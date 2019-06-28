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Экономика ,  
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Орешкин упрекнул ЦБ в зажимании инвестиционных кредитов
Министр экономики Максим Орешкин считает, что Центробанк, допуская взрывной рост в сегменте необеспеченного потребкредитования, невольно зажимает другие кредиты, в частности корпоративные. Об этом он сказал РБК
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и Максим Орешкин  (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Чем быстрее растет необеспеченное потребительское кредитование, тем выше должен держать базовую ставку Центробанк, чтобы обеспечить целевую инфляцию, — это значит, что другие виды кредитования (кредиты для бизнеса, ипотечные) фактически зажимаются, заявил РБК министр экономического развития Максим Орешкин.

Перед этим он написал в Facebook, что «при заданном уровне совокупного спроса рост [в идеале] тем больше, чем больше в его структуре инвестиций, а не текущего потребления». ЦБ обязан поддерживать совокупный спрос на уровне, соответствующем «таргету» по инфляции в 4%, но фактически дозволяет перекосы в структуре кредитования в сторону потребительского кредита, следует из слов Орешкина. Однако аналитики ЦБ утверждают, что без потребительских кредитов роста экономики в первом квартале 2019 года вообще бы не было.

«Меня удивило то, что ЦБ говорит: в первом квартале у нас потребительское кредитование дало вклад в рост ВВП. Задача ЦБ — всегда поддерживать совокупный спрос на том уровне, который соответствует инфляции в 4%. Другое дело — структура кредитного предложения. То, что структура перекашивается в пользу потребительских кредитов, — это как раз ее изменение от инвестиционного и ипотечного кредита, от инвестиционных расходов, в сторону потребительских», — сказал РБК Орешкин.

Если один вид кредитования — в данном случае необеспеченные потребительские ссуды — сильно вырастает, Центральному банку, чтобы поддерживать совокупный уровень спроса, нужно процентные ставки повышать, что ЦБ и сделал в конце прошлого года, пояснил министр. «Только его процентные ставки не действуют на потребительское кредитование — вы можете посмотреть по статистике: ставки по ипотеке выросли, выдача ипотеки падает — это прямой эффект повышения ставки ЦБ в конце прошлого года. То есть Центральный банк, чтобы компенсировать рост одного вида кредитования, через уровень процентных ставок зажал другой вид кредитования», — объяснил Орешкин.

Необеспеченное кредитование вырывается вперед

К началу мая 2019 года портфель потребительских кредитов обогнал по темпам роста ипотечный, что произошло впервые с 2013 года, сообщили ранее ЦБ и аналитики. Рост необеспеченного потребкредитования еще сильнее ускорился (до 25,2% по итогам апреля в годовом выражении), а ипотечного — замедлился, следует из данных ЦБ.

В 2018 году корпоративное кредитование выросло лишь на 5,8% — против роста розничного портфеля (необеспеченные кредиты, автокредиты, ипотека) на 22,8%. «В целом кредитование физических лиц увеличивалось значительно быстрее, чем кредитование предприятий. Это говорит о том, что банки считают корпоративные кредиты и более сложными, и более рискованными», — говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (.pdf).

По ее словам, кредитование физлиц не должно быть единственным драйвером роста банковского бизнеса. «Банк России уже начал принимать меры по охлаждению этого сегмента кредитования, чтобы не возникла ситуация опасной закредитованности населения», — сказала она. В начале июне ЦБ объявил, что с 1 октября 2019 года планирует ввести в систему регулирования потребкредитов показатель долговой нагрузки заемщиков и специальные надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня долговой нагрузки.

Орешкин считает, что это нужно было делать раньше. «Я уже целый год пытался им [ЦБ] объяснить, что отсутствие ограничений по платежу к доходу [долговой нагрузке заемщика] ведет к тому, что реально надувается пузырь», — сказал министр РБК.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Максим Орешкин, Минэкономразвития, ЦБ, потребительские кредиты
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