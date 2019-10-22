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Одежда и опора
Росстат представил данные о финансовом положении отечественных домохозяйств
Доля российских семей, чьих доходов хватает только на еду и одежду, выросла в 2019 году до 49,4%, сообщил Росстат. Рост произошел за счет сокращения доли самых бедных россиян, которым денег хватает только на питание, до 14,1%
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Доля российских семей, чьих финансовых ресурсов хватает только на покупку еды и одежды, а на товары длительного пользования (компьютер, холодильник, стиральную машину, мебель и так далее) уже не хватает, в 2019 году увеличилась, следует из данных Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за первый и второй кварталы текущего года.

  • В первом квартале 2019 года денег на еду и одежду хватало 49,2% российских семей, что оказалось на 0,2 процентного пункта больше соответствующего показателя предыдущего года.
  • Во втором квартале их доля продолжила расти и составила уже 49,4%, что на 0,6 процентного пункта выше, чем годом ранее, и превосходит результат первого квартала (см. инфографику).

Таким образом, доля российских семей, сообщивших, что у них нет финансовой возможности приобретать товары длительного пользования, а денег хватает только на еду и одежду, растет в текущем году уже два квартала подряд как в поквартальном, так и в годовом выражении.

Вместе с тем доля домохозяйств, которые могут позволить себе еду, одежду, товары длительного потребления, но покупка автомобиля, квартиры или дачи вызывает затруднения, также увеличилась в 2019 году: в первом квартале — на 1,9 п.п., до 31,7%, а во втором — на 2 п.п., до 32,6%.

Это положительная тенденция, утверждают в Росстате: перераспределение происходит за счет сокращения доли наименее обеспеченных групп населения и их перехода в группы с более высокими доходами, объяснили в ведомстве.

Категория домохозяйств, сообщивших, что их доходы полностью уходят на приобретение продуктов питания и одежды, остается самой многочисленной, следует из данных госстатистики. Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, — среди семей, состоящих только из неработающих пенсионеров (58,8%), многодетных семей (56,1%) и неполных семей (53,9%), следует из данных за второй квартал.

В региональном разрезе самая высокая доля семей, которым денег хватает только на еду и одежду, зафиксирована в Ингушетии (78,8%) и Чувашии (70,6%), а также в Ненецком автономном округе (69,7%) и Краснодарском крае (69,2%).

Психологический аспект

Статистика финансового положения домохозяйств представлена в рамках исследования Росстата «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств». Исследование проводится уже более 15 лет и охватывает 48 тыс. домохозяйств. Каждое из обследуемых домохозяйств в течение двух недель ведет дневниковые записи, которые представляют собой подробный ежедневный учет всех денежных расходов. По окончании квартала осуществляется опрос всех членов домашних хозяйств.

Исследование имеет «субъективно-психологический аспект», заметили в статистическом ведомстве. При ответе на вопросы отдельные домохозяйства ориентируются на покупку товаров длительного пользования, другие — связывают свои потребности с оплатой единовременных услуг (бракосочетание, рождение и т.п.), третьи — акцентируют внимание на выплате кредитов. «Важно и то, что на самооценку финансового положения домохозяйства в текущем периоде значительное влияние оказывают единовременные крупные покупки, сделанные ранее и требующие привлечения дополнительных средств (сбережения, займы, кредиты)», — отметили в Росстате.

Положение самых бедных улучшилось

Доля российских семей, сообщивших, что их доходов хватает только на еду и одежду, увеличилась за счет сокращения доли самых малообеспеченных категорий домохозяйств, отметили в Росстате.

Респондентов, сообщивших, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, стало меньше в 2019 году — их доля стабильно сокращается:

  • В первом квартале 2019 года 15,2% российских семей сообщили, что их финансовые возможности позволяют приобрести только продукты питания (в первом квартале 2018 года таких было 16,7%). Во втором квартале 2019 года доля таких семей опустилась до 14,1% против 16,1% год назад.
  • В квинтиле с минимальными доходами — первая доходная группа — произошло существенное сокращение тех, кому не хватает на еду (с 4 до 1,8%), сообщили в Росстате. Одновременно в этой же группе выросла доля тех, кому денег на еду хватает, но есть затруднения с покупкой одежды и оплатой ЖКХ — здесь рост составил 3,7 п.п.
  • Больше всего домохозяйств, сообщивших, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды уже затруднительна, находятся в Республике Алтай, во втором квартале 2019 года таких было 37%. На втором месте Пензенская область, в которой 31,6% указали, что их финансовых средств достаточно только для покупки еды, на третьем — Кабардино-Балкария с 30,1%, на четвертом — Рязанская область с 29,7%.

По итогам первого полугодия 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян сокращались: падение за январь—июнь составило 1,2%. Но в третьем квартале показатель резко вырос — на 3%, скачок реальных доходов в июле—сентябре вывел показатель по итогам января—сентября в положительную зону (прирост на 0,2%). В Росстате объяснили ускорение темпов роста реальных доходов россиян повышением зарплат россиян как в официальном, так и в теневом секторах.

Согласно обследованию Росстата, доля денежного дохода (включает зарплату, пособия и социальные выплаты) в структуре располагаемых ресурсов домохозяйств возросла с 86,5% во втором квартале 2018 года до 88,4% во втором квартале 2019 года. Доля израсходованных сбережений и заемных средств в структуре ресурсов домохозяйств снизилась с 11,1 до 9,1% во втором квартале 2019 года. Таким образом, в структуре ресурсов населения доля кредитов начала сокращаться. «Значительная часть кредитов уходит на погашение уже взятых ранее кредитов», — отметил старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: Росстат , бедность , потребление , доходы , расходы
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