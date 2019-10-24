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Политика ,  
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Инвестор Малофеев пообещал африканским странам $2,5 млрд
Созданное в сентябре Международное агентство суверенного развития привлечет более $2,5 млрд для стран Африки. Оно стало консультантом правительств Нигера, Гвинеи и Демократической Республики Конго
Константин Малофеев (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

На завершающемся 24 октября в Сочи первом саммите «Россия — Африка» Международное агентство суверенного развития (IASD) сообщило, что стало консультантом правительств трех африканских стран — Нигера, Гвинеи и Демократической Республики Конго. Об этом говорится в релизе агентства (есть в распоряжении РБК). Агентство привлечет $2,5 млрд, которые пойдут на финансирование строительства нефтепровода протяженностью около 1300 км в Нигере, развитие транспортной инфраструктуры и железных дорог в Гвинее и ДР Конго.

Главой наблюдательного совета IASD стал предприниматель и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. Задачей агентства, как указано в его материалах, является содействие правительствам развивающихся стран, прежде всего государствам африканского континента в проведении экономических реформ, привлечении инвестиций на международных финансовых рынках и раскрытии потенциала повышения акционерной стоимости крупнейших корпораций региона.

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В разговоре с РБК Малофеев отказался разглашать источники средств на финансирование заявленных проектов, сославшись на специфику и ответственность роли IASD как консультанта. При этом бизнесмен отметил, что намерен сконцентрироваться на привлечении инвестиций прежде всего в такие сферы, как транспортная инфраструктура и энергетика. «Эти сферы — ключевые для развития Африки, и в данном случае [контракт IASD] мы работаем по обоим направлениям», — пояснил предприниматель.

В ближайшем будущем список стран — клиентов IASD пополнится, выразил надежду Малофеев: «У нас идут переговоры с другими странами, о деталях которых, к сожалению, в силу высокого объема задач мы не успели объявить на форуме». Он добавил, что рассматривает возможность открытия офисов IASD в Африке, хотя конкретных договоренностей по этому вопросу достигнуто не было.

IASD, по словам главы набсовета, руководствуется при выборе клиентов двумя принципами. Во-первых, это соотношение долга страны к ВВП, который должен быть низким. «Мы смотрим на те страны, у которых есть большой потенциал с точки зрения привлечения долга», — сказал он. Во-вторых, IASD предпочитает работать с государствами, которые нацелены на суверенную модель развития. «Это страны, чьи руководители уверенно смотрят на собственные перспективы и настроены на экономическую самостоятельность. Страны, которые лишены такой самостоятельности, полностью зависят от МВФ», — пояснил инвестор.

Ранее Малофеев сообщал РБК, что первой сделкой, о которой будет объявлено, станет организация размещения суверенного долга до $500 млн для одной из африканских стран (какой, собеседник РБК не уточнил). Фактическое размещение Малофеев планировал провести до конца 2019-го или в начале 2020 года. Общий долговой потенциал африканских стран Малофеев оценивал на уровне до $200 млрд.

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Выступая на форуме 23 октября, Малофеев заметил, что «колоссальные запасы Африки стоят порядка почти $4 трлн, однако эти средства не используются африканскими странами». По мнению главы группы «Царьград», африканские страны должны снизить зависимость от западных институтов и корпораций и опираться на собственные инвестиции, в том числе путем выпуска гособлигаций и создания суверенных фондов.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Африка, инвестиции, Константин Малофеев, госдолг
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