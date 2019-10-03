Эксперты сообщили об ухудшении качества кредитов в российских банках

Как портятся портфели банков
Увеличение стоимости риска, по оценке «Эксперт РА», свидетельствует, что платежное поведение российских заемщиков ухудшается: растет уровень дефолтности новых выдач. Агентство указывает, что с прошлого года банки стали активнее наращивать средства на покрытие плохих кредитов. К июлю этого года средние резервы на покрытие ссуд с просрочкой свыше 90 дней достигли 145%, что на 28 п.п. выше значений на начало 2018 года. Но активнее всего игроки увеличивали резервы по ссудам с небольшой просрочкой, до 90 дней, указывают аналитики.
С 1 октября российские банки будут обязаны выдавать кредиты с учетом показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков — чем он выше, тем выше надбавки к коэффициентам риска. Новый подход будет применяться при расчете нагрузки на капитал — выдача ссуд слишком закредитованным клиентам станет менее выгодной для банков.
В банках говорят, что первые признаки ухудшения потребкредитования уже есть, отмечает старший директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Александр Данилов: «Рост стоимости риска может быть фактором торможения для потребкредитования даже в большей степени, чем ПДН. Эффект от ПДН тоже будет, но его недостаточно для сильного торможения роста потребкредитования, поскольку банки пока зарабатывают достаточно прибыли, чтобы компенсировать влияние мер ЦБ на капитал». Из-за этого банки могут начать закручивать гайки при выдаче кредитов.
«В первом полугодии действительно наблюдался рост стоимости риска в розничном кредитовании — примерно в полтора раза по сравнению с первым полугодием прошлого года», — отметил и руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Он, однако, связал это с формированием оценочных резервов в соответствии с новым подходом к составлению банковской отчетности (МСФО 9).
- Многие игроки столкнулись с ухудшением состояния кредитных портфелей начиная с прошлого года, говорит директор департамента кредитных рисков банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич.
- «Мы также видели повышение показателя стоимости риска розничных продуктов в целом по рынку», — соглашается член правления банка «Открытие» Ирина Кремлева. Но, по ее словам, говорить о снижении платежной дисциплины россиян пока преждевременно.
- Стоимость риска действительно росла, отмечает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. «Пока это не связано с увеличением вероятности дефолта. Скорее со снижением эффективности взыскания. В случае проблем у клиентов с большим суммарным долгом взыскивать становится сложнее», — поясняет он.
- У ВТБ не происходит роста показателя стоимости риска, сообщил представитель банка. В сегменте кредитов физическим лицам CoR в первом полугодии 2019 года составил 1,7% против 2% годом ранее, добавил он.
- Сбербанк отказался от комментариев. Остальные кредитные организации из топ-20 не ответили на запрос РБК.