопросы, относящиеся к международному праву. Но при этом Верховный суд соглашается с точкой зрения Апелляционного суда о целесообразности приостановки процесса на неопределенный срок — до того момента, пока относящиеся к международному праву вопросы не будут разрешены вне английского права, например в Международном суде ООН. Такое решение будет на руку Украине, поскольку она получит основание не платить России в течение неопределенного времени (возможно, не заплатит никогда);

поддержать решение Апелляционного суда о том, что довод о принуждении подлежит полноценному судебному рассмотрению. Дело возвращается в Высокий суд, где проводится полное публичное разбирательство как минимум по доводу о принуждении.

В последнем случае Высокий суд может:

рассмотреть вопрос о принуждении по существу и вынести решение в пользу России (принуждения со стороны России к выпуску евробондов не было);

рассмотреть вопрос о принуждении по существу и вынести решение в пользу Украины (принуждение было).

В обоих случаях проигравшая сторона сможет оспорить решение Высокого суда в Апелляционном суде и далее — в Верховном. Однако оспаривание решений после возвращения дел в Высокий суд происходит крайне редко — как правило, лишь в части процедурных нарушений, но не в части установления фактических обстоятельств дела.

В случае окончательной победы России в суде и при отказе Украины платить Россия сможет начать процедуру принудительного взыскания долга (через аресты зарубежных украинских госактивов). Если решение нижестоящих судов продолжает оспариваться в вышестоящих судах, то в отношении оспариваемого решения исполнение не наступает до окончания данного процесса, то есть России придется ждать, когда английские суды поставят точку в споре.

Рассмотрение апелляции в Верховном суде состоится не раньше июня 2019 года, ожидает российский Минфин. Если Верховный суд отправит дело на полное рассмотрение Высокого суда, придется ждать еще дольше.

Альтернативные внесудебные сценарии

Россия и Украина могут вернуться к переговорам о реструктуризации спорного долга. В 2015 году Киев предлагал Москве принять участие в реструктуризации украинских еврооблигаций на общих основаниях с коммерческими кредиторами, но Москва отказалась, настаивая на возврате полной суммы долга.

Россия может перепродать украинский долг со скидкой каким-либо коллекторам вроде «фондов-стервятников» (vulture funds). Это возможно либо до начала судебного процесса, либо когда решение суда вступит в законную силу, но обычно не в середине процесса, отметил партнер международной юрфирмы Ashurst в Лондоне Сергей Островский.