Игорь Артемьев вытаскивает инвестиции РЖД из воды

ФАС предложила железнодорожной монополии сократить число реализуемых проектов

Глава ФАС Игорь Артемьев считает, что РЖД следует отказаться от планируемых инвестиций в морские порты и проектов за пределами 2025 года. Компания должна сфокусироваться на своей инвестпрограмме с достройкой БАМа и Транссиба

Игорь Артемьев (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предлагает РЖД отказаться от инвестиций в морские порты и «другие неосновные виды деятельности, а также от проектов за горизонтом 2025 года», чтобы госмонополия могла сосредоточиться на реализации своей долгосрочной программы развития до 2025 года. Об этом говорится в письме главы ФАС Игоря Артемьева от 11 ноября министру транспорта Евгению Дитриху и генеральному директору РЖД Олегу Белозерову (копия письма есть в распоряжении РБК, подлинность документа подтвердили в пресс-службе ведомства). В пресс-службе Минтранса подтвердили получение письма.

Какие планы РЖД просит пересмотреть ФАС

Сейчас РЖД участвуют в строительстве сразу нескольких объектов в морских портах, но глава ФАС относит их к неосновным. Вместо того чтобы заниматься ими, РЖД необходимо «совместно с крупными грузоотправителями и операторами вагонного парка определить критические участки в составе инвестпрограммы и сконцентрироваться на их реализации», пишет Артемьев.

РЖД участвуют в строительстве портового терминала Лавна в рамках создания Мурманского транспортного узла, угольного порта Суходол во Владивостоке и планируют получить 10% в сухогрузном порту Тамань в Краснодарском крае. В интервью газете «Коммерсантъ» Белозеров отмечал, что Суходол должен быть запущен в 2021 году, по Лавне заключены соглашения и РЖД уже строят подходы, на которые компания заложила 60 млрд руб. «Что касается Тамани, мы точно не выпускаем этот проект из виду, мы готовы участвовать в нем при более четком формировании модели», — говорил глава госмонополии. Финансовая модель порта Тамани до сих пор не утверждена. Как сообщали в четверг, 14 ноября, источники РБК, планируемые мощности морского порта сократятся более чем в четыре раза, до 15 млн т. В том числе из-за того, что проект покинули угольные компании «Кузбассразрезуголь» Андрея Бокарева и СУЭК Андрея Мельниченко.

На что предлагает обратить внимание ФАС

В ФАС напоминают, что год назад для увеличения пропускной способности инфраструктуры и наращивания объемов грузоперевозок в рамках инвестпрограммы госмонополия отстояла тарифную надбавку на экспорт в размере 8%, отмененную годом ранее. Ожидалось, что это поможет РЖД дополнительно получить до 38,5 млрд руб. выручки, треть из которой — от угольщиков.

Но несмотря на полученные год назад средства от тарифной надбавки, госмонополия не справляется с рядом поставленных в инвестпрограмме задач. По предварительным итогам 2019 года, у РЖД есть «существенное невыполнение мероприятий» по развитию БАМа и Транссиба (не потрачено 39,5 млрд руб.), подходов к морским портам Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов (не расходованы 29,8 млрд руб. и 6 млрд руб. соответственно), а также по обеспечению роста транзитного контейнерного потока (не потрачено 14,8 млрд руб.). Вследствие этого снижается погрузка на сети в перевозке угля и черных металлов, говорится в письме.

Как сообщили РБК в РЖД, компания «выполнит все взятые на себя в рамках долгосрочной программы развития (ДПР) обязательства, в том числе по целевым показателям инвестпроектов». «РЖД не останавливают своих планов по развитию грузовых перевозок и логистики в увязке с внедрением цифровизации, улучшением качества работы пассажирского комплекса, повышением эффективности всей компании, — отмечают в РЖД. — Следует отметить, что ход реализации ДПР будет ежегодно публично аудироваться внешней экспертной организацией, любые рассуждения на тему невыполнения ДПР в настоящее время следует считать спекуляциями». В компании подчеркивают, что реализация программы развития БАМа и Транссиба — «это не односторонний документ развития инфраструктуры за счет государства»: «Инвестиции подразумевают прирост перевозок по заявленным направлениям».

Несколько недель назад глава РЖД признавал, что погрузка на сети в 2019 году при негативном сценарии может упасть на 0,5%. Однако компания намерена к 2021 году наверстать отставание по погрузке от долгосрочной программы развития, анонсировал Белозеров. Проблемы с реализацией проектов из инвестпрограммы РЖД связывали с невыполнением подрядными организациями договорных обязательств, сообщали источники РБК.

По мнению гендиректора исследовательского агентства InfraNews Алексея Безбородова, развитие подходов к портам и припортовых станций дает практически немедленный эффект для РЖД и для экономики страны. А развитие БАМа, Транссиба и других инфраструктурных проектов долгосрочнее. «Так что я бы поддержал РЖД в том смысле, что при ограниченности в финансировании сперва делаются нужные вложения с быстрой отдачей, а потом — инвестиции с длинной отдачей. А припортовые станции и подходы к портам будут приносить тарифную выручку», — отметил эксперт.

Изменение конъюнктуры рынка угля требует от РЖД изменения подходов к оценке рисков инвестиций в портовые активы, отмечает гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Как показал пример Тамани, снижение цен на уголь может поставить под угрозу инвестиции РЖД, так как грузоотправители окажутся не готовы финансировать терминалы и выполнять контракты ship-or-pay. Но ФАС не вполне адекватно оценивает влияние РЖД на погрузку», — сказал эксперт. При сложившейся неблагоприятной конъектуре монополия сделала «в целом адекватные тарифные скидки», а дальнейшие изменения в тарифах могли бы привести к сокращению доходов, пояснил Бурмистров.