Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,30 63,58 EUR Нал. 70,93 70,19 USD Бирж. 63,95 +0,15 EUR Бирж. 70,52 +0,19 USD ЦБ. 63,73 -0,00 EUR ЦБ. 70,42 -0,13 EUR/USD 1,10 +0,00 BTC/USD Бирж. 8812,30 -40,43 IMOEX 2960,86 -0,41% RTSI 1458,46 -0,66% Brent 61,93 +0,58% DJIA 27681,24 +0,02% Nasdaq 8475,31 +0,48%
У полковника все отпишут
Лента новостей
Митинги после отставки Эво Моралеса. Фоторепортаж 10:28, Фотогалерея  Женское дело: всплеск интереса к гендерным проблемам меняет рынок труда 10:16, PRO «Bitcoin опередит золото»: когда монета будет стоить $500 000 10:14, Крипто При пожаре в Курской области погибли трое детей 10:09, Общество Олег Максимов — о соцсетях, бородатой езде и удовольствии от жизни 09:59, РБК и Renault Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию 09:59, Политика «Калашников» произведет версию АК-12 под стандарт НАТО 09:56, Технологии и медиа Появилось видео массовой драки хоккеистов России и Белоруссии 09:38, Спорт Самые интересные русскоязычные подкасты 09:29, Партнерский материал Врио мэра Челябинска предложила своему заместителю уволиться 09:25, Общество «Норникель», нефть, ТГК-1: за какими котировками следить сегодня 09:14, Quote Скотт Палсифер — РБК: «Миру будет все меньше дела до ваших знаний» 09:08, PRO Половина россиян поддержала внедрение электронного голосования 09:04, Общество Контракт с Поднебесной: как избежать недоразумений в бизнесе с Китаем 09:00, РБК и Открытие Доходы «на вынос»: как доставка еды в США обернулась провалом — Bloomberg 08:55, PRO Синоптик пообещал москвичам температуру выше нормы 08:51, Общество Полиция Гонконга применила оружие против демонстрантов 08:45, Общество Панарин повторил рекорд для игрока «Рейнджерс» за последние 10 лет 08:45, Спорт В Екатеринбурге произошел пожар в психбольнице 08:38, Общество СМИ сообщили об уходе со стадиона «Ювентуса» Роналду после замены в матче 08:20, Спорт В Новосибирской области спасатели нашли тела двух пропавших охотников 08:13, Общество Сбербанк дополнит СП с Mail.Ru Group новым сервисом 08:01, Технологии и медиа Что случилось за ночь. Главные новости РБК 08:01, Общество Цифровой вызов: как digital-трансформация изменила рынок путешествий 07:56, PRO «Почта России» сократит сроки доставки посылок 07:52, Общество Личный опыт: я живу в дореволюционном доме 07:45, РБК и Элитная недвижимость Российский спецназ прибыл в Китай для участия в учениях стран АСЕАН 07:41, Общество В Минфине предложили исключить из УК две статьи за валютные нарушения 07:17, Общество
Газета
У полковника все отпишут
Газета № 178 (3133) (1111) Общество,
0
У полковника все отпишут
Суд изъял имущество обвиняемого в коррупции офицера ФСБ Кирилла Черкалина и его семьи
Суд обратил в доход государства имущество полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его родни на сумму 6,3 млрд руб. Большую часть суммы Черкалин получил из незаконных источников, согласился его представитель
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Головинский суд Москвы обратил в доход государства имущество на 6,3 млрд руб., принадлежавшее главе банковского отдела управления «К» ФСБ России Кириллу Черкалину и его близким. Такое решение приняла судья Оксана Мрыхина, передает корреспондент РБК.

«Конечно, буду обжаловать. Полагаю данное решение незаконным и необоснованным», — сказал адвокат Черкалина Владимир Михайлов.

Иск об изъятии имущества к полковнику, арестованному по делу о взятках и мошенничестве, подала Генпрокуратура. При обысках у семьи Черкалиных, а также в его служебном кабинете на Большой Лубянке, 12, нашли $72,75 млн, €8,5 млн, £4 тыс. и 810 млн руб. Помимо наличных, происхождение которых следствие пока в полной мере не объясняло, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства пять квартир, два загородных дома, шесть участков общей площадью 7 тыс. кв. м (в том числе в Барвихе), 14 нежилых помещений и два автомобиля.

«Общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005-го по 2019 год составил не более 55 млн руб.», — указывало надзорное ведомство.

В суде прокурор Илья Малофеев также предложил изъять у семьи Черкалиных более 40 наручных часов, в том числе Rolex, Patek Philippe, Breguet, многочисленные ювелирные украшения и брендовые сумки — общая цена всех этих предметов роскоши составляет около 50 млн руб. Уже в конце слушания Малофеев заявил, что прокуратура больше не претендует на жилье сестры полковника, Анастасии: выяснилось, что квартира на Мичуринском проспекте — это приватизированное муниципальное жилье.

