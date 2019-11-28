Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шеринга
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,56 63,55 EUR Нал. 70,98 69,96 USD Бирж. 63,96 +0,01 EUR Бирж. 70,34 -0,16 USD ЦБ. 63,97 -0,05 EUR ЦБ. 70,44 -0,08 EUR/USD 1,10 -0,00 BTC/USD Бирж. 7480,20 +380,00 IMOEX 2929,05 -0,05% RTSI 1441,08 +0,01% Brent 64,04 +0,25% DJIA 28164,00 +0,15% Nasdaq 8705,18 +0,66%
Трехсторонняя комиссия
Лента новостей
Как открыть агентство недвижимости с оборотом 1 млрд руб. в месяц 08:59, РБК Стиль и Henderson В Кузбассе поезд столкнулся с легковым автомобилем 08:32, Общество Превентивная медицина: что такое персонализация здорового образа жизни 08:30, РБК и Райффайзенбанк Китай заявил о гегемонии США из-за закона о правах человека в Гонконге 08:12, Политика Что случилось за ночь. Главные новости РБК 08:00, Общество Число изучающих русский язык в мире упало в 2 раза со времен распада СССР 08:00, Общество Кадастровая палата дала советы по защите электронной подписи от афер 08:00, Общество Зачем Nestle и Coca-Cola нужен нигерийский мусор — Bloomberg 08:00, PRO От идеи к успеху: 15 историй о провалах, ошибках и сложностях в бизнесе 07:59, РБК и ВТБ Малкин набрал пять очков в матче НХЛ с 14 заброшенными шайбами 07:39, Спорт Компания-перевозчик назвала виновного в аварии с россиянами в Доминикане 07:29, Общество 21 пример применения цифровых технологий будущего уже сегодня 07:25, РБК и Microsoft Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями 07:00, Финансы На фондовый рынок пришли инвесторы с небольшими накоплениями 07:00, PRO В Приморском крае неизвестные застрелили мужчину 06:52, Общество В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря 06:47, Общество Тишина, покой и звукоизоляция: как оградиться от лишнего шума. Карточки 06:40, РБК и ROCKWOOL Гол Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу над «Флоридой» 06:20, Спорт Китайские СМИ оценили потенциальную мощь современного СССР 06:05, Политика В Раде сравнили с «консервными банками» возвращенные Москвой корабли 06:00, Политика «Траст» пригрозил сибирской нефтяной компании банкротством из-за дефолта 06:00, Финансы Открытый диалог с Германом Грефом 06:00, РБК и Сбербанк Первый В Одинцово произошел пожар в двухэтажном жилом доме 05:37, Общество Посла США в Евросоюзе обвинили в сексуальных домогательствах 05:28, Общество Россия направила очередную колонну гуманитарной помощи для Донбасса 05:22, Политика Польский депутат посоветовал властям страны перестать злить россиян 05:12, Политика Сбежать из российской зимы: все о дерзком кроссовере Haval F7X 05:10, РБК Стиль и Haval Путин прибыл в Киргизию на саммит ОДКБ 05:09, Политика
Газета
Трехсторонняя комиссия
Газета № 191 (3146) (2811) Политика,
0
Трехсторонняя комиссия
Согласован базовый сценарий передачи задержанных в ходе конфликта на юго-востоке Украины
Москва, Киев и непризнанные республики Донбасса вышли на завершающую стадию подготовки к обмену «всех на всех». Обсуждается обмен примерно 250 человек на 100, утверждают источники РБК
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Базовый сценарий

Переговоры об обмене пленными и задержанными в ходе конфликта на юго-востоке Украины в формате «всех на всех» вошли в финальную стадию, сообщили четыре собеседника РБК, знакомые с ходом обсуждения и представляющие разные стороны на переговорах.

«Сейчас важный вопрос — обмен всех установленных на всех установленных лиц между Киевом и Донбассом. Списки уже согласованы и утверждены», — отметил один из них. По словам собеседника РБК, Украина готова передать «примерно 250 человек в обмен на 100». «Идет активная работа, завершается этап юридической чистки — у лиц, которых готовят к обмену, разный процессуальный статус», — объясняет он.

Эту информацию подтвердил собеседник РБК, близкий к украинскому МИДу. Установленными лицами переговорщики называют людей, местонахождение которых достоверно установлено.

