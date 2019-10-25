Саммита три года ждать

Встречи глав России и стран Африки решено проводить регулярно

Первый в истории саммит России и стран Африки завершился подписанием соглашений на $12,5 млрд. Развитие отношений будет зависеть от бизнес-климата, уровня доверия и преодоления языковых барьеров, рассказали участники форума

Фото: Фото: Фонд Росконгресс

Политические итоги

По замыслу организаторов, саммит должен был придать импульс развитию всего комплекса связей России с Африкой. Президент Владимир Путин называл его «отправной точкой для выстраивания справедливых партнерских отношений». Африканские лидеры были настроены аналогично. «Это первая ласточка и первая веха на нашем совместном пути», — заявил на пленарном заседании в четверг, 24 октября президент Намибии Хаге Готтфрид Гейнгоб, выразив часто звучавшую мысль.

Одним из итогов стало решение России и стран Африки встречаться в таком же формате раз в три года (под названием «Форум партнерства Россия — Африка»). Раз в год будут проходить консультации министров иностранных дел России и африканских государств, являющихся действующими, предыдущими и будущими председателями Африканского союза (объединяет все 55 стран континента). Среди практических результатов — решение государства Сан-Томе и Принсипи впервые отправить в Россию посла, о чем «РИА Новости» сообщила министр иностранных дел Элза Пинту.

«Все было организовано на высшем уровне», — оценил первую встречу в беседе с РБК представитель МИД Анголы. По его словам, мероприятие в Сочи во многих аспектах оказалось даже лучше, чем встреча африканских лидеров в японской Йокогаме, которая прошла в августе под эгидой Токийской международной конференции по развитию Африки. Свои форумы с Африкой проводят и Европейских союз, и США, и Китай.

Саммит, организатором которого является «Росконгресс», стал одним из самых дорогих мероприятий последних 10 лет — его проведение обошлось более чем в 4,5 млрд руб.

Основные цели саммита были достигнуты, рассказал РБК заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. По его наблюдениям, в Сочи у многих делегаций были определенный подъем и надежда на то, что участие России может создать необходимые условия для прогресса по многим политическим направлениям. Этому способствовала и состоявшаяся накануне саммита встреча президента России с президентом Турции, на которой им удалось договориться об урегулировании ситуации на севере Сирии. Это, по мнению Бакланова, подтолкнуло многих лидеров африканских стран к пониманию того, что Россия может выступать в роли медиатора.

Экономические итоги

Участники саммита не раз отмечали, что пока товарооборот России с африканскими странами довольно низкий. За 2018 год он составил $20,4 млрд, из них $17,4 млрд приходится на российский экспорт, следует из данных ФТС России. За два дня в Сочи было заключено контрактов на 800 млрд руб. (около $12,5 млрд), подвел итоги советник президента России Антон Кобяков. Большинство из подписанных документов — меморандумы о сотрудничестве. Среди них рамочное соглашение, подписанное ВЭБ.РФ, РЭЦ, Сбербанком и компанией Gemcorp Capital LLP, о создании механизма финансирования торговли между Россией и странами Африки на сумму $5 млрд. Оно направлено на создание инфраструктуры для продвижения российского экспорта и обеспечения финансирования поставок российских товаров на Африканский континент.

О первых проектах объявило созданное месяц назад Международное агентство суверенного развития, председателем наблюдательного совета которого стал бизнесмен Константин Малофеев. Агентство привлечет более $2,5 млрд для стран Африки и станет консультантом правительств Нигера, Гвинеи и Демократической Республики Конго. По оценке бизнесмена, все задачи на саммите агентство выполнило.

Саммит стал возможностью для государств и крупных компаний обсудить актуальные проблемы, и подвести конкретные итоги сложно, сказал РБК заместитель министра природных ресурсов и экологии, руководитель Роснедр, сопредседатель российско-эфиопской межправительственной комиссии Евгений Киселев: «Каждая из делегаций решает свои вопросы. Что касается бизнеса, то на саммите у больших компаний появляется возможность договориться о ключевых аспектах своей деятельности». Он также отметил важность подписанного в среду соглашения между «Росатомом» и Эфиопией, которое «повлечет за собой создание ядерного проекта в Эфиопии». Ранее власти страны выражали намерение в течение десяти лет построить АЭС малой мощности.

