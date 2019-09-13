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Дефицит в обмен на инвестиции
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Газета
Дефицит в обмен на инвестиции
Газета № 138 (3093) (1309) Экономика,
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Дефицит в обмен на инвестиции
Минэкономразвития предложило значительное изменение экономической политики ради ускорения роста ВВП
Минэкономразвития предлагает дать возможность регионам увеличить бюджетные дефициты ради предоставления бизнесу инвестиционных налоговых льгот. Это серьезное изменение политики, ориентированной на превышение доходов над расходами
Максим Орешкин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Министерство экономического развития включило в новый план дополнительных мер по ускорению экономического роста в России инициативу о стимулировании инвестиционных налоговых вычетов в регионах. Ведомство также хочет мотивировать регионы на увеличение инвестиционных инфраструктурных расходов. Об этом рассказал в интервью РБК министр экономического развития Максим Орешкин.

От консолидации к инвестициям

Предложение Минэкономразвития подразумевает существенные коррективы в государственную политику, ориентированную на уровне всей бюджетной системы на консолидацию ресурсов. В прошлом году федеральный бюджет был сведен с профицитом впервые с 2011 года, а консолидированный бюджет всех российских регионов — с профицитом впервые с 2006 года. Доходы региональных бюджетов (с учетом трансфертов из федерального бюджета) превысили расходы на 510 млрд руб. У регионов и муниципальных образований сейчас денег на счетах в ЦБ и банках на 3,4 трлн руб., а совокупный долг — на 1 трлн руб. меньше, следует из статистики Минфина и ЦБ.

«С нашей точки зрения, акцент должен быть изменен с бюджетной консолидации на повестку развития. И два основных инструмента, которые мы видим, — это активное введение инвестиционной налоговой льготы и стимулирование увеличения инфраструктурных расходов со стороны региональных бюджетов», — сказал Орешкин.

«Главная проблема: для регионов введение вычета всегда непростой выбор — ты стимулируешь инвестиции, но сразу теряешь часть налоговых доходов, а выгоды отсрочены как минимум на два-три года. То есть сейчас ты уменьшаешь поступления налога на прибыль в надежде компенсировать их через два-три года», — обрисовал ситуацию министр.

Во-вторых, есть ряд ограничений в межбюджетной политике, которые запрещают регионам увеличивать бюджетный дефицит из-за введения новых налоговых льгот, добавил министр.

Вычет пока не работает

Сейчас формально инвестиционный налоговый вычет принят в 14 регионах (в том числе в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском округе, Нижегородской области, Калужской области и т.д.), однако реально не заработал. По информации за 2018 год и первое полугодие 2019 года, этот вычет применили только две компании ХМАО. Сумма вычета оказалась небольшой — 2,26 млн руб. по налогу в бюджет региона за 2018 год и 807 тыс. руб. за первое полугодие.

Регионы не хотят рисковать стабильным источником дохода, которым является налог на прибыль компаний. В региональные бюджеты этот налог зачисляется по ставке 17%. В 2018 году налог на прибыль обеспечил четверть всех поступлений регионов, следует из данных Казначейства.

Вычет по налогу на прибыль составляет в зависимости от региона от 45 до 90% расходов на инвестиции в основные средства.

Чтобы стимулировать предоставление налоговых вычетов, федеральный центр будет компенсировать регионам бюджетные потери от введения такого вычета, а также от увеличения инфраструктурных расходов, сообщил Орешкин. «Регионам придется увеличить дефицит бюджета, а мы будем предлагать им ряд инструментов со стороны федерального центра, которые помогут им преодолеть кассовый провал на первом этапе», — сказал он. У институтов развития, таких как ВЭБ.РФ, есть возможность предоставлять субъектам кредитные ресурсы при поддержке федерального центра. Но Орешкин не назвал объемы потенциальных ресурсов, которые могут быть выделены на эти цели.

По его словам, ведомство предлагает конкретные лимиты по наращиванию бюджетных дефицитов регионов, но министр не стал пока называть цифры. Минэкономразвития сейчас обсуждает с Минфином эти предложения, указал министр. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: Минэкономразвития , Максим Орешкин , регионы , бюджет
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