Соглашение на казнь

49% россиян выступают за возвращение высшей меры наказания

С 2017 года число россиян, поддерживающих смертную казнь, выросло на 5%. Среди сторонников ее возвращения больше всего людей старше 55 лет со средним образованием и ниже

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Тенденция к снижению

Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра (есть у РБК). Однако начиная с 2002 года, когда было проведено первое такое исследование, число сторонников смертной казни медленно снижается.

Опрос Левада-центра был проведен 24–30 октября среди 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 регионов. Ответы измеряются в процентах, статистическая погрешность составила до 3,4%.

Небольшой «всплеск» количества сторонников казни в последнем опросе — это реакция на громкое убийство девочки в Саратове, сказал РБК заместитель директора Левада-центра Денис Волков. По его мнению, если власть не будет «обрабатывать» общественное мнение, то тенденция уменьшения сторонников казни сохранится и в будущем. «Я думаю, просто происходит привыкание к имеющемуся положению дел, — отметил социолог. — Когда я немного обсуждал эту тему на фокус-группах, люди не раз говорили, что у нас могут невинно осудить, поэтому возвращать казнь опасно». Но есть и те, кто придерживается противоположной точки зрения, согласно которой только жесткими мерами можно навести порядок в стране, отметил Волков.

Убийство в Саратове 9-летняя Елизавета Киселева пропала в начале октября, через несколько дней поисков ее нашли мертвой в гаражном массиве. В тот же день задержали подозреваемого, ему предъявлено обвинение в убийстве. Жители города собрались на стихийную акцию, требовали выдать им задержанного и не пропускали автомобиль с полицейскими. После убийства в Саратове Госдума провела на своей странице во «ВКонтакте» опрос о возвращении смертной казни. За возвращение казни высказались 78,3%, против — 18%, 3,5% выбрали вариант «другое». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что в Кремле вопрос о возвращении смертной казни не обсуждается. Против возвращения смертной казни выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Я сторонник того, что смертную казнь вводить не надо. Я противник того, чтобы лишать жизни людей», — сказала Матвиенко. При этом она отметила, что наказание за убийство ребенка должно быть самым жестким.

Кто выступает за возврат смертной казни

Чем старше респонденты, тем чаще они выступают за возвращение казни. Среди людей старше 55 лет ее сторонников 55%, в возрастной группе от 40 до 54 лет — 53%, от 25 до 39 — 46%, от 18 до 24 — 35%. Зависит поддержка смертной казни и от уровня образования опрошенных. Люди со средним образованием и ниже склонны поддерживать возвращение смертной казни чаще (53%), чем выпускники вузов (46%). Отчасти россияне старшего возраста выступают за смертную казнь, потому что до 1990-х годов она применялась в стране, предположил в разговоре с РБК Волков. «У старших поколений меньше понимания, а что еще можно сделать, как еще можно решать проблемы, если не ужесточением наказания», — добавил он.

С 2007 года заметно изменилось мнение россиян о том, за какие преступления можно казнить. Так, число сторонников казни за изнасилование несовершеннолетних выросло на 7%. По мнению Волкова, это произошло «под влиянием момента» — также на фоне историй об убийстве в Саратове и о сестрах Хачатурян.

Казнить за серийные убийства предлагают меньше респондентов, чем 12 лет назад, — 64 против 71%. Резко, на 12%, выросло число сторонников использования высшей меры применительно к осужденным за терроризм, на 10% увеличилось количество поддержавших казнь за коррупцию, на 5% — за госизмену и шпионаж.

За 12 лет изменилось и мнение россиян по поводу того, какими мерами можно добиться снижения преступности. На 6% меньше респондентов думают, что этого можно добиться ужесточением наказания. Число тех, кто уверен, что для этого полиция и правоохранительные органы должны работать эффективнее, выросло на 7%.

В начале ноября исследование на аналогичную тему провел фонд «Общественное мнение». Согласно его данным, смертную казнь сочли допустимой 69% россиян. Недопустимым смертный приговор посчитал 21% опрошенных. Больше всего респондентов решили, что преступника можно казнить за сексуальное преступление против несовершеннолетнего (68%), убийство (57%), терроризм (53%), изнасилование (52%) и распространение наркотиков (28%).

На тему смертной казни люди начинают размышлять, когда происходят какие-то резонансные преступления, отмечает политолог Александр Пожалов. Поэтому данные октябрьского опроса — после того как эта тема несколько недель побыла в центре эмоциональной общественной дискуссии — не вполне корректно сравнивать с последними доступными данными 2015 и 2017 годов.

Число сторонников казни за преступления в отношении детей выросло, так как это более эмоционально чувствительная тема для обычных людей, чем серийные убийства, уверен Пожалов. «Практически каждый респондент примеряет эту угрозу на своих детей и внуков, а сострадание к детям в нашем обществе более выражено, чем сострадание ко взрослым», — считает он.

«Из динамики за 12 лет я бы обратил еще внимание на самый большой (+10%) прирост сторонников смертной казни за коррупцию, — заметил Пожалов. — Это соответствует общему росту недовольства людей огромным имущественным расслоением между элитой и простыми людьми».