Инвестор Малофеев пообещал африканским странам $2,5 млрд

Созданное в сентябре Международное агентство суверенного развития привлечет более $2,5 млрд для стран Африки. Оно стало консультантом правительств Нигера, Гвинеи и Демократической Республики Конго

Константин Малофеев (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

На завершающемся 24 октября в Сочи первом саммите «Россия — Африка» Международное агентство суверенного развития (IASD) сообщило, что стало консультантом правительств трех африканских стран — Нигера, Гвинеи и Демократической Республики Конго. Об этом говорится в релизе агентства (есть в распоряжении РБК). Агентство привлечет $2,5 млрд, которые пойдут на финансирование строительства нефтепровода протяженностью около 1300 км в Нигере, развитие транспортной инфраструктуры и железных дорог в Гвинее и ДР Конго.

Главой наблюдательного совета IASD стал предприниматель и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. Задачей агентства, как указано в его материалах, является содействие правительствам развивающихся стран, прежде всего государствам африканского континента в проведении экономических реформ, привлечении инвестиций на международных финансовых рынках и раскрытии потенциала повышения акционерной стоимости крупнейших корпораций региона.

В разговоре с РБК Малофеев отказался разглашать источники средств на финансирование заявленных проектов, сославшись на специфику и ответственность роли IASD как консультанта. При этом бизнесмен отметил, что намерен сконцентрироваться на привлечении инвестиций прежде всего в такие сферы, как транспортная инфраструктура и энергетика. «Эти сферы — ключевые для развития Африки, и в данном случае [контракт IASD] мы работаем по обоим направлениям», — пояснил предприниматель.

В ближайшем будущем список стран — клиентов IASD пополнится, выразил надежду Малофеев: «У нас идут переговоры с другими странами, о деталях которых, к сожалению, в силу высокого объема задач мы не успели объявить на форуме». Он добавил, что рассматривает возможность открытия офисов IASD в Африке, хотя конкретных договоренностей по этому вопросу достигнуто не было.