Согласованием списков занимается Трехсторонняя контактная группа, которая проводит регулярные встречи в Минске, последний раз она собиралась в среду, 27 ноября. В нее входят представители России, Украины, ОБСЕ, непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

О том, что переговоры об обмене «всех на всех» вышли в финальную стадию, РБК сказал и собеседник, близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского. В частности, рассказал он, прогресс по новому обмену зафиксирован в черновом варианте коммюнике, который был подготовлен экспертами для лидеров «нормандской четверки» и который может быть принят по итогам их встречи.

Первый за три года саммит «четверки», как было объявлено, пройдет в Париже 9 декабря. В нем примут участие Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель. Собеседник РБК в офисе президента Украины, комментируя готовящийся обмен, указал, что его проведение зависит от итогов этой встречи. Собеседник РБК, близкий к офису президента Украины, уточнил, что вопрос обмена Зеленский планирует поднять на встрече с Путиным.

Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле 35 на 35. Главное

Пресс-служба главы МИД Украины отказалась от комментариев, переадресовав корреспондента РБК в пресс-службу Службы безопасности Украины.

Подготовка к новому обмену активизировалась в середине лета, после успешного обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. 17 июля на встрече контактной группы в Минске было согласовано решение об обмене 208 удерживаемых Киевом представителей ДНР и ЛНР на 69 украинских военных, находящихся на территории двух республик. Однако до сих пор обмен не был произведен.

Официальная позиция

Комментируя итоги очередной встречи трехсторонней контактной группы, глава российской делегации Борис Грызлов заявил, что между Украиной и Донбассом в подгруппах контактной группы происходит взаимодействие, «однако от развития диалога киевская сторона пока что уклоняется». «Мы видим, что киевская делегация в контактной группе следует именно таким инструкциям. И именно такую позицию продолжает занимать киевская власть», — сказал он.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что надеется на проведение обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе в обозримом будущем.

Все зависит от успешности саммита

Часть работы по подготовке обмена ведется на уровне гуманитарных подгрупп в рамках работы трехсторонней контактной группы. «Стороны слышат друг друга», — отмечает собеседник РБК в ней. Однако он подчеркивает, что пока рано говорить о том, что обмен точно произойдет, — многое зависит от того, к чему придет «нормандская четверка» в Париже. «Сейчас, накануне саммита, мы стоим на развилке. В случае удачного хода переговоров и продолжения «минского формата» мы надеемся на успешный обмен всех установленных на всех установленных лиц, продление закона об особом статусе Донбасса и продолжение работы по разведению сил вдоль линии разграничения», — говорит он. Однако, указывает собеседник, есть риск, что Киев решит каким-то образом попытаться выйти из минских соглашений.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года: с украинской стороны были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР — 73.

Политика
Дедлайн для закона об особом статусе Донбасса. Что важно знать

26 ноября Зеленский заявил, что предстоящая встреча в «нормандском формате» станет точкой отсчета российско-украинского диалога. «С Россией у нас очень сложная ситуация, вы ее знаете. Мы начали диалог... Если честно, он будет начат в ходе нормандской встречи четырех лидеров», — сказал он. Позднее он также сказал, что готов провести двусторонние переговоры с Владимиром Путиным на полях нормандского саммита. «Я думаю, что там будет много двусторонних форматов. Я уверен, что там может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с господином Путиным», — заявил он.

Украинский лидер неоднократно заявлял, что его приоритетом является возвращение всех пленных и удерживаемых украинцев. Помимо освобождения своих граждан, находящихся в ДНР и ЛНР, Киев также добивается выдачи 113 человек, находящихся на территории России и в Крыму. Об этом сразу после сентябрьского обмена в интервью РБК сказала уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По мере приближения встречи в Париже стороны хотят показать готовность договариваться, и легче всего это сделать при помощи обмена пленными, считает украинский политолог Владимир Фесенко. «Результат этих договоренностей легко проверить. Кроме того, это единственная, наверное, тема, которая с обеих сторон вызывает однозначно позитивную реакцию. Потому что по всем другим вопросам все намного сложнее. Однозначного положительного эффекта не вызвало даже разведение сил», — сказал он в разговоре с РБК.

Авторы: Елизавета Антонова, Александр Атасунцев.
Теги: Украина , обмен , ЛНР и ДНР
Материалы по теме
В Кремле допустили возможность двусторонней встречи Путина с Зеленским Политика
Зеленский заявил о готовности Украины к встрече в «нормандском формате» Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter