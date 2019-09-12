РЖД снизят инвестиции в стройку из-за проблем с подрядчиками

РЖД перенаправит часть финансирования с инфраструктурных проектов на другие цели из-за невыполнения обязательств подрядчиками. В 2019 году затраты на стройку снизятся на 100 млрд руб., в том числе на проект расширения БАМа

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Почему РЖД сокращает финансирование БАМа

«Российские железные дороги» в 2019 году перенесут около 100 млрд руб. инвестиций с инфраструктурных проектов на другие цели из-за невыполнения подрядными организациями договорных обязательств. Об этом РБК сообщили два источника, близких к монополии.

На прошлой неделе в РЖД обсуждали очередную корректировку инвестпрограммы, пояснил один из собеседников РБК. Но они не уточнили, кто из подрядчиков не выполнил контракты. Представитель РЖД отказался от комментариев.

После корректировки инвестиций сократится финансирование проекта РЖД по расширению Байкало-Амурской магистрали (БАМа) и Транссиба, говорят источники РБК. От реализации этого проекта зависит цель удвоить объем грузопотока в восточном направлении к 2025 году до 210 млн т.

Согласно апрельскому проспекту к выпуску евробондов РЖД, на расширение БАМа и Транссиба изначально планировалось направить 76,4 млрд руб. из 682 млрд руб. инвестпрограммы в 2019 году. В июне РБК писал, что финансирование сократили на 5,4 млрд руб. Источники РБК говорят, что из-за проблем с подрядчикам бюджет проекта урежут еще на 26,2 млрд руб. Работы, запланированные на этот год, не развернуты по нескольким перегонам, скорректированный паспорт проекта РЖД уже внесли на согласование в Минтранс, говорят источники РБК. Представитель ведомства отказался от комментариев.