Опрошенные РБК участники форума также отмечали перспективность развития отношений. «Саммит для нас — отличная возможность провести встречи с потенциальными бизнес-партнерами», — сказал РБК президент компаний SARPD Oil и Eco Oil Energy, бизнесмен из Конго Клод Уилфред Этока. Член ангольской делегации сказал РБК, что был достигнут консенсус по некоторым вопросам. «На мой взгляд, нам выгодно, чтобы [молодежь Анголы] получала образование в России», — сказал он. «Российское образование — очень ценный ресурс, который позволит поднять человеческий капитал в африканских странах на новый уровень», — сказал РБК советник в Министерстве финансов Конго Бернар Газо.

Интерес для африканских инвесторов представляли и военные компании, которые продемонстрировали модели военной техники перед павильоном саммита. «Нам интересны разработки в сфере обеспечения безопасности, например дроны, мы также обсудили возможности сотрудничества с «Рособоронэкспортом». Надеюсь, что в будущем я смогу привезти в Россию делегацию бизнесменов, чтобы заключить контракты», — сказал РБК исполнительный директор нигерийской компании Professional Business Solutions Анатолий Адевон.

Что будет после саммита

Одной из главных проблем в сотрудничестве с Россией африканские бизнесмены назвали бизнес-климат. Его нужно развивать и в России, и в Африке, сказал РБК Муса Туре из Малийского бюро по привлечению инвестиций. «В России мы часто сталкиваемся с тем, что компании не смотрят на африканский бизнес всерьез или не желают предлагать льготные условия для сделок, в частности в сфере транспортной авиации. Но надеюсь, что эти препятствия будут преодолены со временем», — сказал финансист Хампфри Ориаки из нигерийской компании PAC Capita. Другой причиной, тормозящей развитие отношений, является низкий уровень информированности о достоинствах России. «Многие в Африке не знают о преимуществах взаимодействия с Россией, а это страна с очень сильным политическим влиянием, хорошим образованием и устойчивой экономикой», — сказал РБК собеседник в ангольской делегации.

У России совсем мало времени для восстановления своих позиций в Африке: на смену старым африканским элитам, учившимся в вузах Советского Союза, приходят государственные чиновники, которые получили образование в США, ЕС и Китае, предупредили эксперты дискуссионного клуба «Валдай».





В финансовой сфере в числе факторов, сдерживающих развитие сотрудничества российских институтов со странами Африки, глава ВТБ Андрей Костин назвал косвенные риски из-за американских санкций. Это, в частности, касается услуг по размещению госдолга африканских стран. «У нас здесь есть серьезные конкуренты — это прежде всего американские банки. Не всегда они ведут добросовестную конкуренцию, часто ссылаются на нашу санкционность, хотя вы видите по тем же российским облигациям, что наша санкционность не мешает нам размещать облигации. Тем не менее существует достаточно жесткая конкуренция, достаточно много сделок в процессе, большое число государств будет размещать облигации. Тяжелая будет конкуренция», — сказал он РБК.

Еще одной проблемой бизнесмены назвали языковой порог. «Мало кто среди бизнесменов говорит по-английски. Это очень усложняет коммуникацию», — сказал РБК финансист Ориаки. «Первоочередная проблема — это язык, так как представители частного сектора должны активнее разговаривать», — согласился Муса Туре.

Африка с недавних пор заметный участник мировой политики и экономики, но экономики трофейно-ресурсной, к тому же в отличие от других частей мира она со времен деколонизации так и не была устойчиво распределена по сферам влияния, и продолжать игнорировать такое положение вещей со стороны России нерационально, сказал РБК председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. При этом развитие экономических связей с Африкой сейчас в меньшей степени является российском государственным проектом, а в большей — проектом частного бизнеса. «Государство, как неуклюжий игрок, там не преуспеет, но оно может создать условия для своих флибустьеров. Это адекватный нынешнему положению дел подход и уникальный для российской политики, обычно все происходит наоборот», — отметил Лукьянов. Соответственно, и дальнейшее развитие связей в большей степени зависит от самих предпринимателей, чем от государства.