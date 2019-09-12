РЖД снизят инвестиции в стройку из-за проблем с подрядчиками

Кроме того, из-за ненадлежащего выполнения работ подрядчиками около 36 млрд руб. инвестиций потеряют проекты расширения железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, на которые изначально было предусмотрено направить суммарно 71,2 млрд руб. в 2019 году, утверждают собеседники РБК. Развитие центрального железнодорожного узла (в Москве, на него было запланировано 105,8 млрд руб.) будет сокращено на 24 млрд руб., а также на 2,3 млрд руб. меньше потратят на развитие участка Междуреченск — Тайшет (было заложено 8,9 млрд руб.).
Крупнейшими подрядчиками РЖД на Восточном и Южном полигонах назывались «Трансюжстрой» (входит в «Спецтрансстрой» Юрия Рейльяна), «Бамстроймеханизация» (входит в Группу компаний 1520 Алексея Крапивина) и «дочка» РЖД «РЖД Строй». РБК направил запросы в пресс-службы этих компаний. «Ведомости» писали в 2017 году, что «Трансюжстрой» передавал подряды по БАМу «Р-индустрии» и «Р-восток» Владимира Васильева.
В 2018 году РЖД нарушили выполнение плана по повышению пропускной способности БАМа и Транссиба, сообщала Счетная палата. Монополия еще в 2013 году взялась за модернизацию этих маршрутов стоимостью 562,4 млрд руб., но в 2018 году вместо 11 разъездов и 78 км дополнительных путей, был принят только один объект, указывали аудиторы.
На что РЖД направят 100 млрд руб.
По словам источников РБК, часть средств РЖД перенаправит на приобретение тягового подвижного состава, часть — внесет в уставный капитал и направит на социальные проекты. Представитель РЖД отказался это комментировать.
Средства, сэкономленные после первого пересмотра инвестпрограммы в мае, РЖД планировала направить на закупку пассажирских вагонов по контракту с «Трансмашхолдингом» Искандара Махмудова и Андрея Бокарева на 237 млрд руб. на семь лет — с 2019 по 2025 год.
Недавно РЖД заявили о дополнительной потребности в локомотивах. «Если был первоначальный план, который формировался еще в 2018 году на 2019 год, — 674 машины, мы пришли к цифре 739», — говорил на прошлой неделе заместитель гендиректора РЖД Олег Валинский. Увеличение закупок локомотивов он объяснил ростом перевозок на Дальний Восток. Поставщиком локомотивов будет также «Трансмашхолдинг», сказал тогда топ-менеджер.
«Локомотивы РЖД однозначно нужны для обеспечения роста перевозок в порты Дальнего Востока: сейчас их не хватает на БАМе и для решения проблемы «брошенных» поездов (не хватает локомотивов, поэтому поезда стоят на путях и образуются заторы. — РБК)», — сказал РБК гендиректор агентства «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его словам, проблемы у РЖД, в основном, с подрядчиками, занятыми на БАМе: там второй год отставание от графика. Некоторые объекты прошлого года пока не введены и аналогичные проблемы повторяются в 2019 году, причины обычные — подрядчики в сложных условиях не успевают завершать объекты, остаются недоделки по работам и документации, необходимой для их сдачи, поясняет эксперт.