Новые долги улучшили ситуацию с выплатой старых

ЦБ обнародовал данные об уровне просрочки по розничным кредитам

Уровень просроченных долгов по кредитам населению упал ниже 5% — такого не было с весны 2013 года. Но это не гарантирует высокого качества банковских портфелей: просрочку размывают рост кредитования и передача долгов коллекторам

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

С начала 2019 года доля розничных кредитов с просроченными платежами сократилась на 0,6 процентного пункта, до 4,8%, на 1 октября, следует из данных ЦБ. Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года, хотя с тех пор кредитный портфель увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн руб. К плохим долгам Банк России относит ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней. К октябрю объем таких кредитов составил 811,8 млрд руб.

Какие кредиты россияне платят аккуратнее всего По кредитам, срок платежа которых наступил в сентябре 2019 года, уровень просроченной задолженности распределялся следующим образом: самая низкая просрочка зафиксирована по кредитам под залог жилья, кроме ипотеки — 2,3%;

доля плохих долгов по ипотеке на 1 октября составила 4,8%;

для автокредитов этот показатель находился на уровне 7,4%, с начала года рост составил 0,9 п.п.;

просрочка по кредитам наличными, кредитным картам и POS-кредитам, которые ЦБ классифицирует как «иные потребительские ссуды», на 1 октября была самой высокой — 7,9%.

Снижение доли просроченных долгов происходит на фоне роста долговой нагрузки россиян. Как сообщал ЦБ, она достигла 10,6% от уровня доходов — рекорда как минимум за семь лет. 3,7 млн граждан с 2017 года расплачиваются по долгам с помощью новых кредитов.

Охлаждение розничного кредитования — одна из официальных целей Банка России. Регулятор с 2018 года вводил повышенные коэффициенты риска по необеспеченным ссудам, а также по ипотеке с низким первоначальным взносом. Такой подход должен стимулировать банки выдавать более качественные ссуды, указывал ЦБ. С 1 октября 2019 года российские банки и МФО также обязаны учитывать долговую нагрузку клиента при выдаче беззалогового кредита или займа. Работа с более закредитованными клиентами стала для них менее выгодной. По прогнозам ЦБ, рост необеспеченного кредитования, в текущем году превышавший 20%, в 2020 году может замедлиться до 10%.

Почему нагрузка на граждан растет, а просрочка — нет

Снижение доли просроченной задолженности во многом обусловлено ростом банковских портфелей, считает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Балясова. На 1 октября объем выданных кредитов населению увеличился на 15% по сравнению с уровнем в начале года.

«Рост портфеля по факту привел к размыванию текущего уровня просрочки», — подчеркивает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Высокие темпы кредитования чисто арифметически способствуют снижению просрочки, так как «знаменатель показателя увеличивается быстрее, чем числитель», говорит и представитель ЦБ. На снижение показателя также влияет продажа банками долгов коллекторам, продолжает он.

Снижение доли неработающих кредитов связано и с повышением качества работы банков, и с упрощением процедур рефинансирования, добавляет первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Просрочка не показатель качества

Хотя уровень просроченной задолженности не растет, качество банковских портфелей ухудшилось, отмечало ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА». В первой половине 2019 года кредитные организации стали наращивать резервы по необеспеченным ссудам с небольшой просрочкой — в итоге стоимость риска (отношение созданных резервов под потери к размеру кредитного портфеля) выросла до 6,9%.

«Многие банки списывают невозвратные кредиты с баланса за счет сформированных резервов или переуступают проблемную задолженность коллекторским агентствам», — объясняет Балясова. По этим причинам показатель балансовой просрочки нельзя назвать исчерпывающим. Показатель доли просрочки практически никогда не отражает реального качества кредитного портфеля, соглашается директор департамента кредитных рисков банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич.

Насколько банки застрахованы от некачественных долгов Плохие долги сейчас зарезервированы на 92,1%, следует из данных ЦБ. Уровень сформированных банками резервов по просроченным кредитам с начала года снижается, но в среднем за год остается наиболее высоким с 2008 года (более ранних сведений регулятор не приводит).

Качество розничных портфелей банков остается удовлетворительным, утверждает представитель ЦБ. «Ранние индикаторы качества необеспеченных потребительских кредитов, предоставленных в 2019 году, указывают на увеличение рисков по сравнению с 2018 годом, однако остаются существенно ниже значений в 2015–2016 годах», — говорится в ответе регулятора на запрос РБК.

По мере замедления роста розничного кредитования просроченная задолженность будет увеличиваться, считает Хотимский. Балясова также считает, что рост проблемных долгов возможен в среднесрочной перспективе.