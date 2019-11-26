МТС ставит на оригинальные услуги

Оператор «большой четверки» представил стратегию развития на 2020–2022 годы

МТС будет активнее продвигать дополнительные услуги среди абонентов: к 2023 году число использующих их клиентов должно вырасти с нынешнего 1% до 40%. Пока успешно оцифровать свой бизнес операторам не удавалось, говорят аналитики

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Телекоммуникационная компания МТС в понедельник, 25 ноября, представила детали своей новой стратегии до 2023 года, утвержденной советом директоров в конце октября и предполагающей создание экосистемы новых цифровых продуктов.

Как планирует меняться МТС

В рамках стратегии оператор намерен увеличить число конвергентных абонентов, то есть тех, кто пользуется несколькими услугами компании. Число таких клиентов должно достичь 40% (сейчас их около 1 млн, или 1,3%). В частности, компания рассчитывает, что 10 млн пользователей приложения «Мой МТС» станут покупать платный видеоконтент, включая стриминговые сервисы и интерактивное ТВ (сейчас — 4 млн), количество активных пользователей финансовых услуг вырастет также до 10 млн человек (сейчас — 3 млн).

Стратегия предусматривает создание «сервисов завтрашнего дня». Компания намерена расширять число услуг в своем приложении «Мой МТС». По итогам третьего квартала 2019 года у него было 20 млн пользователей, им доступны различные услуги от компаний, входящих в группу МТС, в том числе МТС Банка, Ticketland (билеты на мероприятия), WASD (стриминговая платформа) и др. В презентации отмечается, что МТС намерена добавить в свое приложение сервисы партнеров, в том числе от Ivi, Facebook, Apple Music, Pepsico, AliExpress, Lamoda, «Яндекс.Такси», Badoo, Tinder, Twitch и др. Это возможные партнеры, хотя с частью из перечисленных компаний оператор уже сотрудничает по программе кешбэка, пояснили в МТС.

За счет создания экосистемы сервисов МТС рассчитывает повысить лояльность клиентов и увеличить ARPU (средний счет одного абонента в месяц), но конкретные показатели президент МТС Алексей Корня не назвал.

В рамках стратегии компания выделит четыре основных направления бизнеса: телеком, финтех, медиа и решения для корпоративных клиентов. Также МТС намерена развивать новые цифровые решения и партнерства. В ближайшие годы МТС инвестирует до 20% капитальных затрат в развитие новых решений. Собеседники РБК не уточнили конкретные детали, но сообщили, что МТС интересны рынки, где существует несколько продуктов. «Например, у пользователя может быть несколько карт от разных банков, несколько подписок на медиасервисы. Мы верим, что будем одним из лидеров этих рынков и точно войдем в топ-3 в финтехе и в медиа. Набор продуктов у разных игроков рынка сейчас схож, но мы ставим на качество клиентского опыта и верим, что у нас хорошие предпосылки, потому что мы развиваемся не как компиляция разнородных сервисов, а наши рост и развитие — органические и преемственные», — пояснил Корня.

Есть ли перспективы новой стратегии

Анонсированные изменения — обновление действующей стратегии МТС. Новая концепция сфокусирована на удержании лидерства на рынке телеком-услуг, повышении эффективности операций и поиске новых точек роста в цифровых сервисах для российских клиентов, считает старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова. «В целом такая стратегия соответствует общему тренду в индустрии на обеспечение большего присутствия операторов на комплиментарных рынках с более быстрыми темпами роста, чем в традиционном телекоме», — уверена Курбатова.

Стратегия МТС не выглядит прорывной, согласен инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, но в ней есть несколько интересных нюансов, которые при удачном стечении обстоятельств могут позволить компании сохранить лидерство на российском рынке в долгосрочной перспективе.

В отличие от конкурентов, которые активно развивают партнерства, МТС старается сформировать собственную экосистему, так как имеет соответствующие финансовые возможности. «Но риски подобного подхода велики. Возможен чрезмерный рост капитальных вложений, который может не оправдаться. Для компаний, занявших устойчивое место в своем сегменте, — это двойной риск. В телеком инвестируют ради стабильных дивидендов, а активный уход оператора от традиционного бизнеса может вызвать опасения у инвесторов», — отмечает Нигматуллин.

