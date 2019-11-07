Reuters узнал о планах Минфина снизить долю доллара в ФНБ

Сейчас доля американской валюты в нормативной структуре Фонда национального благосостояния составляет 45%. В Минфине думают о том, чтобы сблизить его со структурой резервов Банка России

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Министерство финансов России в 2020 году намерено диверсифицировать валютные резервы в Фонде национального благосостояния. Основной задачей ставится уменьшение доли долларовых запасов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.

«Думаем [менять валютную структуру ФНБ], планируем быстро это сделать, наверное, в следующем году... Снизим долю доллара США до уровней, примерно как у ЦБ в структуре резервов, будет примерно такая же структура. Добавим валюты, только резервные, как у ЦБ», — сказал источник Reuters.

По его словам, работа по снижению зависимости экономики от доллара объясняется в том числе инициативой американских законодателей отлучить российские государственные банки от расчетов в американской валюте.

РБК направил запрос в Министерство финансов.

Сейчас нормативная валютная структура средств ФНБ определена так: доллары — 45%, евро — 45%, фунты стерлингов — 10%. На 1 ноября 2019 года фактическая структура почти полностью соответствовала нормативной: 46% в долларах, 44% в евро и 10% в фунтах. Общий размер валютных средств ФНБ составлял $98,6 млрд.

Когда Минфин закупает иностранную валюту на рынке на нефтегазовые сверхдоходы, он делает это в той же нормативной пропорции (по 45% долларов и евро, 10% — фунтов). Таким образом, чтобы снизить долю доллара и, возможно, добавить другие валюты, Минфину понадобится изменить структуру валютных закупок — покупать меньше долларов и начать скупать на Мосбирже другие валюты, например китайский юань, японскую иену, швейцарский франк.

В феврале прошлого года в конгресс США был внесен законопроект об ужесточении антироссийских санкций, где среди прочего были предложения ввести санкции в отношении российских госбанков. Предлагалось заблокировать активы и операции любого из них, предоставившего «финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства России в демократический процесс или выборы любой другой страны».

Комментируя эту угрозу, глава Сбербанка сказал, что это вполне возможный сценарий. «Более того, есть понимание того, как мы в этом случае будем жить и действовать. Такое возможно, но вероятность этого сегодня оценивать достаточно сложно», — отметил Герман Греф.