Бизнес , 23 окт, 17:37
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Какие контракты заключили на форуме «Россия — Африка»
В Сочи проходит первый форум «Россия — Африка». Какие контракты российские компании заключили со своими африканскими партнерами — в обзоре РБК
Международная торговля
- ВЭБ.РФ, РЭЦ, Сбербанк и компания Gemcorp Capital LLP подписали рамочное соглашение о создании механизма финансирования торговли между Россией и странами Африки на сумму $5 млрд. Оно направлено на создание инфраструктуры для продвижения российского экспорта и обеспечения финансирования поставок российских товаров на Африканский континент. Планируется в том числе оказывать финансовую и консультационную поддержку проектам российских экспортеров.
ТЭК
- ВЭБ, РЭЦ, Афрэксимбанк и Национальная нефтяная компания «Конго» (SNPC) подписали меморандум о сотрудничестве по проекту строительства трубопровода в Республике Конго, который соединит глубоководный порт Пуэнт-Нуар с терминалом Малоуку и промежуточным терминалом в Лутете. Его расчетная мощность составит 2,1 млн тонн в год, период эксплуатации — не менее 40 лет. Нефтепродукты будут поставляться не только в Республику Конго, но и в Демократическую Республику Конго и Центрально-Африканскую Республику. Планируется реализовать проект за три года.
- ВЭБ.РФ, РЭЦ и марокканская компания MYA Energy подписали меморандум о сотрудничестве, в котором говорится о возможности финансирования строительства нефтеперерабатывающего завода в Марокко. Финансирование проекта будет осуществляться по схеме межбанковского кредитования. Представитель ВЭБ.РФ рассказал РБК, что бюджет всего проекта может достичь €2 млрд, а начальный этап его реализации — €500 млн. ВЭБ.РФ готов предоставить до €425 млн.