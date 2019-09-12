РЖД снизят инвестиции в стройку из-за проблем с подрядчиками

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 65,43 (-0,01) Quote, 11 сен, 12:12
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 72,22 (-0,08) Quote, 11 сен, 12:12
В МИД заявили об опасности ядерной войны в современных условиях Политика, 13:05 У футболиста сборной России украли часы на 23 млн руб. Общество, 12:58 У летевшего в Хабаровск самолета авиакомпании «Якутия» треснуло стекло Общество, 12:55 Фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова внесли в список экстремистов Общество, 12:53 В Москве мужчину заподозрили в убийстве жены из-за ревности Общество, 12:51 Бывший тренер «Спартака» ответил на обвинения Глушакова в адрес агентов Спорт, 12:43 Певец Карел Готт сообщил об острой лейкемии Общество, 12:40 Путин прилетел в Дагестан в годовщину вторжения банд Басаева и Хаттаба Общество, 12:35 Телеканал «Звезда» показал видео артиллерийских учений Минобороны Общество, 12:35 Крымский астроном первым в мире открыл межзвездную комету Общество, 12:30 Кинороман взросления: чего ждать от фильма «Щегол» Стиль, 12:24 Губернаторы потребовали от Минфина ясности с финансированием нацпроектов Экономика, 12:23 Девелоперам на заметку: есть ли спрос на коливинг — новый тип общежития Pro, 12:21 Путин поздравил с юбилеями Спивакова и Роднину Общество, 12:15
Бизнес ,  
0 
РЖД снизят инвестиции в стройку из-за проблем с подрядчиками
РЖД перенаправит часть финансирования с инфраструктурных проектов на другие цели из-за невыполнения обязательств подрядчиками. В 2019 году затраты на стройку снизятся на 100 млрд руб., в том числе на проект расширения БАМа
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Почему РЖД сокращает финансирование БАМа

«Российские железные дороги» в 2019 году перенесут около 100 млрд руб. инвестиций с инфраструктурных проектов на другие цели из-за невыполнения подрядными организациями договорных обязательств. Об этом РБК сообщили два источника, близких к монополии.

На прошлой неделе в РЖД обсуждали очередную корректировку инвестпрограммы, пояснил один из собеседников РБК. Но они не уточнили, кто из подрядчиков не выполнил контракты. Представитель РЖД отказался от комментариев.

После корректировки инвестиций сократится финансирование проекта РЖД по расширению Байкало-Амурской магистрали (БАМа) и Транссиба, говорят источники РБК. От реализации этого проекта зависит цель удвоить объем грузопотока в восточном направлении к 2025 году до 210 млн т.

Согласно апрельскому проспекту к выпуску евробондов РЖД, на расширение БАМа и Транссиба изначально планировалось направить 76,4 млрд руб. из 682 млрд руб. инвестпрограммы в 2019 году. В июне РБК писал, что финансирование сократили на 5,4 млрд руб. Источники РБК говорят, что из-за проблем с подрядчикам бюджет проекта урежут еще на 26,2 млрд руб. Работы, запланированные на этот год, не развернуты по нескольким перегонам, скорректированный паспорт проекта РЖД уже внесли на согласование в Минтранс, говорят источники РБК. Представитель ведомства отказался от комментариев.

Кроме того, из-за ненадлежащего выполнения работ подрядчиками около 36 млрд руб. инвестиций потеряют проекты расширения железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, на которые изначально было предусмотрено направить суммарно 71,2 млрд руб. в 2019 году, утверждают собеседники РБК. Развитие центрального железнодорожного узла (в Москве, на него было запланировано 105,8 млрд руб.) будет сокращено на 24 млрд руб., а также на 2,3 млрд руб. меньше потратят на развитие участка Междуреченск — Тайшет (было заложено 8,9 млрд руб.).

Крупнейшими подрядчиками РЖД на Восточном и Южном полигонах назывались «Трансюжстрой» (входит в «Спецтрансстрой» Юрия Рейльяна), «Бамстроймеханизация» (входит в Группу компаний 1520 Алексея Крапивина) и «дочка» РЖД «РЖД Строй». РБК направил запросы в пресс-службы этих компаний. «Ведомости» писали в 2017 году, что «Трансюжстрой» передавал подряды по БАМу «Р-индустрии» и «Р-восток» Владимира Васильева.

В 2018 году РЖД нарушили выполнение плана по повышению пропускной способности БАМа и Транссиба, сообщала Счетная палата. Монополия еще в 2013 году взялась за модернизацию этих маршрутов стоимостью 562,4 млрд руб., но в 2018 году вместо 11 разъездов и 78 км дополнительных путей, был принят только один объект, указывали аудиторы.

На что РЖД направят 100 млрд руб.

По словам источников РБК, часть средств РЖД перенаправит на приобретение тягового подвижного состава, часть — внесет в уставный капитал и направит на социальные проекты. Представитель РЖД отказался это комментировать.

Средства, сэкономленные после первого пересмотра инвестпрограммы в мае, РЖД планировала направить на закупку пассажирских вагонов по контракту с «Трансмашхолдингом» Искандара Махмудова и Андрея Бокарева на 237 млрд руб. на семь лет — с 2019 по 2025 год.

Недавно РЖД заявили о дополнительной потребности в локомотивах. «Если был первоначальный план, который формировался еще в 2018 году на 2019 год, — 674 машины, мы пришли к цифре 739», — говорил на прошлой неделе заместитель гендиректора РЖД Олег Валинский. Увеличение закупок локомотивов он объяснил ростом перевозок на Дальний Восток. Поставщиком локомотивов будет также «Трансмашхолдинг», сказал тогда топ-менеджер.

«Локомотивы РЖД однозначно нужны для обеспечения роста перевозок в порты Дальнего Востока: сейчас их не хватает на БАМе и для решения проблемы «брошенных» поездов (не хватает локомотивов, поэтому поезда стоят на путях и образуются заторы. — РБК)», — сказал РБК гендиректор агентства «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его словам, проблемы у РЖД, в основном, с подрядчиками, занятыми на БАМе: там второй год отставание от графика. Некоторые объекты прошлого года пока не введены и аналогичные проблемы повторяются в 2019 году, причины обычные — подрядчики в сложных условиях не успевают завершать объекты, остаются недоделки по работам и документации, необходимой для их сдачи, поясняет эксперт.

Автор: Светлана Бурмистрова
При участии: Галина Казакулова
Теги: ОАО РЖД
Материалы по теме
РЖД понадобились дополнительные деньги на вагоны
Бизнес
Больше угля: как Путин предлагает увеличить экспорт российского сырья
Бизнес
В РЖД одобрили первые расходы на ВСМ Москва — Петербург
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter