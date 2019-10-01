Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Продали Германию и Францию

При этом в абсолютном выражении китайские инвестиции Банка России в течение первого квартала 2019 года даже снизились более чем на $1 млрд, но их доля все равно оказалась самой высокой за счет значительного сокращения инвестиций в ценные бумаги Германии и Франции — на сумму порядка $14 млрд. Вкладываться в госбумаги Германии и Франции сейчас невыгодно из-за отрицательных доходностей по этим бондам.

Доходность валютных активов ЦБ в евро оказалась отрицательной за год по март 2019 года — минус 0,25% годовых. А самым доходным для Банка России стал юань, который за этот период принес 4,39% годовых.

Зато ЦБ увеличил как минимум на $3 млрд свои вложения в бумаги Нидерландов в январе—марте. Общие инвестиции Банка России в активы в евро снизились за тот же период не очень значительно — до 30,3% (в разрезе валют это крупнейшая доля), или примерно до $148 млрд по сравнению со $150 млрд на конец 2018 года.

Вложились в долларовые бонды японцев

Заметно увеличились вложения ЦБ в Японии — почти до $50 млрд (с $35 млрд в конце прошлого года). Но при этом активы ЦБ в японских иенах практически не изменились — это значит, что основная часть японских инвестиций ЦБ осуществлена в активы в других валютах — например, долларах. У японских институтов развития есть программы выпуска долларовых облигаций с гарантиями правительства (ЦБ может инвестировать в такие бумаги).

Вложения ЦБ в долларах США, несмотря на их почти двукратное сокращение за год, намного превосходят его вложения в американскую юрисдикцию — 23,6% против 9,2%. Это значит, что около $70 млрд размещено ЦБ в долларах за пределами Соединенных Штатов. Помимо японских долларовых бумаг, это могут быть, например, ценные бумаги международных организаций или евробонды российского правительства.

Около 29% активов ЦБ на конец марта 2019 года ($140,3 млрд) было размещено не в бумагах, а на депозитах и корреспондентских счетах в иностранных банках и центробанках, следует из данных ЦБ.

Кредитное качество активов ЦБ в иностранных валютах немного ухудшилось по сравнению с концом 2018 года. В частности, 31,6% было размещено в активах с кредитным рейтингом A (наивысший рейтинг — это AAA), по сравнению с 29,9% на конец прошлого года. Это, в частности, связано с инвестициями в китайские госактивы, которые обладают рейтингом A от международных агентств.

Часть валютного портфеля ЦБ инвестируется в интересах Минфина — это средства Фонда национального благосостояния, переданные в оперативное управление ЦБ.