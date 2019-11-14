ВТБ вложит в консолидацию Tele2 66 миллиардов

«Ростелеком» обнародовал схему перехода оператора «большой четверки» в его 100-процентную собственность

После выкупа 55% «Т2 РТК Холдинга» у «Ростелекома» появится новый крупный акционер в лице ВТБ с долей от 18,8 до 21,5%. Сумма сделки составит ₽132 млрд, аналитики назвали ее завышенной

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%. По словам Осеевского, 100% «Т2 РТК Холдинга» были оценены в 240 млрд руб., а сумма сделки по приобретению 55% оператора составит 132 млрд руб.

Сейчас 55% компании принадлежит Tele2 Russia Holding AB, совладельцами которой являются ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банк «Россия» Юрия Ковальчука (10%). О том, что госоператор консолидирует 100% «Т2 РТК Холдинга», Осеевский заявил в марте этого года.

Как сделка отразится на компаниях и почему рынок отреагировал на нее негативно, в материале РБК.

Как «Ростелеком» купит 55% «Т2 РТК Холдинга»

Как пояснил Осеевский, консолидация будет проходить в три этапа.

Сначала «Мобител» («дочка» «Ростелекома») и Tele2 Russia Holding AB заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций «Ростелекома», находящихся на балансе «Мобитела», на 10% в «Т2 РТК Холдинге». Сделка будет проводиться через специально созданную операционную компанию «Телеком Инвестиции». Осеевский не пояснил, в какой пропорции действующие акционеры Tele2 Russia Holding AB разделят полученные в рамках обмена акции. Представитель «Северстали» Алексея Мордашова отказался прокомментировать, на какую долю в «Ростелекоме» рассчитывает компания. Представитель банка «Россия» не ответил на вопрос РБК.

18 декабря собрание акционеров «Ростелекома» рассмотрит вопрос о проведении допэмиссии акций оператора по цене 93,21 руб. за штуку. Основным покупателем в ее рамках должен стать банк ВТБ. Планируется, что он купит бумаги на общую сумму 66 млрд руб. На эти средства «Ростелеком» приобретет у ВТБ 27,5% «Т2 РТК Холдинга». Как ранее рассказывал источник РБК, знакомый с условиями сделки, ВТБ купит 705,08 млн акций «Ростелекома».

Оставшиеся 17,5% холдинга «Ростелеком» выкупит за 42 млрд руб., это будут в основном заемные средства, отметил Осеевский.

Как сделка изменит структуру акционеров «Ростелекома»

Согласно материалам «Ростелекома», после сделки доля Росимущества в компании составит от 33,2 до 38,2%, банка ВТБ — от 18,8 до 21,5%, ВЭБа — от 2,9 до 3,4%, «Телеком Инвестиций» — от 6,8 до 7,8%, «Мобитела» — от 0,3 до 0,4%, free float — от 37,9 до 28,6%.

Точное распределение долей будет зависеть от того, какое количество акционеров «Ростелекома» примет участие в допэмиссии. Как пояснил Михаил Осеевский, если все существующие держатели бумаг воспользуются правом участия в ней, то размер допэмиссии достигнет 1,2 млрд акций. Однако он сомневается, что акционеры выразят такое желание.

Одобряя проведение допэмиссии в октябре этого года, президент России Владимир Путин поручил сохранить долю государства в капитале «Ростелекома» на уровне не менее 33,2%, вместе с пакетами ВТБ и ВЭБ.РФ она должна превышать 50% обыкновенных акций. Как пояснил представитель «Ростелекома», ВТБ заключит с Росимуществом акционерное соглашение насчет части пакета акций (13,9–8,4%), чтобы представлять по нему интересы государства.

Что сделка даст компаниям

«Ростелеком» раскрыл некоторые показатели «Т2 РТК Холдинга». Текущий размер чистого долга компании равен 120 млрд руб., еще 17–18 млрд руб., по словам Осеевского, составляют различные обязательства компании. К концу 2019 года абонентская база «Т2 РТК Холдинга» может достичь 44 млн клиентов, компания будет занимать 17% российского рынка мобильной связи.

«С точки зрения мобильного бизнеса «Т2 РТК Холдинга» каких-либо существенных изменений по сравнению с текущим вектором развития в ближайшие кварталы мы не ожидаем, — говорит старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова. — Менеджмент «Ростелекома» подтвердил, что после завершения сделки «Т2 РТК Холдинг» продолжит работать как самостоятельная компания внутри группы под руководством нынешнего менеджмента и под своим брендом. Изменения в стратегии и на операционном уровне последуют после того, как будет принята единая стратегия укрупненной компании, в которой будут обозначены возможные синергии между бизнесом фиксированной и мобильной связи».

Для «Ростелекома», по мнению Курбатовой, сделка имеет стратегическое значение, она позволит компании напрямую участвовать в рынке мобильной связи и конкурировать с «большой тройкой» в части предоставления конвергентных услуг, а в более отдаленной перспективе обеспечит присутствие на критически важном рынке услуг 5G. Но в краткосрочной перспективе покупка приведет к тому, что чистый долг «Ростелекома» может приблизиться к 400 млрд руб. «Достаточно высокая оценка актива (мультипликатор 5,2 к EV/EBITDA 2020 года) ставит вопрос о том, в какие сроки покупка Теле2 окупит себя за счет будущих синергий», — указала Курбатова. На высокие мультипликаторы при оценке «Т2 РТК Холдинга» обратила внимание и аналитик по телекоммуникационному сектору и Media/IT Сбербанка Светлана Суханова. «Теле2 была оценена по коэффициенту EV/EBITDA 2019 года шесть раз и 5,2 раза за 2020 год, что подразумевает премию к МТС, по нашим оценкам, 41 и 32% соответственно. Мы считаем, что такая премия не оправданна в свете ожидаемого роста EBITDA в 2020 году, который составит 9% для Теле2, по оценкам «Ростелекома», и 4% для МТС, по нашим оценкам», — утверждает Суханова.

Реакция рынка

После публикации деталей сделки котировки акций «Ростелекома» на Московской бирже начали снижаться, по итогам торгов в среду бумаги стоили 81,5 руб., что на 3% меньше, чем во вторник, 12 ноября.

Аналитик «УралСиба» Константин Белов отметил, что рынок давно ждал эту сделку, а ее параметры на днях были опубликованы в СМИ. Сумма сделки, по его словам, хотя не очень привлекательна для «Ростелекома», но ее можно объяснять тем, что в результате компания станет по-настоящему интегрированным оператором. «Негативная реакция инвесторов, скорее всего, связана с тем, что «Ростелеком» отказался от выплаты промежуточных дивидендов в конце 2019 года (как объявил Михаил Осеевский, компания не будет платить промежуточные дивиденды в конце 2019 года, а произведет выплаты в середине 2020 года. — РБК). Российский рынок очень чувствителен к дивидендам — это наличные, которые можно получить здесь и сейчас, даже если решение не повлияет на сумму, которую получат миноритарии, вопрос срока тоже важен», — рассуждает Белов.

По мнению Анны Курбатовой, ралли в акциях «Ростелекома» в начале недели могло быть связано с тем, что часть инвесторов ждали, что в рамках сделки компания будет проводить обязательный выкуп бумаг. «Объявленная структура транзакции не предполагает необходимости объявления обязательной оферты. Соответственно, в среду котировки продемонстрировали обратную динамику», — указала она.