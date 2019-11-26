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Партия Дмитрия Гудкова не дождалась перемен
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Газета
Партия Дмитрия Гудкова не дождалась перемен
Газета № 189 (3144) (2611) Политика,
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Партия Дмитрия Гудкова не дождалась перемен
Верховный суд принял к производству дело о приостановке деятельности партии «Гражданская инициатива»
Минюст официально потребовал приостановки деятельности партии «Гражданская инициатива», от которой Ксения Собчак баллотировалась в президенты. Началась зачистка политического ландшафта к выборам 2021 года, говорит политолог
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива», которая с июня прошлого года называется «Партия перемен» и лидером которой является оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Об этом говорится в карточке дела на сайте суда.

Согласно уведомлению суда, опубликованному основателем и членом политсовета партии Андреем Нечаевым в Facebook, возбуждено административное дело, партия может подать свои возражения в суд до 25 декабря. Заседание по делу назначено на 14 января 2020 года.

Минюст уже не раз направлял свои официальные претензии партии, рассказал РБК Гудков. Часть проблем удалось решить, но две главные остались. «Претензии касаются неправильного формирования ревизионной комиссии партии и незаконного избрания меня председателем, — уточнил Гудков. — Но если съезд партии в декабре 2017 года был нелегитимным, то все решения партии были нелегитимными, в том числе о выдвижении Собчак в президенты, а значит, нелегитимными были и [прошедшие в 2018 году президентские] выборы».

Отменить результаты выборов, на которых Собчак финишировала с 1,68% голосов, не получится — срок их обжалования истек в июне 2018 года, поясняет сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. Член экспертной группы при ЦИК Аркадий Любарев сравнил ситуацию с кейсом Республиканской партии Владимира Рыжкова в 2005 году. Тогда после решения Минюста о признании съезда партии нелегитимным ее лидеры обратились в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ признал правоту представителей партии. По словам Гудкова, он не исключает, что тоже обратится в ЕСПЧ с аналогичной претензией.

Обращение Минюста в суд, скорее всего, объясняется тем, что «через нее [«Партию перемен»] какие-то несистемные и неприемлемые для власти люди попытаются принять участие в выборах» в Госдуму в 2021 году, считает политолог Константин Калачев. В частности, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что готов баллотироваться в федеральный парламент от «Партии перемен». «Чтобы не было скандала непосредственно перед выборами, партию проще ликвидировать сейчас, найдя любую юридическую зацепку», — говорит Калачев, называя происходящее зачисткой политического ландшафта к выборам в Госдуму.

Иск в партии пока не получили, сообщил РБК Нечаев. Ранее у Минюста были претензии к уставу «Партии перемен» и к отчетности ее отдельных региональных отделений. «С председателем получается замкнутый круг, потому что они не утверждают Дмитрия [Гудкова] до тех пор, пока не будет утвержден новый устав, а новый устав они не утверждают», — пояснил Нечаев. По его словам, в неформальной беседе представители министерства пообещали ему, что «если все запятые будут расставлены правильно, то партию зарегистрируют». Поэтому политсовет намерен исправить те претензии, которые можно исправить, не проводя очередного съезда. Если следующий съезд состоится, то он произойдет после суда в середине января, добавил Нечаев.

Сейчас в России зарегистрированы 54 политические партии. Среди них всего несколько тех, с которыми традиционно сотрудничает непарламентская оппозиция. Помимо «Партии перемен» это «Яблоко», ПАРНАС и «Партия прогресса». В июне РБК писал о том, что из-за невыполнения требований закона в этом году число российских партий сократилось на 10%.

Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива» была зарегистрирована в 2013 году. Партия неоднократно участвовала в выборах, в том числе выдвинула в 2014 году бывшего заместителя министра экономики Ивана Старикова на пост мэра Новосибирска. Через три года, незадолго до президентских выборов, в политсовет партии вошла телеведущая Ксения Собчак.

В 2018 года она и бывший депутат Думы Дмитрий Гудков объявили о перерегистрации партии с новым названием — «Партия перемен», и Гудков стал ее председателем. Собчак шла от партии кандидатом на выборы президента 2018 года, но в 2019 году прекратила ее финансирование из-за разногласий с Гудковым, сообщали источники.

18 ноября 2019 года бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что может принять участие в выборах в Госдуму от партии в 2021 году. Минюст неоднократно отказывал в перерегистрации партии с новым названием и руководством.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: партия , Дмитрий Гудков , Минюст
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