Эксперты сообщили об ухудшении качества кредитов в российских банках

Стоимость риска по беззалоговым потребительским кредитам выросла, сообщило агентство «Эксперт РА». Этот индикатор свидетельствует об ухудшении портфелей банков

Фото: Андрей Любимов / РБК

В первой половине 2019 года российские банки снизили качество выдаваемых потребкредитов. Хотя уровень просрочки по таким ссудам не растет, появились ранние индикаторы ухудшения ситуации, пишут в обзоре аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Банки стали активнее наращивать резервы по необеспеченным ссудам с небольшой просрочкой, что повлияло на стоимость риска. Это выявил опрос и подтверждает отчетность 20 крупнейших игроков по объему розничного портфеля.

Стоимость риска (cost of risk, CoR) — показатель, который определяется как сумма резервов под кредитные потери в отношении к размеру кредитного портфеля.За последние два с половиной года он вырос на 0,6 п.п., до 6,9%.

«Стоимость риска медленно, но устойчиво растет последние два с половиной года. Поскольку показатель отражает создание резервов, а резервы — тот самый риск, CoR хорошо иллюстрирует негативный тренд», — отмечает старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин.