У полковника все отпишут

Суд изъял имущество обвиняемого в коррупции офицера ФСБ Кирилла Черкалина и его семьи

Суд обратил в доход государства имущество полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его родни на сумму 6,3 млрд руб. Большую часть суммы Черкалин получил из незаконных источников, согласился его представитель

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Головинский суд Москвы обратил в доход государства имущество на 6,3 млрд руб., принадлежавшее главе банковского отдела управления «К» ФСБ России Кириллу Черкалину и его близким. Такое решение приняла судья Оксана Мрыхина, передает корреспондент РБК.

«Конечно, буду обжаловать. Полагаю данное решение незаконным и необоснованным», — сказал адвокат Черкалина Владимир Михайлов.

Иск об изъятии имущества к полковнику, арестованному по делу о взятках и мошенничестве, подала Генпрокуратура. При обысках у семьи Черкалиных, а также в его служебном кабинете на Большой Лубянке, 12, нашли $72,75 млн, €8,5 млн, £4 тыс. и 810 млн руб. Помимо наличных, происхождение которых следствие пока в полной мере не объясняло, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства пять квартир, два загородных дома, шесть участков общей площадью 7 тыс. кв. м (в том числе в Барвихе), 14 нежилых помещений и два автомобиля.

«Общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005-го по 2019 год составил не более 55 млн руб.», — указывало надзорное ведомство.

В суде прокурор Илья Малофеев также предложил изъять у семьи Черкалиных более 40 наручных часов, в том числе Rolex, Patek Philippe, Breguet, многочисленные ювелирные украшения и брендовые сумки — общая цена всех этих предметов роскоши составляет около 50 млн руб. Уже в конце слушания Малофеев заявил, что прокуратура больше не претендует на жилье сестры полковника, Анастасии: выяснилось, что квартира на Мичуринском проспекте — это приватизированное муниципальное жилье.

Ответчиками по иску кроме самого Черкалина проходили его родители, сестра, две бывшие жены и мать одной из них. Сам полковник отказался участвовать в процессе. Но его адвокат Владимир Михайлов заявил, что Черкалин готов добровольно возместить государству почти всю изъятую наличность: он согласен с тем, что она получена из не предусмотренных законом источников. Также бывший сотрудник ФСБ готов к изъятию автомобилей Mercedes Benz, Porsche Cayenne, наручных часов и запонок, отметил адвокат. Частично с исковыми требованиями согласилась и бывшая жена полковника Дарья Первова, которой после брака достался еще один Porsche.

«Как ни странно, единственный человек, который в ходе суда признал незаконные доходы, — это сам Черкалин», — отметил прокурор, выступая в прениях. Бывшие и нынешние члены его семьи называли самые разные источники происхождения квартир и элитных часов на общую сумму порядка 200 млн руб.

Подарки отца

Родные экс-сотрудника ФСБ характеризовали его как человека скромного и аскетичного. Мать Черкалина Наталья заявила, что семья могла себе позволить не пользоваться материальной помощью сына-полковника. А когда однажды сын принес домой сумки со значительными суммами в валюте и отдал их на хранение родителям, он объяснил это служебной необходимостью.

Отец полковника Владимир (тоже сотрудник ФСБ в отставке — служил в погранвойсках) и дядя Александр рассказали, что несколько лет назад получили 45 млн наличными от своего отца, Ивана Черкалина. Деньги предназначались младшему сыну Владимиру, чтобы он «улучшил свои жилищные условия». «Отец в 1974 году уволился из армии, работал в Белгороде в гражданской обороне. В 1990-е трудился на трех-четырех работах. Трудовой стаж у него более 60 лет, у нашей матушки — более 40 лет. Я думаю, что они заработали эти деньги», — рассказал суду Александр Черкалин.

Братья вспомнили, что пятитысячные купюры, подаренные отцом, были сложены в три картонные коробки. У прокурора Ильи Малофеева это утверждение вызвало сомнения: «Вы когда-нибудь видели 45 млн руб. наличными? Знаете, как они выглядят и сколько весят?» — уточнил он у Александра Черкалина. «Нет, ни до, ни после я таких денег не видел», — ответил дядя полковника.

Бывший тесть Черкалина (отец его первой жены) Петр Орловский — высокооплачиваемый архитектор, указал на заседании один из представителей ответчика. Среди его работ — бизнес-терминал аэропорта Внуково, офис ОНЭКСИМ-банка, интерьеры квартир депутатов Мосгордумы и множество частных коттеджей в Подмосковье, так что гонорары вполне позволяли ему приобретать дорогостоящие квартиры и машины без помощи зятя.

В ответ на эти доводы прокурор отметил, что, несмотря на солидные заказы, которые получал Орловский, элитное жилье его семья начала приобретать только после знакомства его дочери с Черкалиным в 2010 году.

Ответчики также указывали на завышенную оценку стоимости квартир, участков, часов и украшений. Так, применительно к недвижимости прокурор ссылался на ее текущую кадастровую стоимость, а не на ту цену, за которую она покупалась.

Дело трех полковников

Бывший начальник 2-го (банковского) отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин был задержан в апреле этого года. Вместе с ним сотрудники собственной безопасности спецслужбы задержали бывших сотрудников того же отдела — Андрея Васильева и Дмитрия Фролова.

Полковникам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В 2012 году отдел занимался сопровождением дела бывшего вице-мэра Москвы Александра Рябинина, который обвинялся в вымогательстве у бизнесмена Сергея Гляделкина. Сотрудники ФСБ тоже начали угрожать потерпевшему Гляделкину, следует из версии следствия: они потребовали у бизнесмена долю в компании «Юрпромконсалтинг» стоимостью 490 млн руб. под страхом возбуждения дела на него самого. Отнятые у Гляделкина активы впоследствии ушли в офшор «Дарт Вейдер Энтерпрайзис», узнал РБК.

Черкалину также было предъявлено обвинение в получении взяток на $850 тыс. за действие или бездействие и общее покровительство в отношении некой коммерческой структуры в 2013–2015 годах. Одним из взяткодателей был экс-владелец банка «Транспортный» Александр Мазанов, а посредниками при передаче денег были экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян, сообщил «Коммерсантъ».

В августе полковников начали проверять на получение взятки в 1 млрд руб. при санации Балтийского банка в 2014 году, сообщили «Открытые медиа».

По тому же делу проверяли бывшего замглавы АСВ Валерия Мирошникова, уехавшего за рубеж.