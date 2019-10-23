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Экономика ,  
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Гости форума «Россия — Африка» в Сочи. Фоторепортаж
В Сочи стартовал первый саммит и экономический форум «Россия — Африка». На него приглашены руководители всех африканских государств и главы крупнейших организаций. Гости форума — в фоторепортаже РБК
Фото: Кирилл Кухмарь / фотохост-агентство ТАСС
Председательствуют на форуме президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси
Фото: Антон Новодережкин / фотохост-агентство ТАСС
Форум и саммит проходят в парке науки и искусства «Сириус»
Фото: Егор Алеев / фотохост-агентство ТАСС
43 африканские страны представлены на уровне глав государств и премьер-министров, а 11 — вице-премьерами, главами министерств и послами
Фото: Кирилл Кухмарь / фотохост-агентство ТАСС
Саммит и форум продлятся два дня — 23 и 24 октября
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Участники форума у стенда концерна «Калашников»

Фото: Евгений Пудовкин / РБК
Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев (четвертый слева), глава совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев (второй справа) и гости форума
Фото: Егор Алеев / фотохост-агентство ТАСС
На форуме могут заключить серию соглашений, например, Руанда рассчитывает на межправительственное соглашение о строительстве Центра ядерной науки и технологий
Фото: Евгений Пудовкин / РБК
Стенд холдинга «Вертолеты России»
Фото: Евгений Пудовкин / РБК
Президент Республики Джибути Исмаил Омар Гелле
Фото: Кирилл Кухмарь / фотохост-агентство ТАСС
Стенд Международного года Периодической таблицы химических элементов
Фото: Евгений Пудовкин / РБК
Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо (в центре)
Фото: Евгений Пудовкин / РБК
Это первый масштабный форум и саммит «Россия — Африка», организовать его предложил в 2018 году Владимир Путин
Фото: Гавриил Григоров / фотохост-агентство ТАСС
На пленарном заседании Владимир Путин заявил​, что общая сумма долгов, которые Россия простила африканским странам, составляет более $20 млрд
Автор: Евгений Пудовкин
При участии: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, форум, Африка
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Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки
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