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РЖД удалось отстоять экспортную надбавку
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РЖД удалось отстоять экспортную надбавку
Бизнес, 17:52
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РЖД удалось отстоять экспортную надбавку
После долгих дискуссий железнодорожный монополист вернул себе тарифную надбавку на экспорт в размере 8%, которую антимонопольщики отменили в июле
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Правительство поручило предусмотреть сохранение экспортной надбавки к железнодорожному тарифу в размере 8% до 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы кабмина Дмитрия Медведева по итогам его совещания по долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года.

Премьер на встрече, прошедшей 29 октября, обязал Минтранс, Минэкономразвития, ФАС и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, а также самим РЖД до 5 ноября скорректировать модель обеспечения доходности перевозок грузов железнодорожным транспортом. Сделать это предполагается, исходя из установления коэффициента 1,08 к тарифам на экспортные перевозки и продления надбавки на компенсацию расходов, связанных с изменением законодательства, в размере 1,5% на период с 2022 по 2025 год.

Помимо этого правительство поручило предусмотреть оценку эффектов введения целевых тарифных надбавок для финансирования инвестпрограммы РЖД по увеличению провозной способности в интересах конкретных грузоотправителей.

Представитель курирующего транспортные вопросы вице-премьера Максима Акимова сообщила РБК, что решение об экспортной надбавке будет принято по итогам заседания кабмина 8 ноября. От дальнейших комментариев по теме она воздержалась.

Источник РБК в одной из угольных компаний отметил, что экспортная надбавка РЖД существовала и ранее, однако не распространялась на уголь. «Теперь она касается и перевозок угля», — подчеркнул собеседник.

Представители крупнейших угольных компаний — СУЭКа Александра Мельниченко и «Мечела», а также самих РЖД и НЛМК — отказались от комментариев.

В середине июля ФАС своим приказом отменила экспортную надбавку РЖД с 2019 года и установила надбавки на капремонт (2% до 2025 года) и на компенсацию расходов РЖД, которые связаны с корректировкой налогового законодательства (1,5% до 2021 года). В начале октября глава железнодорожной монополии Олег Белозеров заявил, что РЖД предлагают продлить надбавку в размере 8% на экспортные перевозки. По данным «Коммерсанта», компания обнаружила в своей финансовой модели дыру на 2 трлн руб., около 300 млрд руб. дефицита РЖД покрыли за счет грузовых тарифов.

Шохин нашел источник финансирования инвестпрограммы РЖД
Бизнес

По мнению главы Минэнерго Александра Новака, продление действия экспортной надбавки повлечет за собой риски для выполнения уже запущенных или запланированных инвестпроектов экспортеров. Такую мысль министр изложил в своем письме вице-премьеру Акимову, которое направил в конце октября (копия есть у РБК). Новак считает, что сохранение надбавки снизит возможности компаний по привлечению средств на финансовом рынке, которые и так уже ограничены из-за антироссийских санкций.

Металлурги попросили правительство не продлевать экспортную надбавку РЖД
Бизнес

Отказаться от продления экспортной надбавки РЖД просил правительство и глава «Русской стали», владелец НЛМК Владимир Лисин. По его словам, если это произойдет, металлурги сократят экспорт и инвестиции. Глава РСПП Александр Шохин предлагал вместо продления тарифной надбавки РЖД для экспортеров привлечь их к финансированию инвестпрограммы монополии.

Авторы: Анна Трунина, Валерия Комарова, Тимофей Дзядко.
Теги: РЖД
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