По его словам, пока на российском рынке нет примеров, когда мобильным операторам без партнеров удавалось успешно развивать свои не телекоммуникационные сегменты. «Ранее Veon списал свои многомиллионные инвестиции в одноименное приложение, и непонятно, почему аналогичные инвестиции в условный «Мой МТС» в базовом сценарии рано или поздно не спишет МТС. Однако, если мотивация менеджмента будет адекватной, возможен и прорывной сценарий», — предполагает Нигматуллин.

Как МТС пыталась меняться

В последний раз МТС вносила серьезные изменения в свою стратегию в 2017 году. Тогда, в дополнение к развитию передачи данных и выплате дивидендов, среди приоритетных направлений компании появилась диджитализация, то есть расширение количества сервисов, которые оператор предоставляет клиентам. В частности, МТС намеревалась увеличить количество услуг в области финансовых технологий, OTT (over the top — услуги, которые не привязаны к сети конкретного оператора, например интернет-телефония или онлайн-кинотеатры), big data (большие данные), интернет вещей, электронная коммерция. Как пояснял занимавший на тот момент пост президента МТС Андрей Дубовсков в интервью РБК, за последние годы между традиционным телекомом и конечным пользователем встали такие компании, как Google, Facebook, Amazon, Uber и пр. Клиент начал доверять им больше, чем операторам, требовать их сервисы. Операторы, которым приходится вкладывать десятки миллиардов долларов в качество покрытия и услуг, сейчас готовы сами предлагать те сервисы, которые предоставляют интернет-компании. Кроме того, под диджитализацией понималось изменение внутренней культуры, бизнес-процессов, среды взаимодействия с клиентами. В конечном счете это должно было привести к более частому взаимодействию аудитории и компании через диджитал-каналы.

В середине этого года МТС объявила о смене логотипа, слогана и концепции позиционирования. Последний раз компания проводила ребрендинг в 2006 году, хотя последние изменения были не такими радикальными: вместо старого слогана «Ты знаешь, что можешь!» появился «Быть лучше каждый день». Белое яйцо на красном фоне на логотипе сменилось красным яйцом на белом. Также изменился шрифт лого.

Как МТС отказывается от статуса международной компании

Российские мобильные операторы давно задумывались над вопросом, чем компенсировать замедление роста на основном для них рынке сотовой связи в России. В середине 2000-х годов МТС и «ВымпелКом» активно выходили на рынки мобильной связи в СНГ, где проникновение услуги тогда было ниже, чем в России, и ожидались высокие темпы роста. В 2002 году МТС запустила сеть в Белоруссии (оператор владеет 49% в местной компании), в 2003-м купила лидера рынка мобильной связи Украины UMC, в 2004-м — контрольный пакет узбекского оператора «Уздунробита», в 2005-м запустила сеть в Туркмении и объявила о приобретении киргизского оператора «Бител», но сделка не состоялась из-за корпоративного конфликта. Наконец, в 2007 году МТС купила 80% армянского оператора K-Telecom (бренд VivaCell).

Однако в следующие десять лет МТС пришлось выйти из части зарубежных бизнесов. В 2010 году компания впервые приостановила операции в Туркмении, а в 2012 году — в Узбекистане. В обоих случаях причиной были разногласия с местными властями. Впоследствии компания возвращалась на эти рынки, но в конце концов покинула их.

В понедельник, 25 ноября, МТС объявила о продаже своей украинской «дочки» «Vodafone Украина» компании Telco Solutions and Investments, которая также владеет азербайджанским оператором Bakcell. В сообщении МТС говорилось, что «сделка комплементарна обновленной стратегии» компании. Так, стратегия предполагает концентрацию усилий на российском рынке, который генерирует более 90% выручки группы. Успешность цифровых продуктов в одной стране не гарантирует популярности этих же продуктов в другой. «На телеком-рынке отсутствует межстрановая синергия», — отметил Алексей Корня.

Впрочем, во время презентации новой стратегии Алексей Корня пояснил, что на бизнес в Армении и Белоруссии компания смотрит «очень оппортунистически» (от англ. opportunity — возможность). «У нас нет задачи продать эти бизнесы, и мы будем их развивать, но если появится хорошее предложение о покупке, мы его рассмотрим», — сказал Корня.