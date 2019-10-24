Мероприятие на высшем уровне обошлось российскому бюджету дороже Петербургского экономического форума и других инвестиционных форумов

Фото: Елена Игнатьева / photo.roscongress.org

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось государству более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК. Фонд «Росконгресс», который выступает в качестве организатора Петербургского экономического форума и большинства других экономических форумов под управлением государства, подписал два контракта с Минфином — один в июне, по нему был фактически выплачен 291 млн руб., после чего контракт был расторгнут, второй — за неделю до саммита. По этому контракту министерство заплатит фонду 4 млрд руб. Директор департамента развития и проведения значимых мероприятий администрации Сочи Светлана Батяйкина ранее говорила «РИА Новости», что подготовка мероприятия заняла девять месяцев.

«Росконгресс» обеспечивает проведение саммита «под ключ»: арендует и оформляет площадки, обеспечивает техническое сопровождение, медобслуживание, размещение и питание участников саммита, уборку, фото- и видеосъемку мероприятий, предоставляет услуги переводчиков, обеспечивает изготовление полиграфической и сувенирной продукции, а также информационное сопровождение мероприятия и культурную программу.

Еще почти 128 млн руб. на проведение саммита потратила местная электросетевая компания ПАО «Кубаньэнерго». Она заключила девять контрактов на поставку силовых кабелей, материалов и аренду источников бесперебойного питания для форума. Кто стал поставщиком, неизвестно — на сайте госзакупок эта информация скрыта.

«Росконгресс» проводит саммит на существующей инфраструктуре — в парке науки и искусства «Сириус», который расположен в здании бывшего главного медиацентра Олимпиады 2014 года.