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Саммит «Россия — Африка» попал в тройку самых дорогих событий за 10 лет
Мероприятие на высшем уровне обошлось российскому бюджету дороже Петербургского экономического форума и других инвестиционных форумов
Фото: Елена Игнатьева / photo.roscongress.org

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось государству более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК. Фонд «Росконгресс», который выступает в качестве организатора Петербургского экономического форума и большинства других экономических форумов под управлением государства, подписал два контракта с Минфином — один в июне, по нему был фактически выплачен 291 млн руб., после чего контракт был расторгнут, второй — за неделю до саммита. По этому контракту министерство заплатит фонду 4 млрд руб. Директор департамента развития и проведения значимых мероприятий администрации Сочи Светлана Батяйкина ранее говорила «РИА Новости», что подготовка мероприятия заняла девять месяцев.

«Росконгресс» обеспечивает проведение саммита «под ключ»: арендует и оформляет площадки, обеспечивает техническое сопровождение, медобслуживание, размещение и питание участников саммита, уборку, фото- и видеосъемку мероприятий, предоставляет услуги переводчиков, обеспечивает изготовление полиграфической и сувенирной продукции, а также информационное сопровождение мероприятия и культурную программу.

Еще почти 128 млн руб. на проведение саммита потратила местная электросетевая компания ПАО «Кубаньэнерго». Она заключила девять контрактов на поставку силовых кабелей, материалов и аренду источников бесперебойного питания для форума. Кто стал поставщиком, неизвестно — на сайте госзакупок эта информация скрыта.

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Гости форума «Россия — Африка» в Сочи. Фоторепортаж

«Росконгресс» проводит саммит на существующей инфраструктуре — в парке науки и искусства «Сириус», который расположен в здании бывшего главного медиацентра Олимпиады 2014 года.

РБК направил запрос в «Росконгресс».

За последние десять лет это одно из самых дорогих мероприятий, оплаченных государством. Дороже обошлись только проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году — им также занимался фонд «Росконгресс», который получил за это 4,85 млрд руб., и саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году. За его проведение «Росконгресс» получил от Минфина 4,17 млрд руб. ($133,5 млн на день подписания контракта, в то время как сумма двух контрактов на проведение саммита «Россия — Африка» составила $66,6 млн). На фестивале молодежи и студентов, который продолжался девять дней, было на порядок больше участников и волонтеров, чем на саммите «Россия — Африка», свидетельствуют данные заключенных контрактов.

Для сравнения: проведение ПМЭФа в 2019 году обошлось примерно в 2 млрд руб., считала Русская служба Би-би-си. За проведение двухдневного инвестфорума в Сочи, не считая спонсорских контрактов, «Росконгресс» получил 42 млн руб. Проведение в 2019 году в Санкт-Петербурге 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации обошлось властям города и Ростуризму в 450 млн руб. (около $6,86 млн), организацией также занимался «Росконгресс». Проведение в Петербурге в 2015 году шестой сессии Конференции государств — участников Конвенции ООН против коррупции стоило 457,1 млн руб. (почти $7,5 млн по среднегодовому курсу).

Автор: Дада Линделл
При участии: Анна Левинская
Теги: Африка, инвестиции, «Росконгресс», Госзакупки
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