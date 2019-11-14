Юань как часть благо- состояния

Минфин объявил о намерении уменьшить долю доллара США в ФНБ за счет приобретения других валют

Ведомство планирует изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния, сократив долю доллара в пользу юаня и валют других стран. РБК разобрался, как Минфин будет это делать и к чему это приведет

Владимир Колычев (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Доля доллара США в Фонде национального благосостояния (ФНБ) будет сокращена, заявил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.

«Могу сказать точно, что доля доллара будет пониже, валюты разные рассматриваются, естественно, все резервные, те, которые по стандартам МВФ в резервные включаются, в том числе юани и другие страны», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В начале ноября о планах Минфина сократить долю доллара США в ФНБ до уровня, используемого ЦБ при формировании своих золотовалютных резервов, сообщало со ссылкой на источник в ведомстве агентство Reuters.

Как это объясняется

Колычев сообщил, что изменения произойдут в течение 2020 года. Он уточнил, что валютная структура ФНБ «будет не идентичная [структуре золотовалютных резервов ЦБ], но она будет больше похожа».

По его словам, снизить долю доллара и добавить другие валюты Минфин вынуждают в том числе геополитические риски — «это один из ключевых факторов».

В августе 2019 года США впервые распространили санкции на российский ЦБ, Минфин и ФНБ, запретив своим банкам участвовать в первичных размещениях долговых обязательств этих институций, номинированных в иностранной валюте. Те санкции имели скорее символический эффект, но прозвучали тревожным звонком для российского правительства.

В 2017 году Reuters сообщал, что чиновники Минфина США и других правительственных агентств периодически получают доступ к конфиденциальной информации о долларовых счетах, которые центробанки различных стран держат в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Это позволяет им анализировать структуру активов центробанков. В том числе Reuters рассказал о попытке американских чиновников в марте 2014 года отследить движения по счету российского Центробанка.

Какова сейчас валютная структура резервов Минфина

РБК примерно подсчитал, как может измениться валютная структура ФНБ, исходя из слов замминистра.

Сейчас на валютных счетах ФНБ в Центробанке находится $98,6 млрд в долларовом эквиваленте (на 1 ноября), следует из статистики ФНБ. Примерно 46% этого объема — доллары США, 44% — евро, 10% — фунты стерлингов.

В соответствии с действующими правилами валютные средства ФНБ должны складываться из долларов на 45%, из евро — на 45%, из фунтов — на 10% (небольшие отклонения фактической структуры от нормативной объясняются курсовыми переоценками).

Помимо средств ФНБ, Минфин держит на счетах в ЦБ валюту, закупленную с начала 2019 года по бюджетному правилу, но еще не зачисленную в ФНБ. На конец октября эти закупки составили 2,5 трлн руб., или $38,7 млрд по среднему курсу за период с начала года. Когда Минфин закупает иностранную валюту на рынке, он делает это в той же нормативной пропорции (по 45% долларов и евро, 10% — фунтов). Из этого следует, что Минфин с начала года закупил долларов, ориентировочно, на $17,4 млрд, остальные валюты (в долларовом эквиваленте): евро — на те же $17,4 млрд, плюс еще $3,9 млрд фунтов стерлингов.

Таким образом, Минфин в общей сложности держит на счетах в ЦБ $62,8 млрд в долларах, $60,8 млрд в евро и $13,8 млрд в британских фунтах. Предполагается, что к валютной структуре средств, еще не зачисленных в ФНБ (они переводятся туда с лагом ориентировочно в полгода), будет применяться тот же новый подход, что и к средствам ФНБ.

Под контролем Минфина 25% международных резервов России

Общие резервы Минфина являются частью международных резервов Банка России. По состоянию на 1 октября под контролем Минфина фактически находилось 25% международных резервов — $133 млрд из $531 млрд.

Последние данные по структуре золотовалютных активов ЦБ доступны на 31 марта 2019 года (более поздняя статистика регулятором пока не раскрывалась). Распределение было таким:

евро — 30,3%;

доллары США — 23,6%;

золото — 18,2%;

юани — 14,2%;

фунты стерлингов — 6,6%;

японские иены — 3,9%;

канадский и австралийский доллары — 3,2%.

ЦБ размещает резервы Минфина в разрешенные активы, например гособлигации иностранных государств, депозиты в иностранных банках и центральных банках. РБК исходит из того, что валютные средства Минфина в долларах размещаются в долларовых активах, средства в евро, соответственно, в евровых активах и т.д.

Если условно экстраполировать последнюю доступную валютную структуру совокупных резервов ЦБ на объем резервов на 1 октября ($531 млрд) и вычесть доли долларов, евро и фунтов, принадлежащих Минфину, получится, что собственные резервы Банка России составляют $398 млрд, а в их составе доминирующее место занимают:

евро — ориентировочно 25%;

золото — 24%;

китайский юань — 18–19%;

доллар США окажется лишь на четвертом месте с долей порядка 17%; на долю фунта и иены придется по 5–6%.

Без учета золота евро займет 33%, юань — 25%, доллар — 22%, фунт — 8%, иена — 7%.

Сколько в ФНБ займет юань

Таким образом, исходя из того, что Минфин собирается «синхронизировать» валютную структуру ФНБ со структурой золотовалютных резервов ЦБ, можно допустить, что юань может занять до 15–20% ликвидной части ФНБ, а доля доллара может снизиться до 20–25%. Валютные сбережения ФНБ также могут пополниться японской иеной. Пресс-служба Минфина сообщила РБК, что вопросы «по рассматриваемым валютам пока прорабатываются, ничего большего к заявлениям Колычева добавить пока нельзя».

Доля евро вряд ли сильно сократится, учитывая последовательный рост доли евро во внешнеторговых расчетах России (в первом полугодии 2019 года на евро приходилось почти 25% расчетов России в торговле товарами и услугами). Долю юаня в резервах ФНБ может ограничить пока не такая значительная доля Китая в российской внешней торговле (около 16% в прошлом году). Для сравнения: торговля с еврозоной занимает более 32% в товарообороте России по итогам 2018 года.

Пока не ясно, каким образом будет осуществляться перераспределение валютной структуры ФНБ. Но исходя из слов Колычева, Минфин может изменить структуру закупок валюты по бюджетному правилу: будет покупать меньше долларов; возможно, начнет покупать другие валюты (юань, иену). При прочих равных это положительный фактор для курса рубля в паре с долларом, но отрицательный — в паре с другими валютами. Однако влияние на курс доллара будет небольшим — например, в октябре продажи рубля Минфином в обмен на доллары на Мосбирже составили лишь 2% от месячного объема торгов на спотовом рынке биржи в паре доллар/рубль.