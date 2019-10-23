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Какие контракты заключили на форуме «Россия — Африка»
В Сочи проходит первый форум «Россия — Африка». Какие контракты российские компании заключили со своими африканскими партнерами — в обзоре РБК
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Международная торговля

  • ВЭБ.РФ, РЭЦ, Сбербанк и компания Gemcorp Capital LLP подписали рамочное соглашение о создании механизма финансирования торговли между Россией и странами Африки на сумму $5 млрд. Оно направлено на создание инфраструктуры для продвижения российского экспорта и обеспечения финансирования поставок российских товаров на Африканский континент. Планируется в том числе оказывать финансовую и консультационную поддержку проектам российских экспортеров.

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Гости форума «Россия — Африка» в Сочи. Фоторепортаж

ТЭК

  • ВЭБ, РЭЦ, Афрэксимбанк и Национальная нефтяная компания «Конго» (SNPC) подписали меморандум о сотрудничестве по проекту строительства трубопровода в Республике Конго, который соединит глубоководный порт Пуэнт-Нуар с терминалом Малоуку и промежуточным терминалом в Лутете. Его расчетная мощность составит 2,1 млн тонн в год, период эксплуатации — не менее 40 лет. Нефтепродукты будут поставляться не только в Республику Конго, но и в Демократическую Республику Конго и Центрально-Африканскую Республику. Планируется реализовать проект за три года.
  • ВЭБ.РФ, РЭЦ и марокканская компания MYA Energy подписали меморандум о сотрудничестве, в котором говорится о возможности финансирования строительства нефтеперерабатывающего завода в Марокко. Финансирование проекта будет осуществляться по схеме межбанковского кредитования. Представитель ВЭБ.РФ рассказал РБК, что бюджет всего проекта может достичь €2 млрд, а начальный этап его реализации — €500 млн. ВЭБ.РФ готов предоставить до €425 млн.

Политика
Россия включилась в борьбу за Африку

  • Россия и Эфиопия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в использовании атомной энергии в мирных целях. Министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия Кума заявил, что страна хочет в ближайшие десять лет построить АЭС малой мощности (до 400 МВт, с двумя блоками по 200 МВт).
  • «Росгеология» заключила соглашение об условиях технического взаимодействия с Советом горнодобывающей промышленности и углеводородного сырья Руанды. Оно подразумевает работы «Росгеологии» по созданию лабораторного комплекса. Кроме того, российские геологи проведут разведку озера Киву для определения углеводородного потенциала.
  • «Росгеология» подписала меморандум с Министерством минеральных ресурсов Южного Судана, подразумевающий сотрудничество в создании системы управления этими ресурсами, в том числе совершенствование кадастровой службы и информцентра.

ИТ

  • Концерн «Автоматика» из корпорации «Ростех» подписал контракт с сотовым оператором из Анголы Movicel S.A. о защите ИТ-инфраструктуры компании. Специалисты из России уже провели аудит оператора, теперь найденные уязвимости будут устранены.

Транспорт

  • «Трансмашхолдинг» заключил соглашение с Египетскими национальными железными дорогами о поставке 1300 пассажирских вагонов на сумму более €1 млрд. Первые поставки должны пройти уже в декабре. Соглашение также подразумевает сборку вагонов из российских деталей на территории Венгрии. Финансирование проекта взял на себя венгерский Hungarian Export-Import Bank Plc.
Теги: Африка, Россия
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