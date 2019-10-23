В Сочи проходит первый форум «Россия — Африка». Какие контракты российские компании заключили со своими африканскими партнерами — в обзоре РБК

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Международная торговля

ВЭБ.РФ, РЭЦ, Сбербанк и компания Gemcorp Capital LLP подписали рамочное соглашение о создании механизма финансирования торговли между Россией и странами Африки на сумму $5 млрд. Оно направлено на создание инфраструктуры для продвижения российского экспорта и обеспечения финансирования поставок российских товаров на Африканский континент. Планируется в том числе оказывать финансовую и консультационную поддержку проектам российских экспортеров.

ТЭК