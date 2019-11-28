Трехсторонняя комиссия

Согласован базовый сценарий передачи задержанных в ходе конфликта на юго-востоке Украины

Москва, Киев и непризнанные республики Донбасса вышли на завершающую стадию подготовки к обмену «всех на всех». Обсуждается обмен примерно 250 человек на 100, утверждают источники РБК

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Базовый сценарий

Переговоры об обмене пленными и задержанными в ходе конфликта на юго-востоке Украины в формате «всех на всех» вошли в финальную стадию, сообщили четыре собеседника РБК, знакомые с ходом обсуждения и представляющие разные стороны на переговорах.

«Сейчас важный вопрос — обмен всех установленных на всех установленных лиц между Киевом и Донбассом. Списки уже согласованы и утверждены», — отметил один из них. По словам собеседника РБК, Украина готова передать «примерно 250 человек в обмен на 100». «Идет активная работа, завершается этап юридической чистки — у лиц, которых готовят к обмену, разный процессуальный статус», — объясняет он.

Эту информацию подтвердил собеседник РБК, близкий к украинскому МИДу. Установленными лицами переговорщики называют людей, местонахождение которых достоверно установлено.

Согласованием списков занимается Трехсторонняя контактная группа, которая проводит регулярные встречи в Минске, последний раз она собиралась в среду, 27 ноября. В нее входят представители России, Украины, ОБСЕ, непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

О том, что переговоры об обмене «всех на всех» вышли в финальную стадию, РБК сказал и собеседник, близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского. В частности, рассказал он, прогресс по новому обмену зафиксирован в черновом варианте коммюнике, который был подготовлен экспертами для лидеров «нормандской четверки» и который может быть принят по итогам их встречи.

Первый за три года саммит «четверки», как было объявлено, пройдет в Париже 9 декабря. В нем примут участие Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель. Собеседник РБК в офисе президента Украины, комментируя готовящийся обмен, указал, что его проведение зависит от итогов этой встречи. Собеседник РБК, близкий к офису президента Украины, уточнил, что вопрос обмена Зеленский планирует поднять на встрече с Путиным.

Пресс-служба главы МИД Украины отказалась от комментариев, переадресовав корреспондента РБК в пресс-службу Службы безопасности Украины.

Подготовка к новому обмену активизировалась в середине лета, после успешного обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. 17 июля на встрече контактной группы в Минске было согласовано решение об обмене 208 удерживаемых Киевом представителей ДНР и ЛНР на 69 украинских военных, находящихся на территории двух республик. Однако до сих пор обмен не был произведен.

Официальная позиция Комментируя итоги очередной встречи трехсторонней контактной группы, глава российской делегации Борис Грызлов заявил, что между Украиной и Донбассом в подгруппах контактной группы происходит взаимодействие, «однако от развития диалога киевская сторона пока что уклоняется». «Мы видим, что киевская делегация в контактной группе следует именно таким инструкциям. И именно такую позицию продолжает занимать киевская власть», — сказал он. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что надеется на проведение обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе в обозримом будущем.

Все зависит от успешности саммита

Часть работы по подготовке обмена ведется на уровне гуманитарных подгрупп в рамках работы трехсторонней контактной группы. «Стороны слышат друг друга», — отмечает собеседник РБК в ней. Однако он подчеркивает, что пока рано говорить о том, что обмен точно произойдет, — многое зависит от того, к чему придет «нормандская четверка» в Париже. «Сейчас, накануне саммита, мы стоим на развилке. В случае удачного хода переговоров и продолжения «минского формата» мы надеемся на успешный обмен всех установленных на всех установленных лиц, продление закона об особом статусе Донбасса и продолжение работы по разведению сил вдоль линии разграничения», — говорит он. Однако, указывает собеседник, есть риск, что Киев решит каким-то образом попытаться выйти из минских соглашений.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года: с украинской стороны были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР — 73.

26 ноября Зеленский заявил, что предстоящая встреча в «нормандском формате» станет точкой отсчета российско-украинского диалога. «С Россией у нас очень сложная ситуация, вы ее знаете. Мы начали диалог... Если честно, он будет начат в ходе нормандской встречи четырех лидеров», — сказал он. Позднее он также сказал, что готов провести двусторонние переговоры с Владимиром Путиным на полях нормандского саммита. «Я думаю, что там будет много двусторонних форматов. Я уверен, что там может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с господином Путиным», — заявил он.

Украинский лидер неоднократно заявлял, что его приоритетом является возвращение всех пленных и удерживаемых украинцев. Помимо освобождения своих граждан, находящихся в ДНР и ЛНР, Киев также добивается выдачи 113 человек, находящихся на территории России и в Крыму. Об этом сразу после сентябрьского обмена в интервью РБК сказала уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По мере приближения встречи в Париже стороны хотят показать готовность договариваться, и легче всего это сделать при помощи обмена пленными, считает украинский политолог Владимир Фесенко. «Результат этих договоренностей легко проверить. Кроме того, это единственная, наверное, тема, которая с обеих сторон вызывает однозначно позитивную реакцию. Потому что по всем другим вопросам все намного сложнее. Однозначного положительного эффекта не вызвало даже разведение сил», — сказал он в разговоре с РБК.