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Орешкин ответил на данные о малом бизнесе на грани стагнации
Ухудшение настроений малого бизнеса в минувшем квартале связано со слабым спросом, заявил РБК министр экономики Максим Орешкин. Но плюс в том, что доступность кредитов растет, а власти начали активную реализацию структурных мер
Максим Орешкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Показатели индекса настроений малого бизнеса, о снижении которого сообщил РБК, не такие уж плохие: по итогам третьего квартала индекс находится выше «водораздела» в 50 пунктов и выше показателя годичной давности. Но для устойчивого роста индекса нужно увеличивать спрос в экономике и проводить структурные меры развития, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Минэкономразвития отвечает за исполнение нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства.

Индекс деловой активности малых и средних предприятий (индекс RSBI) в третьем квартале 2019 года снизился с 52 до 50,9 пункта, приблизившись к границе в 50 пунктов, отделяющей снижение деловой активности от роста, сообщил ранее РБК.

  • «Ухудшение настроений бизнеса связано в том числе со слабостью спроса в экономике», — пояснил РБК Максим Орешкин.
  • В 2019 году, по его словам, «экономика недосчитается не менее одного триллиона рублей» совокупного спроса.
  • «Это прямая потеря прибыли предприятиями и доходов населения. Сейчас первоочередная задача — вернуться на уровень спроса, соответствующий потенциальному выпуску в экономике», — подчеркнул министр.

Однако просто циклического роста спроса будет недостаточно, добавил он. «Правительством сформирован пакет структурных мер, значительная часть которых уже в активной стадии реализации. Полный список структурных мер будет рассмотрен на ближайшем заседании правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции», — сообщил Орешкин.

Он отметил, что значение индекса RSBI за третий квартал 2019 года все же превышает показатели годовой давности (48,5 пункта). Кроме того, «бизнес отмечает рост доступности кредитования, что соответствует тренду по увеличению спроса на программу 8,5% в рамках нацпроекта». Один из четырех компонентов индекса — доступность финансирования — составил 52,2 пункта против 49,8 в предыдущем квартале. В начале 2019 года Минэкономразвития запустило программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса по ставке не более 8,5%.

Для обеспечения роста индекса также «важно работать над повышением доверия предпринимательского сообщества к государству (как к регулированию, так и к системе контроля за правоприменением) и снижением административных издержек», добавил Орешкин. По его словам, все эти направления закреплены в списке ключевых структурных реформ.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Максим Орешкин, Минэкономразвития, малый бизнес, Индекс Опоры RSBI
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