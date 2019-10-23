В Сочи стартовал первый саммит и экономический форум «Россия — Африка». На него приглашены руководители всех африканских государств и главы крупнейших организаций. Гости форума — в фоторепортаже РБК

Председательствуют на форуме президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси Форум и саммит проходят в парке науки и искусства «Сириус» 43 африканские страны представлены на уровне глав государств и премьер-министров, а 11 — вице-премьерами, главами министерств и послами Саммит и форум продлятся два дня — 23 и 24 октября Участники форума у стенда концерна «Калашников» Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев (четвертый слева), глава совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев (второй справа) и гости форума На форуме могут заключить серию соглашений, например, Руанда рассчитывает на межправительственное соглашение о строительстве Центра ядерной науки и технологий Стенд холдинга «Вертолеты России» Президент Республики Джибути Исмаил Омар Гелле Стенд Международного года Периодической таблицы химических элементов Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо (в центре) Это первый масштабный форум и саммит «Россия — Африка», организовать его предложил в 2018 году Владимир Путин На пленарном заседании Владимир Путин заявил ​, что общая сумма долгов, которые Россия простила африканским странам, составляет более $20 млрд