Экономика , 23 окт, 13:16
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Гости форума «Россия — Африка» в Сочи. Фоторепортаж
В Сочи стартовал первый саммит и экономический форум «Россия — Африка». На него приглашены руководители всех африканских государств и главы крупнейших организаций. Гости форума — в фоторепортаже РБК
Председательствуют на форуме президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси
Форум и саммит проходят в парке науки и искусства «Сириус»
43 африканские страны представлены на уровне глав государств и премьер-министров, а 11 — вице-премьерами, главами министерств и послами
Саммит и форум продлятся два дня — 23 и 24 октября
Участники форума у стенда концерна «Калашников»
Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев (четвертый слева), глава совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев (второй справа) и гости форума
На форуме могут заключить серию соглашений, например, Руанда рассчитывает на межправительственное соглашение о строительстве Центра ядерной науки и технологий
Стенд холдинга «Вертолеты России»
Президент Республики Джибути Исмаил Омар Гелле
Стенд Международного года Периодической таблицы химических элементов
Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо (в центре)
Это первый масштабный форум и саммит «Россия — Африка», организовать его предложил в 2018 году Владимир Путин
На пленарном заседании Владимир Путин заявил, что общая сумма долгов, которые Россия простила африканским странам, составляет более $20 млрд