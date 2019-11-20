Экономический рост направлен в подкомиссию

Максим Орешкин предложил создать новый орган управления структурными реформами

Минэкономразвития разработало пакет структурных реформ, реализация которых критически необходима для ускорения российской экономики. Для оперативного управления Максим Орешкин предложил создать в правительстве новую структуру

Антон Силуанов и Максим Орешкин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года. Их проведением займется правительственная комиссия по экономическому развитию, а для оперативной работы над реформами министерство предлагает создать новый специальный орган управления. Соответствующие предложения министра экономического развития Максима Орешкина изложены в письме первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову, который возглавляет комиссию по экономическому развитию. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Новым органом управления, по предложению Орешкина, должна стать подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ. Предполагается, что возглавит подкомиссию сам Орешкин, рассказал РБК федеральный чиновник (в пресс-службе Минэкономразвития отказались от комментариев). Основными функциями подкомиссии по замыслу должны стать рассмотрение материалов о реализации структурных реформ (в том числе разногласий в правительстве по ним), формирование предложений по дальнейшим необходимым мерам, подготовка заключений о ситуации в экономике.

В 2019 году российская экономика, по прогнозу правительства, вырастет на 1,3%, в следующем — на 1,7%. Прогнозы независимых организаций колеблются возле отметки 1,5%. Но с 2021 года темпы роста ВВП России должны превысить трехпроцентный порог, что соответствует среднему росту мировой экономики. Экономисты РАНХиГС и Института Гайдара указывали на избыточный оптимизм прогноза в условиях сохранения внешних рисков, снижения цен на нефть, жесткой бюджетной политики. Подскок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснован и малообъясним, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Потолок роста российского ВВП в 2021–2022 годах составляет 1,5–2%, полагает он.

Главные направления структурных реформ

Максим Орешкин предлагает провести первое заседание правительственной комиссии по экономическому развитию с новыми задачами в середине декабря и в дальнейшем собираться ежемесячно. На первом заседании министр предлагает утвердить главные направления структурных реформ.

План работы комиссии, разработанный министерством (есть у РБК), состоит из шести блоков:

улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционного спроса;

повышение эффективности рынка труда;

развитие конкуренции;

технологическое и инновационное развитие;

финансирование (в том числе развитие долгосрочных пенсионных накоплений, развитие ипотечного рынка и т.д.);

увеличение рынка сбыта российских товаров и услуг.

Ключевой задачей комиссии, согласно концепции Минэкономразвития, должна стать «координация государственной политики по управлению совокупным спросом». Ранее Орешкин говорил, что конечный спрос в экономике сейчас слабый, в 2019 году экономика недосчитается не менее 1 трлн руб. совокупного спроса. Задача управления совокупным спросом требует взаимоучета экономической политики правительства и денежно-кредитной политики ЦБ, объясняет федеральный чиновник. В дискуссиях о роли ЦБ Орешкин говорил, что, по существу, у Банка России одна задача — поддерживать совокупный спрос на уровне, соответствующем таргету по инфляции 4%.

Инвестиционно ориентированная модель

Минэкономразвития рассчитывает на переход экономики к «инвестиционно ориентированной модели роста», следует из плана. Чтобы увеличить долю инвестиций в ВВП до 25% (сейчас примерно 21%), в министерстве хотят через улучшение инвестклимата повысить желание частного сектора вкладывать деньги в проекты, поднять норму сбережения домохозяйств и увеличить инвестиционную направленность госрасходов, как на федеральном, так и на региональном уровне. Сбережения призваны трансформироваться в долгосрочные инвестиции. Сейчас норма сбережения в России, по оценкам ЦБ, находится на уровне около 9% — с начала года она выросла, но остается ниже средних уровней 2015–2017 годов.

В частности, Минэкономразвития планирует сформировать механизм финансовой поддержки регионов, которые предоставляют бизнесу инвестиционные налоговые вычеты. Орешкин уже говорил, что проблема с вычетами для предприятий, инвестирующих в основные средства, в том, что регионы теряют часть доходов по налогу на прибыль, но не хотят лишаться стабильного источника доходов. Поэтому федеральный центр должен компенсировать регионам потери от такого вычета. По данным Deloitte (.pdf), по состоянию на 12 ноября ввести инвестиционный вычет решили 27 регионов, однако на практике эти льготы пока предоставляются крайне редко.

Доля «инвестиционных расходов» федерального бюджета должна вырасти до 6% от общих расходов; доля инвестиционных расходов регионов — до 15%. Под инвестиционными расходами понимается сумма затрат на капитальное строительство и бюджетных субсидий на капстроительство. В 2019 году на них приходится примерно 4,5% расходов федерального бюджета (или порядка 850 млрд руб.).

Оба механизма — по федеральной поддержке регионов, предоставляющих инвестиционные льготы, и по увеличению инвестиционных расходов бюджетов — должны быть подготовлены к началу декабря 2019 года.

Рост инвестиций нельзя рассматривать как единственное условие для разгона экономики, предупреждает заместитель директора Центра развития ВШЭ Валерий Миронов. Предприятия накопили внушительный объем средств на счетах. По итогам 2018 года сальдированная чистая прибыль российских компаний выросла на 46,6%, а инвестиции в основной капитал увеличились лишь на 4,3%. Главные причины, почему предприятия не вкладывают накопленное, — недостаток внутреннего спроса, неопределенность экономической ситуации и высокие налоги, показывают опросы Росстата. В обрабатывающих производствах средний уровень загрузки мощностей — 65%. «Нет смысла наращивать инвестиции, закупать новые станки и открывать цеха, если старые мощности не загружены», — указал Миронов. По его мнению, параллельно с предложенными мерами нужно стимулировать спрос за счет осторожного, но последовательного снижения ключевой ставки и еще более осторожной активизации инвестирования накопленных в ФНБ резервов.