Общество
Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству ₽6 млрд и запонки

Ответчиками по иску кроме самого Черкалина проходили его родители, сестра, две бывшие жены и мать одной из них. Сам полковник отказался участвовать в процессе. Но его адвокат Владимир Михайлов заявил, что Черкалин готов добровольно возместить государству почти всю изъятую наличность: он согласен с тем, что она получена из не предусмотренных законом источников. Также бывший сотрудник ФСБ готов к изъятию автомобилей Mercedes Benz, Porsche Cayenne, наручных часов и запонок, отметил адвокат. Частично с исковыми требованиями согласилась и бывшая жена полковника Дарья Первова, которой после брака достался еще один Porsche.

«Как ни странно, единственный человек, который в ходе суда признал незаконные доходы, — это сам Черкалин», — отметил прокурор, выступая в прениях. Бывшие и нынешние члены его семьи называли самые разные источники происхождения квартир и элитных часов на общую сумму порядка 200 млн руб.

Подарки отца

Родные экс-сотрудника ФСБ характеризовали его как человека скромного и аскетичного. Мать Черкалина Наталья заявила, что семья могла себе позволить не пользоваться материальной помощью сына-полковника. А когда однажды сын принес домой сумки со значительными суммами в валюте и отдал их на хранение родителям, он объяснил это служебной необходимостью.

Отец полковника Владимир (тоже сотрудник ФСБ в отставке — служил в погранвойсках) и дядя Александр рассказали, что несколько лет назад получили 45 млн наличными от своего отца, Ивана Черкалина. Деньги предназначались младшему сыну Владимиру, чтобы он «улучшил свои жилищные условия». «Отец в 1974 году уволился из армии, работал в Белгороде в гражданской обороне. В 1990-е трудился на трех-четырех работах. Трудовой стаж у него более 60 лет, у нашей матушки — более 40 лет. Я думаю, что они заработали эти деньги», — рассказал суду Александр Черкалин.

Братья вспомнили, что пятитысячные купюры, подаренные отцом, были сложены в три картонные коробки. У прокурора Ильи Малофеева это утверждение вызвало сомнения: «Вы когда-нибудь видели 45 млн руб. наличными? Знаете, как они выглядят и сколько весят?» — уточнил он у Александра Черкалина. «Нет, ни до, ни после я таких денег не видел», — ответил дядя полковника.

Бывший тесть Черкалина (отец его первой жены) Петр Орловский — высокооплачиваемый архитектор, указал на заседании один из представителей ответчика. Среди его работ — бизнес-терминал аэропорта Внуково, офис ОНЭКСИМ-банка, интерьеры квартир депутатов Мосгордумы и множество частных коттеджей в Подмосковье, так что гонорары вполне позволяли ему приобретать дорогостоящие квартиры и машины без помощи зятя.

В ответ на эти доводы прокурор отметил, что, несмотря на солидные заказы, которые получал Орловский, элитное жилье его семья начала приобретать только после знакомства его дочери с Черкалиным в 2010 году.

Ответчики также указывали на завышенную оценку стоимости квартир, участков, часов и украшений. Так, применительно к недвижимости прокурор ссылался на ее текущую кадастровую стоимость, а не на ту цену, за которую она покупалась.

Дело трех полковников

Бывший начальник 2-го (банковского) отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин был задержан в апреле этого года. Вместе с ним сотрудники собственной безопасности спецслужбы задержали бывших сотрудников того же отдела — Андрея Васильева и Дмитрия Фролова.

Полковникам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В 2012 году отдел занимался сопровождением дела бывшего вице-мэра Москвы Александра Рябинина, который обвинялся в вымогательстве у бизнесмена Сергея Гляделкина. Сотрудники ФСБ тоже начали угрожать потерпевшему Гляделкину, следует из версии следствия: они потребовали у бизнесмена долю в компании «Юрпромконсалтинг» стоимостью 490 млн руб. под страхом возбуждения дела на него самого. Отнятые у Гляделкина активы впоследствии ушли в офшор «Дарт Вейдер Энтерпрайзис», узнал РБК.

Черкалину также было предъявлено обвинение в получении взяток на $850 тыс. за действие или бездействие и общее покровительство в отношении некой коммерческой структуры в 2013–2015 годах. Одним из взяткодателей был экс-владелец банка «Транспортный» Александр Мазанов, а посредниками при передаче денег были экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян, сообщил «Коммерсантъ».

В августе полковников начали проверять на получение взятки в 1 млрд руб. при санации Балтийского банка в 2014 году, сообщили «Открытые медиа».

По тому же делу проверяли бывшего замглавы АСВ Валерия Мирошникова, уехавшего за рубеж.

Автор: Маргарита Алехина.
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter